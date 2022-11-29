На Савеловском направлении МЖД грузовик столкнулся с электричкой

Малькевич прокомментировал статью NYT о «зверствах» российских военных в Херсонской области

Член ОП Малькевич: Киев организовал в Херсонской области постановку о «зверствах» России по типу «Бучи»

«Херсон обладает важным символическим значением. Захваченный ВСУ город – идеальное место для создания очередных провокаций со стороны киевского режима», – сказал газете ВЗГЛЯД внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич, комментируя статью издания The New York Times о «зверствах» российских солдат в Херсонской области.

«Материал издания The New York Times – это попытка создать фейковый вброс, вторую «Бучу». Запад пытается разыграть информационно-пропагандистский «сериал», используя Херсонскую область как основное место действия. Один из продюсеров, определенно, Владимир Зеленский. Первая серия – это заявления лидера киевского режима о том, что на «освобожденных территориях» было зафиксировано более четырехсот военных преступлений Вооруженных сил России», – считает Александр Малькевич, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

«Вторая серия – заявление издания Bild о том, что было найдено 432 тела мирных жителей. Постепенно стали подключаться Reuters и СБУ, говорившие о найденных девяти пыточных. Сейчас мы можем наблюдать начало новой серии – задействована The New York Times, издание с международным брендом. Происходит попытка максимального закрепления тезиса о «зверствах» российских солдат», – акцентирует эксперт.

«В отличие от Бучи, Изюма и Купянска, Херсон – большой город. Это во многом культовое место – основанный Потемкиным и ныне захваченный укрофашистами областной центр Российской Федерации, он превратился в идеальное место для организации очередной крупной провокации», – подчеркивает собеседник.

«Киевский режим решает две задачи. Во-первых, идет реальное уничтожение врагов укрофашистов, то есть тех, кто работал в органах власти Херсонской области. Конечно, большинство уехало, но отдельные специалисты низового уровня остались. Остались и люди, работавшие в школах, в коммунальной сфере, представители общественных организаций. С ними сводят счеты. Их казнят, а потом предъявят их же тела в качестве доказательств «злодеяний» российского режима», – указывает Малькевич.

«Самое страшное заключается в том, что даже если западный фактчекер укажет на то, что кто-то из жертв (допустим, некая женщина, которая работала бухгалтером в школе или коммунальной организации) помогала России укреплять власть на этой территории, то как она могла стать жертвой ВС РФ? Ему ответят, что женщину убили за отказ уезжать», – считает эксперт.

«В этой версии есть несостыковки, но звучит складно, особенно для западного читателя, который полностью манипулируем и не имеет склонности вдаваться в «сложные материи». Они проглотят эту «правду». Западной аудитории расскажут про то, как «Мария Ивановна» отказалась уезжать на левый берег из-за нежелания покидать родные места. Расскажут про то, как «злые русские солдаты» замучили ее за самовольство», – акцентирует собеседник.

«Мы должны прекратить информационное заискивание перед Западом. Нас там никто не хочет слышать. Есть две трети Земли – Африка, Латинская Америка, Азия. Там остались вменяемые люди. Там нет оголтелой антироссийской пропаганды. Мы должны работать с ними, на их языках. Важно донести им правду о происходящих событиях», – рассуждает Малькевич.

«Необходимо отходить от западноцентричного подхода. Приведу пример: я как человек, который полгода провел на этих территориях, готов поделиться информацией со странами Европы в любой аудитории. Однако меня никто не готов слушать. Последняя попытка достучаться до Совета по правам человека ООН, который расположен в Женеве, кончилась тем, что Швейцария ввела против меня санкции», – рассказывает эксперт.

«Санкции Швейцарии не дают мне выступать в СПЧ. Формулировка подобного решения блестящая: меня «забанили» за поддержку СВО и озвучивание факта развязывания информационной войны против России. Фактически они официально заявили о том, что люди с пророссийской позицией не имеют права выступать на их официальных площадках», – подчеркивает собеседник.

«Сменить акцент необходимо: нет смысла пытаться что-то доказать Швейцарии, если она искренне не хочет нас слышать. Помимо этого необходимо требовать жесткого фактчекинга всех подобных публикаций. Нам уже неделю рассказывают про 432 тела. Пусть предъявят их. Немедленно», – акцентирует эксперт.

«Они смогут их предъявить, но лишь через определенное время. Сначала нужно всех выловить и замучить. Потом тела, безусловно, появятся. Однако если New York Times что-то утверждает, пожалуйста – пусть предъявляют данные. Они будут ссылаться на СБУ, но с каких пор мы всем верим на слово?» – подчеркивает собеседник.

«Это очень печальная реальность, потому что тела предъявят. Это будут наши люди, из которых сейчас выбивают показания. Киевский режим хочет «раскрыть подполье». Они справедливо полагают, что в Херсоне остались люди, относящиеся к России с симпатией и ожидающие нашего возвращения», – резюмирует Малькевич.

Во вторник The New York Times опубликовала развернутый материал, в котором утверждалось: украинские полицейские и местные жители якобы обнаружили захоронение «жертв российских военных» в селе Правдино к северо-западу от Херсона. В материале упоминаются останки шестерых мужчин со следами казни. «Они были украинцами», – приводит NY Times слова сотрудника украинской прокуратуры Константина Подоляка, «прибывшего для расследования». Именно потому, что «они были украинцами», жертвы и оказались «в неглубокой могиле», подчеркивает американское издание.

Неудивительно, что в том же материале упоминаются захоронения в городе Буче Киевской области, где «местные жители говорят о многочисленных казнях, устроенных российскими солдатами, чаще всего безо всякой причины».

Международное агентство Associated Press в середине ноября опубликовало статью, в которой сказано, что президент Украины Владимир Зеленский уже обвинил Россию в зверствах – упомянутых выше четырехстах военных преступлениях. Однако в фотогалерее к материалу опубликован снимок, на котором, согласно подписи самого издания, к столбам привязаны «предполагаемые коллаборационисты».

Ранее украинская пресса сообщила, что власти Украины лишили аккредитации не менее шести журналистов ряда украинских и зарубежных СМИ, в том числе CNN и SkyNews, за репортажи из занятого ВСУ Херсона.

Не остается никаких сомнений в том, что в Херсоне готовятся кровавые провокации, причем по аналогии с Бучей, сказал газете ВЗГЛЯД в середине ноября член Общественной палаты России, глава Международного общественного трибунала по Украине Максим Григорьев.

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