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    Как падение нефтяных цен скажется на российском бюджете
    Бывший главком НАТО призвал Украину смириться с потерей территорий
    Маск прокомментировал якобы причастность полковника ВСУ к подрыву «Северных потоков»
    Блогеры отреагировали на оправдания Пугачевой
    WP назвал предполагаемого координатора подрыва «Северных потоков»
    Лавров: У ЕС не получится вытолкнуть Россию из Центральной Азии и Закавказья
    Киев предсказал экономические конфликты Украины со странами ЕС
    ЦАХАЛ предупредил о попытках вывезти заложников из Газы под видом беженцев
    МЧС распространило экстренное предупреждение о погоде в Москве и области
    Мнения
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Со стариками надо разговаривать о самом главном

    Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Почему МОК танцует под дудку Вашингтона

    До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.

    20 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Отношения США и Турции будут только ухудшаться

    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

    0 комментариев
    12 ноября 2023, 14:10

    Единственная участница Сталинградской битвы из Абхазии скончалась на 102-м году жизни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина – единственная участница Сталинградской битвы из Абхазии – скончалась на 102-м году жизни, сообщили в посольстве России в республике.

    Как сказал представитель дипмиссии, не стало Валентины Ефимовны Шульгиной, передает РИА «Новости».

    Шульгина прошла всю войну, победу встретила в Берлине, оставила надпись на Рейхстаге.

    До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом.

    Валентина Шульгина была награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью «За оборону Сталинграда» в 1942 году, на Курско-Орловской дуге «За отвагу» в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.

    11 ноября 2023, 17:01
    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»

    Алла Пугачева написала обращение к критикам и заявила, что любит русский народ

    Пугачева объяснила, кого назвала «рабами и холопами»
    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Алла Пугачева в новом обращении заявила, что любит русский народ, и объяснила, кого назвала «рабами и холопами».

    «Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», – написала она в Instagram (сеть принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена), отметив, что именно этих людей она называла «рабами и холопами».

    Певица почеркнула, что любит народ и жалеет, а клеветники «своими хамскими высказываниями», «абсурдными вымыслами и наглым враньем» пытаются оттолкнуть от нее людей, для которых она «всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью».

    В посте Пугачева процитировала исполнителя Shaman: «Вы еще обо мне услышите!» Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах».

    Ранее СМИ сообщили, что Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, у артистки уже обновляется райдер, который предусматривает рекордный гонорар в 500 тыс. долларов за выступление, при этом не исключены корпоративы в России.

    В последний раз, по данным СМИ, Пугачева приезжала в Москву в начале ноября.

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    11 ноября 2023, 19:05
    Блогеры отреагировали на оправдания Пугачевой
    Блогеры отреагировали на оправдания Пугачевой
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры и журналисты усомнились в искренности обращения певицы Аллы Пугачевой о любви к русскому народу, ради которого «выступала и тратила здоровье, и жертвовала личной жизнью».

    Журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале отметила, что Пугачева написала смешной, но манипулятивный пост.

    «Вот что конфликт на Ближнем Востоке делает. Уже и риторика смягчилась, уже и «рабы» – это не весь народ, а только некоторые. Уже и жалость к народу появилась. Правда, не очень ясно, как эта жалость к народу стыкуется с участием в фестивале, собирающем деньги на убийство этого народа», – написала Ахмедова.

    «Тот народ, который барыня Пугачева старается пожалеть, неспособная когда-нибудь отнестись к нему на равных, не нуждается в ее жалости. Это она нуждается в жалости народа. Только он может ее пожалеть, вынуть из неподходящего климата, отряхнуть все ее парики и сказать – «Ладно. Живи в России. Не за Чернобыль. А просто так», – отметила Ахмедова.

    Блогер и журналист Сергей Мардан назвал обращение Пугачевой «очень смешным».  А сенатор Алексей Пушков спросил своих читателей: « Как вы относитесь к заявлению Аллы Пугачевой? Доверяете сказанному или нет?»

    Ранее Пугачева в новом обращении заявила, что любит русский народ, и объяснила, кого назвала «рабами и холопами».

    Коментарии (66)
    11 ноября 2023, 21:41
    WP назвал предполагаемого координатора подрыва «Северных потоков»

    WP: Координатором подрыва «Северных потоков» был бывший офицер ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский был координатором подрыва «Северных потоков», сообщили источники The Washington Post.

