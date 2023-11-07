По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.0 комментариев
В Москве предложили ограничить скорость электросамокатов
ГИБДД предложила ограничить до 20 км/ч скорость движения электросамокатов в Москве
Необходимо ограничить до 20 км/ч скорость движения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности на территории Москвы, заявил замначальника управления ГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений Логиновский.
Логиновский отметил, что ограничения для скорости электросамокатов по всей Москве нужно ввести такое же, как и в жилой зоне, до 20 км/ч, передает ТАСС.
Ранее депутаты предложили штрафовать за нетрезвое вождение электросамокатов на 30 тыс. рублей.