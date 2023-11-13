Российским школьникам рассказали о важности технологического суверенитета страны

Дети и молодежь России познакомились с понятием «технологический суверенитет», расширили представления о важных открытиях, сделанных российскими специалистами, а также узнали о профессиях завтрашнего дня. Главной целью занятия стало воспитание чувства гордости за технологическое развитие России.

Появление новых открытий, развитие современных технологий – шаг в будущее, это позволяет не только сделать жизнь людей лучше, но и быть самостоятельными в развитии важных сфер жизни каждого человека.

Греф рассказал подрастающему поколению про технологический суверенитет нашей страны, познакомил с понятием «цифровой экономики», а также рассказал о наиболее востребованных профессиях в ближайшее десятилетие.

Классные руководители и советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями в ходе диалога пришли к выводу, что с развитием технологий можно делать больше добрых дел, помогать людям, беречь их здоровье, оберегая от вредных производств. Современные технологии, наши ценности и воспитание помогут сделать правильные и нужные открытия, а также помогать родным и близким.