    Украинские чиновники и европейские источники сообщили газете, что Червинский «занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек», которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, передает ТАСС.

    Источники также сообщили, что Червинский получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников, а те докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

    Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», в результате чего Европа не может получать газ из России.

    Президент России Владимир Путин назвал теракты на «Северных потоках» актами международного терроризма.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, как связаны контрнаступление Украины и расследование по «Северным потокам».

    Коментарии (40)
    11 ноября 2023, 16:51
    Guardian: ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией
    Guardian: ВСУ испугались строительства новых мощных укреплений Россией
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское военное руководство опасается, что Вооруженные силы России построят еще более мощные укрепления в зоне специальной военной операции, сообщила The Guardian.

    Издание пишет, что система дистанционной установки мин может заложить снаряды гораздо быстрее, чем саперы украинской армии смогут их уничтожить, и со временем Россия создаст систему глубоких фортификаций за пределами уже существующих позиций, передает RT.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    Коментарии (19)
    11 ноября 2023, 17:33
    Стали известны первые итоги саммита арабских и исламских государств по Газе

    Asharq: Участники саммитов ЛАГ и ОИС жестко осудили Израиль за действия в Газе

    Стали известны первые итоги саммита арабских и исламских государств по Газе
    @ Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль несет ответственность за вооруженный конфликт в секторе Газа, война в анклаве не может быть классифицирована как самооборона, следует из проекта итоговой резолюции совместного саммита стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС).

    Телеканал Asharq привел выдержку из предполагаемой резолюции саммита ЛАГ и ОИС, в которой говорится, что осуждается «израильская агрессия» против сектора Газа, а также отрицается какое-либо оправдание войны в анклаве, передает ТАСС.

    В то же время в ходе арабского саммита в Эр-Рияде состоялась встреча президентов Египта и Сирии Абдель Фаттаха ас-Сиси и Башара Асада. В переговорах приняли участие члены сопровождающих делегаций, в том числе египетский и сирийский министры иностранных дел.

    В Саудовской Аравии прошли два экстренных саммита по ситуации в Газе, для участия в мероприятиях прибыли президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган, президент Сирии Башар Асад.

    Король Иордании Абдалла II призвал международное сообщество осудить действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа как военное преступление.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал «бессовестной и трусливой» позицию Запада по сектору Газа.

    Коментарии (21)
    11 ноября 2023, 17:58
    Днепропетровский мэр Филатов обматерил горожан
    Днепропетровский мэр Филатов обматерил горожан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава подконтрольного киевскому режиму города Днепропетровск Борис Филатов оскорбил жителей, собравшихся у здания городского совета в субботу.

    По всей подконтрольной Киеву территории прошли акции протеста с требованием отправить предназначенные для благоустройства деньги на нужды украинской армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    В Днепропетровске жители обвинили Филатова в коррупции. В ответ на это градоначальник оскорбил их, назвав «ничтожными, дешевыми и лживыми». В этой фразе в соцсетях мэр также употребил нецензурное выражение в адрес протестующих.

    В начале сентября МВД России объявило украинского мэра Филатова в розыск по делу о подстрекательстве к геноциду.

    Коментарии (21)
    11 ноября 2023, 17:46
    В США предупредили Зеленского о скором бунте ВСУ

    Американский журналист Никсон заявил о скором бунте ВСУ

    В США предупредили Зеленского о скором бунте ВСУ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Раскол в правительстве Украины может привести к бунту украинской армии, считает американский журналист Гарланд Никсон.

    На своем YouTube-канале Никсон заявил, что произошедший недавно конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным накалил обстановку внутри киевского режима, передает РИА «Новости».

    «Ожесточенная борьба» в правительстве может привести к тому, что украинские военные откажутся воевать, что станет причиной краха в стране, считает журналист.

    Ранее советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предсказал горячую фазу конфликта Зеленского и Залужного.

    Коментарии (12)
    12 ноября 2023, 02:36
    В США журналисты рассказали о полковнике ВСУ, пытавшемся устроить ловушку для «Вагнера» в Белоруссии

    WP: Полковник ВСУ Червинский курировал план по заманиванию группы «Вагнер» в Белоруссию для захвата и отправки в Киев

    Tекст: Антон Никитин

    Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский в 2020 году курировал план по «заманиванию» бойцов группы «Вагнер» в Белоруссию с целью их захвата и отправки в Киев для предъявления обвинений, заявили источники Washington Post из числа неназваных чиновников на Украине и в Европе.

