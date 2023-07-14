Из-за ДТП с фурой задержаны поезда из Москвы, Адлера и Петербурга

Политолог: У Запада нет сценариев для будущего Украины после СВО

Эксперт Ткаченко оценил озвученные Киевом три сценария окончания конфликта с Россией

У Запада нет полноценного сценария будущего Украины после окончания конфликта с Россией. США, Британия и Прибалтика вообще отказывают стране-наемнику в субъектности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Киеве назвали три возможных сценария окончания конфликта с Россией.

«Думаю, что по вопросу будущего Украины Запад разделен на две части. Первая – это США, Британия и страны Прибалтики. Для них Украина – это страна-наемник, существующая ровно до тех пор, пока она воюет. Поэтому окончание конфликта для этих стран явно выходит за горизонт планирования», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Вторая группа стран, в которую входят большинство европейских членов НАТО, относятся к конфликту формально и считают необходимым его остановить. Они хотели бы мира, причем неважно на каких условиях, и возвращения политико-экономической ситуации до начала СВО. В отличие от первой группы, эти страны не отказывают Украине в государственной субъектности», – указал он.

«Если же говорить о конкретике, то у Запада, как мне кажется, для Украины есть только один сценарий первого акта постконфликтного устройства. Допустим, соберется некий «Совет поддержки Украины», будут произнесены громкие речи. Потом Билл Гейтс даст миллиард на очистку воды, Илон Маск даст миллиард на покупку станций связи, и на этом все закончится», – спрогнозировал собеседник.

«В Кремле, как мне кажется, Украине тоже не отказывают в субъектности. Москва, по всей видимости, намерена сделать так, чтобы ВСУ утратили военный потенциал, и страна в ближайшие 20 лет выращивала курей. Тогда России с территории Украины ничего угрожать не будет», – подчеркнул эксперт.

Аналитик также оценил три возможных сценария окончания конфликта, которые озвучил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Первый – «позитивный»: победа Украины и «доминирование в регионе». В таком случае Украина будет иметь сильную армию, обрастет партнерами.

Второй – «негативный». Под этим подразумевается военное поражение Украины и исчезновение ее как страны в ближайшие шесть лет. Третий – установление линии разграничения и подписание так называемого «Минска-3».

«Думаю, тут третий вариант ближе к реальности. Все начнется с короткого перемирия. Между сторонами конфликта будет ездить условный Эрдоган и сопоставлять требования сторон. Потом это перемирие обрастет различными соглашениями и институтами соблюдения «режима тишины». И далее, возможно, будет открыт путь к полноценным переговорам между сторонами», – резюмировал Ткаченко.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как видят прошедший саммит НАТО в Вильнюсе западные аналитики и СМИ. В зарубежной прессе констатируют, что саммит обнажил раскол внутри альянса по вопросу Украины, итоги встречи стали глубоким разочарованием для Киева, который остался «попрошайкой», а поведение украинских представителей вызвало раздражение у союзников.

Газета ВЗГЛЯД также выясняла, почему торг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана затмил истерику Владимира Зеленского на саммите НАТО.