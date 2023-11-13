Министр Сийярто: Венгрия не питает иллюзий по поводу способности ЕС изменить подход к Украине

Tекст: Ольга Никитина

Сийярто в ходе предстоящей встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе призвал подумать, «где европейские политические решения пошли не так», а также задался вопросом о том, почему руководство ЕС продолжает «форсировать миграцию, еще больше усиливать санкции, наносящие ущерб европейской экономике». Также он поинтересовался, существует ли «план Б» по Украине, передает ТАСС.

Венгерский министр добавил, что встреча министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе могла бы предоставить хорошую возможность для того, чтобы ответить на все эти вопросы.

«Произойдет ли это? Не будем питать по этому поводу больших надежд», – добавил Сийярто.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан со ссылкой на разведданные сообщил, что киевский режим в марте 2022 года по указу Соединенных Штатов отказался подписать проект мирного соглашения с Россией в ходе переговоров в Стамбуле.