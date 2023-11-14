  • Новость часаНа Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки отражено 14 атак ВСУ
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Кризис на Ближнем Востоке оказался на руку Европе

    Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо, в итоге, всем. Ну, кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Доверие в обществе важнее газа и нефти

    Процесс накопления доверия был очень медленным и не всегда заметным. Он растянулся на десятилетия. Но сегодня мы живем в другой стране – не такой, какой она была в 1990-е, и даже не такой, как в 2000-е.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Американская сказка заканчивается

    Капиталистическое ядро не умеет развивать периферию и не ставит перед собой таких задач; напротив, перед ядром стоит задача не допустить появления новых экономических центров силы. Именно поэтому Америка укрепляет только слабость, развивает только неразвитость, модернизирует только архаику.

    19 комментариев
    14 ноября 2023, 15:50

    Словакия уведомила НАТО об отказе от военной помощи Украине

    Министр обороны Словакии уведомил Столтенберга об отказе от военной помощи Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отказе республики оказывать военную помощь Киеву.

    В ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе Калиняк уведомил его о завершении поставок оружия и боеприпасов Украине со складов вооруженных сил Словакии, передает РИА «Новости».

    При этом Братислава продолжит предоставлять Киеву «достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи», отметили в Минобороны Словакии.

    На прошлой неделе правительство Словакии заблокировало отправку Украине боеприпасов.

    13 ноября 2023, 17:44
    СМИ: ВСУ боятся отступления до Львова

    Daily Beast: ВСУ боятся отступления до Львова после ослабления внимания Запада

    СМИ: ВСУ боятся отступления до Львова
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины боятся, что из-за обострения палестино-израильского конфликта внимание Запада к Украине ослабнет, а украинским солдатам придется отступить, возможно, до Львова, сообщает издание Daily Beast.

    В ВСУ боятся, что ослабление внимания со стороны США позволит российским войскам добиться серьезных успехов, что обернется масштабным отступлением, сообщает «Газета.RU» со ссылкой на издание.

    Боец с позывным Спенсер рассказал, что без поддержки Запада ВСУ будут вынуждены отступать, возможно, конфликт дойдет до Львова. По данным издания, также есть опасения, что ВСУ будут вынуждены нормировать использование боеприпасов и продовольствия.

    Ранее американские СМИ писали, что Запад больше не желает поставлять Киеву современные танки.


    Коментарии (57)
    13 ноября 2023, 19:20
    Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта

    В Запорожской области предложили «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта

    Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский конфликт должен быть завершен по «вьетнамскому» сценарию, который подразумевает под собой полное освобождение страны от интервенции западных стран, считает глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он подчеркнул, что необходима не заморозка конфликта по «корейскому» сценарию, а окончательное решение, передает РИА «Новости».

    Поэтому, считает Рогов, нужен «вьетнамский» сценарий, предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев.

    Вместе с тем депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал ловушкой урегулирование ситуации на Украине по «корейскому» сценарию.

    В воскресенье бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис сообщил, что Украине стоит смириться с возможной потерей территорий по «корейскому сценарию».


    Коментарии (40)
    13 ноября 2023, 17:53
    США оценили общие потери ВСУ
    США оценили общие потери ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    По данным Вашингтона, ВСУ в ходе военного конфликта с Россией потеряли 190 тыс. убитыми и ранеными, сообщает издание The Economist со ссылкой на источники.

    Общее число потерь составляет 70 тыс. убитых и 120 тыс. раненых, передает «Известия».

    Поэтому рабочие места, которые ранее обычно занимали мужчины, сейчас все больше замещаются женщинами, пишет издание. По мнению авторов статьи, эта тенденция продолжится и после завершения российско-украинского конфликта. Больше рабочих мест для женщин появится в энергетическом, транспортном и оборонном секторах экономики Украины.

    Ранее в ряде городов Украины прошли митинги с требованием демобилизации.

    Коментарии (64)
    13 ноября 2023, 21:10
    СМИ рассказали о возможной отставке трех командующих ВСУ

    Глава Минобороны Украины запланировал уволить трех командующих ВСУ

    СМИ рассказали о возможной отставке трех командующих ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить трех командующих вооруженными силами Украины (ВСУ), в том числе командующего объединенными силами Сергея Наева, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинском военно-политическом руководстве, уволить предложили командующего медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского и командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева, передает РИА «Новости».

    По данным СМИ, на увольнении Остащенко настаивали медики и волонтеры, которые занимаются медицинским обеспечением украинских войск, а Наев, по данным источников, может проходить по делу «о ненадлежащей обороне Херсонщины», пишет RT. При этом издание отмечает, что вопрос отставок этих людей рассматривается уже несколько месяцев.

    В пятницу депутаты Верховной рады Украины из фракции «Европейская солидарность» предложили лишить министра обороны права назначать и увольнять командование ВСУ и передать полномочия главнокомандующему вооруженными силами.

    Ранее правительство Украины уволило заместителя министра обороны страны Анну Маляр, объяснившую коммуникационным сбоем ложь о взятии ВСУ Андреевки в ДНР.

    Коментарии (8)
    14 ноября 2023, 03:25
    Появились сообщения о возможном предъявлении обвинений Залужному на Украине

    Экс-депутат Рады Береза со ссылкой на источники в ГБР Украины сообщил о возможном предъявлении обвинений Залужному

    Появились сообщения о возможном предъявлении обвинений Залужному на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному могут предъявить обвинения на Украине, заявил экс-депутат Верховной рады Борислав Береза со ссылкой на источники в Государственном бюро расследований Украины.

    Береза со ссылкой на «злые языки из ГБР» заявил, что возможно «вручение подозрения» командующему объединенных сил ВСУ Сергею Наеву, а «за ним могут последовать Соколов и сам Залужный». Генерал-майор ВСУ Андрей Соколов командовал войсками, которые потеряли контроль над южными регионами, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, передает ТАСС.

    Военных могут обвинить в отступлении ВСУ из Херсонской области. По мнению Березы, такими обвинениями перед возможными выборами на Украине нынешняя украинская власть хочет снять с себя ответственность за провалы.

    Напомним, украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники также сообщала, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела из-за потери территорий на юге Украины.

    Украинские СМИ заявили, что министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить Наева, а также командующего медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского.

    Коментарии (24)
    14 ноября 2023, 07:58
    Казаки потопили украинскую бронированную баржу

    Казаки бригады «Дон» потопили на Днепре украинскую бронированную баржу

    Tекст: Антон Антонов

    Казачья бригада «Дон» в районе поселка Покровского на Днепре потопила украинскую бронированную баржу, сообщил военнослужащий взвода БПЛА отряда «Хопер».

    По его словам, украинский буксир использовал баржу в качестве щита – ВСУ «то ли проверяли огневые позиции», то ли «просто провоцировали». Как сообщил военный, в результате «баржу потопили», передает РИА «Новости».

    Напомним, российские военные рассказали о сложном бое, в ходе которого удалось захватить в плен 11 военнослужащих морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра.

    Коментарии (7)
    14 ноября 2023, 01:22
    Главком ВСУ назвал «самые горячие» направления на фронте

    Главком ВСУ Залужный назвал «самыми горячими» Авдеевское, Купянское и Марьинское направления

    Главком ВСУ назвал «самые горячие» направления на фронте
    @ Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими, заявил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный председателю объединенного комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну.

    Залужный «подробно рассказал» Брауну «об обстановке на фронте». Он заявил, что на указанных направлениях «ситуация сложная, контролируемая». При этом, как заявил Залужный, украинские войска «продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях».

    Кроме того, стороны говорили о «планах на зимний период». Залужный и Браун рассмотрели вопросы подготовки военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений, «насущные потребности» ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПЛА», – приводит слова Залужного ТАСС.

    Напомним, Залужный в Economist заявил, что ВСУ не смогут добиться «красивого прорыва». Украинский президент Владимир Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.


    Коментарии (5)
    14 ноября 2023, 04:28
    Украина отвергла идею Расмуссена о вступлении в НАТО без Крыма и Донбасса

    Глава офиса президента Украины Ермак отверг идею Расмуссена о вступлении в НАТО без воссоединившихся с Россией регионов

    Украина отвергла идею Расмуссена о вступлении в НАТО без Крыма и Донбасса
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, предложив Украине вступать в НАТО в тех границах, которые контролирует Киев, высказал личное мнение, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Ермак подчеркнул, что Расмуссен «не упомянул принципы» Киева, так как «знает о них». По словам Ермака, эти принципы «ясны и прочны» – «никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету», передает ТАСС.

    Глава офиса президента Украины заявил, что Расмуссен озвучил собственное «мнение, как сделать первые шаги», сравнив «ситуацию с Западной и Восточной Германией». «Сложно сказать, у нас своя уникальная ситуация», – заявил Ермак.

    Он поддержал мнение, что такая идея неосуществима. Кроме того, Ермак заявил, что у Украины «имеются хорошие результаты на основе сделанной в Вильнюсе декларации по соглашениям в области безопасности», к ним «присоединились более 40 стран», ведутся «консультации по соглашениям о гарантиях безопасности».

    Напомним, Расмуссен считает, что Украину необходимо принять в НАТО без новых регионов России, чтобы дать «сигнал» Москве. По мнению экс-генсека НАТО, исключение из состава Украины новых регионов России уменьшит угрозу прямого конфликта альянса с Москвой, в то же время Киев сможет нарастить военные силы.

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    14 ноября 2023, 08:46
    Система ПВО сбила четыре беспилотника над территорией России
    Система ПВО сбила четыре беспилотника над территорией России
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ночью 14 ноября российской ПВО была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на российской территории.

    Уничтожены четыре дрона ВСУ в Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областях.

    Ранее российские силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над селом Ближним в Белгородской области.

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    14 ноября 2023, 14:30
    Глава МИД Латвии признался пранкерам, что помощь Украине «не радует»

    Глава МИД Латвии Кариньш признался пранкерам, что помощь Украине «не радует»

    Глава МИД Латвии признался пранкерам, что помощь Украине «не радует»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш пообщался с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились ему африканским чиновником, латвийский политик признался им, что поставляемая помощь Украине «не радует».

    Кариньш рассказал, что Латвия помогает Украине оружием, в восстановлении и любой гуманитарной помощью, это не радует, но латвийская сторона не видит другого выбора, передает РИА «Новости».

    Говоря о саммите НАТО, который состоялся в Вильнюсе в июле, Кариньш отметил, что «там все придерживались в основном одних и тех же взглядов и мнений». Он добавил, что лидеры стран Европы и НАТО понимают, что происходящее на Украине «не закончится быстро».

    Однако, как поделился Кариньш, несмотря на все, именно благодаря НАТО он «не просыпается ночью от беспокойства» из-за так называемой опасности вторжения России в его страну через территорию Белоруссии.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала в разговоре с Вованом и Лексусом, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта

    Коментарии (5)
    14 ноября 2023, 14:05
    Economist: Конфликт на Украине может затянуться еще на пять лет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Среди западных чиновников все популярнее прогноз, что конфликт на Украине продлится еще пять лет, пишет британское издание Economist.

    Ранее в Минобороны США заявляли, что конфликт на Украине может длиться в течение следующих трех лет.

    Как утверждает издание, западные чиновники все чаще полагают, что война на Украине может затянуться еще на пять лет, передает РИА «Новости». Как констатирует Economist, ни Россия, ни Украина не готовы на уступки.

    Ранее CNN сообщил, что через несколько недель после начала контрнаступления Украины западные официальные лица дают все более «отрезвляющие» оценки способности украинских сил отвоевать значительную территорию.

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    13 ноября 2023, 22:21
    Украина призвала США поскорее договориться о гарантиях безопасности

    Глава офиса Зеленского Ермак заявил Блинкену о важности заключения соглашения Украины и США о гарантиях безопасности

    Tекст: Антон Антонов

    Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул важность скорейшего заключения двустороннего соглашения между Украиной и США о гарантиях безопасности.

    Ермак назвал встречу, которая состоялась в рамках его визита в США, «важной и продуктивной». Он «подробно проинформировал» главу Госдепа «о ситуации на фронте». Кроме того, Ермак заявил Блинкену, что для Киева очень важно получить средства ПВО, передает РИА «Новости».

    Как сообщил Ермак, обсуждались «усиление санкционного давления» на Россию, «выработка механизма содействия» передачи «замороженных российских активов на восстановление Украины». Также обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

    Напомним, глава МИД России Сергей Лавров назвал бесперспективными попытки киевского режима заручиться некими односторонними гарантиями безопасности от своих западных хозяев. По его словам, такой шаг стал бы частью попыток «оторвать Россию и Беларусь от тех договоренностей, которые Запад впоследствии хочет выстраивать на континенте».

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    13 ноября 2023, 23:38
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Харьковской области Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога, прогремели взрывы, сообщают СМИ.

    Воздушная тревога также объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях, передает ТАСС.

    Позднее взрывы раздались в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

    В субботу сообщалось о взрывах в Киеве.

    Коментарии (2)
    13 ноября 2023, 18:56
    Названа причина невозможности вступления Украины в ЕС

    Сийярто заявил о несоответствии Украины условиям для вступления в ЕС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина далека от соответствия критериям для начала переговоров о вступлении в Евросоюз и не может войти в состав сообщества, так как на ее территории идет военный конфликт, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Ни о каком прогрессе для начала переговоров в данном случае не может быть и речи. (...) Процесс расширения должен нести мир, а не войну в Европейский союз», – передает ТАСС слова дипломата, сказанные на встрече со СМИ.

    Ранее Сийярто заявил, что ЕК готова ввести 12-й пакет санкций против России на этой неделе.

    Коментарии (0)
    14 ноября 2023, 04:59
    Экс-советник Кучмы заявил о «созревших» для отставки Зеленского ВСУ

    Экс-советник Кучмы Соскин заявил о желании ВСУ увидеть отставку Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    В вооруженных силах Украины «уже все созрело», военные хотят, чтобы президент страны Владимир Зеленский ушел в отставку, заявил Олег Соскин, который был советником Леонида Кучмы, когда тот занимал пост украинского президента.

    Соскин заявил, что «все зависит от того, как генералы начнут себя вести». По его мнению, военные «хотят, чтобы Зеленский пошел на покой». Он отметил ухудшение ситуации на фронте для ВСУ и заявил, что «никакого контрнаступления нет, но уже и не может его быть», украинские войска ведут «тяжелейшую оборону». Соскин сказал, что «режим Зеленского» и «режим Байдена» уже «бьются в истерике», передает ТАСС.

    Напомним, западные СМИ заявили о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также противоречиях между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

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