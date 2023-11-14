Возникает впечатление, что внутри ЕС идет какая-то политическая жизнь, а его лидеры способны на выражение собственного мнения. Хорошо, в итоге, всем. Ну, кроме самих палестинцев и рядовых граждан ЕС.0 комментариев
Словакия уведомила НАТО об отказе от военной помощи Украине
Министр обороны Словакии уведомил Столтенберга об отказе от военной помощи Украине
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк проинформировал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отказе республики оказывать военную помощь Киеву.
В ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе Калиняк уведомил его о завершении поставок оружия и боеприпасов Украине со складов вооруженных сил Словакии, передает РИА «Новости».
При этом Братислава продолжит предоставлять Киеву «достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи», отметили в Минобороны Словакии.
На прошлой неделе правительство Словакии заблокировало отправку Украине боеприпасов.