Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.11 комментариев
Под Тверью в ДТП с грузовиком погибли люди
В Тверской области столкнулись две легковушки и грузовик, одна из машин загорелась, сообщили в МЧС региона.
В Telegram-канале ведомства сообщается, что пожарные потушили огонь в загоревшемся легковом автомобиле, водитель и пассажиры погибли. На месте работали 11 специалистов и три единицы техники МЧС России.
Число погибших не называется.
Ранее пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) сообщила, что машинист поезда, его помощник и водитель грузовика погибли после столкновения локомотива и грузового автомобиля в Приангарье между станциями Янталь и Лена.