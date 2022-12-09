Яшина приговорили к 8,5 годам заключения

Яшина приговорили к реальному сроку заключения

В Мещанском суде столицы вынесен приговор бывшему московскому муниципальному депутату Илье Яшину (иноагент) по делу о распространении недостоверной информации о ВС России.

Яшина приговорили к лишению свободы на восемь с половиной лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает ТАСС.

Кроме того, ему на четыре года запретили администрировать сайты.

Ранее в пятницу суд признал экс-парламентария виновным в распространении фейков об армии России. Прокуратура требовала для него наказания в виде девяти лет лишения свободы.

Яшин был арестован в июле 2022 года за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах.