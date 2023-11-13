Кабмин поддержал законопроект о регулировании движения электросамокатов

Правительство поддержало проект о штрафах за пьяную езду на электросамокатах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее сенатор Артем Шейкин рассказал, что планирует внести в осеннюю сессию законопроект о регулировании движения самокатов и СИМ. Документ, в частности, предлагает наказывать штрафом до 30 тыс. рублей за пьяное вождение электросамокатов, других СИМ и велосипедов, штрафами до 5 тысяч – за превышение на них скорост и до 3 тысяч – за езду вдвоем, передает РИА «Новости».

По словам Шейкина, отзывом правительства, подготовленным Минюстом с учетом позиций министерств, предлагается поддержать разработанный законопроект о регулирование СИМ.

В проекте официального отзыва правительства говорится, что кабмин поддержит его при условии доработки с учетом внесенных замечаний. Направленная на повышение эффективности мер по предупреждению и нарушений ПДД концепция «заслуживает внимания», отметили в правительстве.

В пояснительной записке подчеркивается необходимость изменения размера штрафов. В частности, наказание за нарушение правил перевозки грузов использующими для передвижения СИМ лицами, превышает размер наказания за аналогичное правонарушение, совершенное водителем автотранспортного средства.

Авторы отзыва также призвали доработать вопросы реализации контроля за совершением правонарушений водителями электросамокатов и СИМ. Как отмечается в документе, следует сохранить право сотрудников полиции пресекать данные правонарушения и привлекать виновных лиц к административной ответственности по обращениям граждан или при обнаружении таких правонарушений.

Ранее в Москве предложили ограничить скорость электросамокатов.