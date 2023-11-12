При столкновении поезда и грузовика в Приангарье погибли три человека

Жертвами столкновения локомотива и грузового автомобиля на железнодорожном переезде в Приангарье стали три человека

Tекст: Антон Никитин

Водитель грузового автомобиля в 1.30 (20.30 мск субботы) выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 91 сообщением Северобайкальск – Москва. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось, сообщается на сайте ВСЖД.

В пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги сообщили, что, по предварительной информации, в результате ДТП погибли оба члена локомотивной бригады: машинист и помощник, а также водитель автомобиля.

Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались. Для устранения последствий ДТП на место направлен восстановительный поезд станции Коршуниха-Ангарская.

К месту столкновения также выехала комиссия ВСЖД.

Напомним, 14 июля водитель грузового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд в Северной Осетии перед приближающимся пассажирским поездом № 34 Москва – Владикавказ при исправно действующей сигнализации.