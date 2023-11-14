В РОИИП представили сравнительный анализ стандартов международного наблюдения за выборами

«На сегодня институт международного наблюдения продолжает активно развиваться, но в мире, в частности в ООН, до сих пор не выработаны единые критерии, принципы и стандарты международного наблюдения», – сообщается в докладе.

На основе сравнительного анализа деятельности пяти организаций по международному наблюдению за выборами (СНГ, ШОС, ОАГ, АС, ОБСЕ) в докладе подчеркивается, что наиболее глубоко и качественно методика оценки результатов наблюдения проработана в нормативных актах СНГ и ОАГ. В этих организациях выработаны и закреплены правовые основы наблюдения, сформирована его методология, включая методику анализа информации для оценки избирательного процесса. В нормативных актах этих организаций присутствует сбалансированность направлений миссий и единообразие в подходах к оценкам в зависимости от страны наблюдения, говорится в сообщении на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Результаты исследования показывают, что не все межгосударственные и межправительственные организации отличаются однородностью ключевых принципов наблюдения. В частности, отмечается, что БДИПЧ ОБСЕ имеет самую слабую и размытую нормативную базу, связанную с методикой оценки национальных электоральных процедур. Кроме того, авторы подчеркивают, что все миссии ОБСЕ в основном ориентированы «к западу от Вены», что указывает на приверженность деятельности организации принципам «политической целесообразности».

Говоря о принципах наблюдения, закрепленных в большинстве вышеперечисленных организаций, аналитики РОИИП подчеркивают, что если отсутствие этих принципов в нормативных актах Африканского союза связано с необходимостью согласования формата, предмета, порядка работы и функций международной миссии с государством мониторинга, то этот же «правовой пробел» ОБСЕ в этом вопросе не имеет обоснований, хотя попытки их установить предпринимались на уровне межпарламентских объединений еще с 2008 года.

В то же время, как сообщается в докладе, методология оценки, которую представляют международные миссии по результатам своего наблюдения, закреплена только в двух организациях – СНГ и ОАГ. Более того, утвержденная методология с критериями получения оценки отсутствует в ШОС и ОБСЕ. «Но если ШОС никогда не претендовала на оценку соблюдения государством демократических стандартов организации и проведения выборов, а также исполнению взятых на себя обязательств, то БДИПЧ ОБСЕ только этим и занимается по результатам мониторинга», – утверждают аналитики РАИИП.

Об отсутствии общих стандартов деятельности международных организаций по наблюдению за выборами свидетельствует и процедура назначения глав наблюдательных миссий. «Так, главы всех миссий назначаются с участием всех государств – участников организации, и только в БДИПЧ ОБСЕ глава миссии нанимается по контракту», – отмечается в докладе.