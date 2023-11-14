Словакия уведомила НАТО об отказе от военной помощи Украине

Министр обороны Словакии уведомил Столтенберга об отказе от военной помощи Украине

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе Калиняк уведомил его о завершении поставок оружия и боеприпасов Украине со складов вооруженных сил Словакии, передает РИА «Новости».

При этом Братислава продолжит предоставлять Киеву «достаточно широкий спектр гуманитарной, гражданской и технической нелетальной помощи», отметили в Минобороны Словакии.

На прошлой неделе правительство Словакии заблокировало отправку Украине боеприпасов.