    Издание заявляет, что полковник Червинский проводил множество секретных операций против Вооруженных сил России. В частности, по имеющимся у издания данным, в 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов группы «Вагнер» в Белоруссию с целью их захвата и доставки на Украину для последующего предъявления обвинений, передает РИА «Новости».

    По сообщению издания, Червинский находится на Украине под следствием и содержится в киевской тюрьме по обвинению в злоупотреблении властью. Обвинение утверждает, что в июле 2022 года он без разрешения начальства пытался заманить российского пилота перебежать на Украину, для чего в ходе операции передал координаты украинского аэродрома Канатово в Кировоградской области, что привело к ракетному удару по воздушной гавани, в результате которого один украинский солдат погиб и еще 17 военнослужащих ВСУ получили ранения.

    Кроме того, Червинский якобы являлся координатором подрыва «Северных потоков».

    Коментарии (14)
    12 ноября 2023, 11:38
    Российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой
    Российские военные уничтожили наемников из США и Австралии под Авдеевкой
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия ликвидировала двух иностранных наемников – австралийца и американца – под Авдеевкой, сообщил TrackANaziMerc.

    Как пишет Telegram-канал организации, в числе ликвидированных артиллерией ВС РФ военных были австралиец Мэттью Джепсон с позывным Джеппо и американец Джол Дэвид Бил с позывным Гандер. Отмечается, что наемники погибли еще в октябре, но сообщения об их гибели появились только сейчас, поскольку глава подразделения бойцов попытался скрыть факт их ликвидации, сообщает Газета.Ru.

    По данным канала, военные служили в отряде The Chosen company («Избранная рота»), который прикомандирован к 59-й отдельной моторизированной бригаде ВСУ.

    Джоел Дэвид Бил раньше служил в американской армии, а Мэттью Джепсон являлся бывшим военным армии Австралии, а также ветераном Афганистана. Как указал источник, «Избранная рота» понесла большие потери, передает Lenta.Ru.

    В октябре подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что число иностранных наемников, воюющих на стороне Киева в зоне проведения СВО, сокращается.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Украина усилиями стран Запада превратилась в площадку для обкатки террористов и наемников из разных стран мира, только в странах Евросоюза действуют 17 тренировочных лагерей боевиков для украинских вооруженных формирований.

    Коментарии (13)
    11 ноября 2023, 20:20
    Бойцов спецоперации не пустили в рестораны в Казани из-за военной формы

    Tекст: Александра Юдина

    Скандал произошел в ресторанах Казани, где бойцов спецоперации отказались пустить из-за военной формы, руководители ресторанов пообещали разобраться, а в случае необходимости уволить охранников.

    Как сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ветераны батальона «Алга», будучи трезвыми без ругани пытались попасть в рестораны, передает «Царьград».

    При этом охрана заведений MЕD kitchen и Smoky people приравняла военную форму к спортивной и не пустила бойцов.

    Тем временем мэрия Казани в своем Telegram-канале высказалась по поводу произошедшего, отметив, что не видит законной причины для отказа в посещении клубов в военной форме, и пообещала обратиться к владельцам этих заведений. Также власти полагают, что оценку ситуации дадут и правоохранительные органы.

    Позднее и руководители ресторанов извинились перед бойцами. Администрация заведения MЕD kitchen в соцсети «ВКонтакте» написала, что разберется в данном конфликте, и пообещала при личной встрече извиниться перед бойцами.

    Руководство Smoky people также извинилось перед участниками СВО за произошедшее, пообещав встретиться с ними лично.

    Напомним, в августе охрана московского ресторана «Магадан» не пустила в заведение российского офицера. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить охранников заведения служить в Донбасс. В петербургском ресторане DOSKI под увольнение попал официант, носивший жетон с украинским флагом и надписью «збройные силы».

