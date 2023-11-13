Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.3 комментария
Власти опровергли слухи о «заходе» ДРГ в Белгородскую область
Губернатор Гладков опроверг слухи о якобы заходе ДРГ в Белгородскую область
Сообщения в отдельных интернет-изданиях о якобы попытке захода в Белгородскую область в районе Шебекина украинской диверсионно-разведывательной группы являются недостоверными, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил, что эти слухи являются фейком, передает ТАСС.
Губернатор обратился на совещании к представителю Шебекинского округа, который также опроверг распространяемые в Telegram-каналах слухи. По его словам, публикуя такие сообщения, некоторые средства массовой информации пытаются увеличить аудиторию.
Слухи о якобы заходе на территорию Белгородской области украинских ДРГ появляются не впервые. Так, в сентябре оперштаб Белгородской области уже опровергал соответствующие сообщения.