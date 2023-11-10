Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Орбан: Украина не подписала мирный договор по указанию США
Орбан: Украина отказалась подписать мирный договор с Россией в 2022 году по указу США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан со ссылкой на разведданные сообщил, что киевский режим в марте 2022 года по указу Соединенных Штатов отказался подписать проект мирного соглашения с Россией в ходе переговоров в Стамбуле.
«Мы тоже из разных отчетов и разведывательных источников знаем, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое – как гласит дипломатическая сплетня – украинцы не подписали по указанию США», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радио Kossuth.
Орбан добавил, что в дипломатической среде «хорошо известны» заявления бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что именно из-за давления с американской стороны не состоялось мирное соглашение между Москвой и Киевом.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как Киев упустил пять возможностей урегулировать конфликт и заключить мир с Россией.