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При столкновении поезда и грузовика в Приангарье погибли три человека
Жертвами столкновения локомотива и грузового автомобиля на железнодорожном переезде в Приангарье стали три человека
Машинист поезда, его помощник и водитель грузовика погибли после столкновения локомотива и грузового автомобиля в Приангарье между станциями Янталь и Лена, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).
Водитель грузового автомобиля в 1.30 (20.30 мск субботы) выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 91 сообщением Северобайкальск – Москва. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось, сообщается на сайте ВСЖД.
В пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги сообщили, что, по предварительной информации, в результате ДТП погибли оба члена локомотивной бригады: машинист и помощник, а также водитель автомобиля.
Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. Для устранения последствий ДТП на место направлен восстановительный поезд станции Коршуниха-Ангарская.
К месту столкновения также выехала комиссия ВСЖД.
Напомним, 14 июля водитель грузового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд в Северной Осетии перед приближающимся пассажирским поездом № 34 Москва – Владикавказ при исправно действующей сигнализации.