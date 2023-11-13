Израиль все-таки решился на наземную операцию в секторе Газа, что характеризует его как дееспособное государство. Правда, тактика городских боев в исполнении ЦАХАЛ показывает, что еврейские военные успели много чего забыть.3 комментария
На Яшина составили протокол о нарушении закона об иноагентах
На осужденного за фейки о ВС России Яшина составили протокол о нарушении закона об иноагентах
Бывшему муниципальному депутату Илье Яшину* (признан иноагентом), приговоренному к восьми с половиной годам колонии за распространение недостоверной информации об СВО, грозит первый штраф до 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иностранного агента, сообщили в Бабушкинском суде Москвы.
В отношении Яшина составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП, передает РИА «Новости».
Дата заседания суда пока не назначена.
10 ноября сообщалось, что Яшина этапировали в СИЗО Смоленска.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом