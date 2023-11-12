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Салливан: США не хотят, чтобы боевые действия распространились на больницы сектора Газа
США не хотят, чтобы бои проходили в больницах сектора Газа, сказал советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он подчеркнул, что «это нарушение законов войны – прикрываться гражданским населением как живым щитом или использовать больницы в военных целях». При этом Салливан указал на то, что США все равно не хотят видеть боев в больнице, где под перекрестный огонь попадут невинные люди, передает РИА «Новости».
По словам Салливана, тактика ХАМАС не уменьшает ответственности Израиля за защиту гражданского населения.
В субботу Армия Израиля с двух сторон окружила крупнейший больничный комплекс сектора Газа «Аш-Шифа», в котором якобы прячутся члены ХАМАС.
Ранее сообщалось, что в результате атаки Израиля по территории, которая прилегает к центральной больнице «Аш-Шифа» административного центра сектора Газа, погибли не менее 15 человек и еще десятки пострадали.