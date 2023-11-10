Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Осужденный за фейки о ВС России экс-депутат Яшин этапирован в СИЗО Смоленска
Адвокат Бирюков: Осужденный за фейки о ВС России экс-депутат Яшин этапирован в СИЗО Смоленска
Бывший муниципальный депутат Илья Яшин* (признан иноагентом), приговоренный к 8,5 годам колонии общего режима за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине, этапирован в СИЗО Смоленска, сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
По словам юриста, ему удалось выяснить, что осужденного за фейки о ВС России Яшина этапировали из столичного изолятора в СИЗО №1 Смоленска. Бирюков предположил, что в скором времени экс-депутата переведут в одну из исправительно-трудовых колоний Смоленской области, передает ТАСС.
Напомним, 19 апреля Мосгорсуд признал законным решение Мещанского суда столицы приговорить экс-депутата Илью Яшина* (признан в России иноагентом) к 8,5 годам колонии общего режима по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС России в ходе спецоперации на Украине.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом