В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.3 комментария
В ДТП с пешеходами на юге Москвы пострадали пять человек
В результате аварии на Варшавском шоссе в Москве пострадали четыре пешехода и пассажир такси, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
Как указали в пресс-службе, пострадавших доставили в медучреждения. По данным ГИБДД, на Варшавском шоссе в районе дома 37 водитель автомобиля такси Volkswagen столкнулся с ожидающими разрешающий сигнал светофора автомобилями Hyundai и Toyota, после чего такси загорелось. От столкновения автомобиль Hyundai по инерции совершил наезд на пешеходов. Отмечается, что сейчас возгорание локализовано, передает ТАСС.
Ранее в Тверской области столкнулись две легковушки и грузовик, одна из машин загорелась.