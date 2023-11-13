Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.18 комментариев
Российским школьникам рассказали о важности технологического суверенитета
Российским школьникам рассказали о важности технологического суверенитета страны
Традиционный урок «Разговоры о важном» в школах посвятили технологическому суверенитету России. Школьникам о понятии «цифровой экономики», профессиях будущего и цифровом суверенитете рассказал председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф.
Дети и молодежь России познакомились с понятием «технологический суверенитет», расширили представления о важных открытиях, сделанных российскими специалистами, а также узнали о профессиях завтрашнего дня. Главной целью занятия стало воспитание чувства гордости за технологическое развитие России.
Появление новых открытий, развитие современных технологий – шаг в будущее, это позволяет не только сделать жизнь людей лучше, но и быть самостоятельными в развитии важных сфер жизни каждого человека.
Греф рассказал подрастающему поколению про технологический суверенитет нашей страны, познакомил с понятием «цифровой экономики», а также рассказал о наиболее востребованных профессиях в ближайшее десятилетие.
Классные руководители и советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями в ходе диалога пришли к выводу, что с развитием технологий можно делать больше добрых дел, помогать людям, беречь их здоровье, оберегая от вредных производств. Современные технологии, наши ценности и воспитание помогут сделать правильные и нужные открытия, а также помогать родным и близким.