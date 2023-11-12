Салливан: США не хотят, чтобы боевые действия распространились на больницы сектора Газа

Tекст: Ольга Иванова

Он подчеркнул, что «это нарушение законов войны – прикрываться гражданским населением как живым щитом или использовать больницы в военных целях». При этом Салливан указал на то, что США все равно не хотят видеть боев в больнице, где под перекрестный огонь попадут невинные люди, передает РИА «Новости».

По словам Салливана, тактика ХАМАС не уменьшает ответственности Израиля за защиту гражданского населения.

В субботу Армия Израиля с двух сторон окружила крупнейший больничный комплекс сектора Газа «Аш-Шифа», в котором якобы прячутся члены ХАМАС.

Ранее сообщалось, что в результате атаки Израиля по территории, которая прилегает к центральной больнице «Аш-Шифа» административного центра сектора Газа, погибли не менее 15 человек и еще десятки пострадали.