    Коментарии (23)
    11 ноября 2023, 16:42
    МИД отверг обвинения главы Carlsberg в краже бизнеса компании
    МИД отверг обвинения главы Carlsberg в краже бизнеса компании
    @ carlsberggroup.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен, обвиняя Россию в краже бизнеса, пытается таким образом прикрыть намерение компании покинуть российский рынок, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, подчеркивается, что заявления главы Carlsberg Якоба Ааруп-Андерсена о краже бизнеса компании в России не имеют ничего общего с действительностью. В дипведомстве подчеркнули, что «Балтика», находящаяся в составе Carlsberg Group, не находится в собственности государства и передана во временное управление Росимуществу.

    В МИД сочли заявления Ааруп-Андерсена попыткой «прикрыть решениями российских властей намерение Carlsberg покинуть российский рынок, попутно обанкротив российские компании и выведя всю заработанную в России прибыль».

    «Антироссийские обвинения Якоба Ааруп-Андерсена несостоятельны и не соответствуют статусу главы международного концерна», – заключила Захарова.

    Ранее Сarlsberg пригрозил России международным судом.

    Коментарии (9)
    12 ноября 2023, 12:04
    Маск прокомментировал якобы причастность полковника ВСУ к подрыву «Северных потоков»
    Маск прокомментировал якобы причастность полковника ВСУ к подрыву «Северных потоков»
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Американский предприниматель Илон Маск, владеющий компаниями Tesla и SpaceX, назвал интересной версию The Washington Post о причастности полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Червинского к диверсии на «Северных потоках».

    Бывший сотрудник Госдепартамента США Майкл Бенц опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) скриншот статьи с подписью: «После целого года лжи сквозь зубы Washington Post сегодня наконец-то сдалась». На это отреагировал Маск, оставив под постом комментарий с единственной репликой: «Интересно», передает ТАСС.

    В субботу источники The Washington Post сообщили, что бывший командир одной из частей сил спецопераций ВСУ Роман Червинский был координатором подрыва «Северных потоков». По словам источников издания, он курировал работу команды из шести человек, которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения, чтобы заложить взрывчатку в местах диверсии.

    Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон причастен к подрыву газопроводов «Северный поток», в результате чего Европа не может получать газ из России.

    Коментарии (9)
    12 ноября 2023, 03:49
    Жена пропавшего украинского военного рассказала о платной эвакуации раненых ВСУ с поля боя

    Жена пропавшего без вести украинского военного Татьяна Ивчук рассказала о платной эвакуации раненых ВСУ с поля боя

    Tекст: Антон Никитин

    Жена украинского военного из Бородянки Татьяна Ивчук, муж которой числится пропавшим без вести, рассказала о платной эвакуации раненых ВСУ с поля боя и обвинила руководство 77-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины в коррупции, сообщили украинские СМИ.

    Видео с обвинениями Ивчук опубликовала в ТикТок.

    Жена пропавшего без вести украинского военного рассказала, что для солдат ВСУ существует целый «прейскурант». Так, по словам Ивчук, украинские военнослужащие должны платить командирам от 30 до 70 тыс. гривен за невыход на боевое задание, 20 тыс. гривен – за десятидневный отпуск, 10 тыс. гривен за эвакуацию с поля боя и от 750 до 1 тыс. гривен за один рожок автомата. Женщина рассказала, что командиры прямо говорят украинским солдатам: «хочешь жить – плати». Также, по словам Ивчук, до солдат почти не доходит гуманитарка, которую доставляют волонтеры. Супруга пропавшего без вести украинского военного утверждает, что передала все доказательства в СБУ, ГБР и прокуратуру.

    Напомним, в четверг секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов признал, что на Украине «очень много так называемой бытовой коррупции».

    Коментарии (22)
    11 ноября 2023, 16:23
    Захарова сочла слова Борреля признанием победы России над Украиной
    Захарова сочла слова Борреля признанием победы России над Украиной
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что не стоит ждать быстрой победы над Украиной, можно понять, как признание победы России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова напомнила высказывания Борреля в апреле 2022 года о том, что война с Россией должна быть выиграна на поле боя. В ноябре 2023 года, указала дипломат, он заявил, что Украине не сможет победить Россию в ближайшем будущем.

    «Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?» – задала вопрос Захарова.

    Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал не ждать скорой победы Украины над Россией.

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что конфликт на Украине фактически окончен, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс.

    Коментарии (13)
    11 ноября 2023, 16:55
    На месте схода вагонов в Рязанской области нашли следы взрывчатки

    RT: На месте схода вагонов в Рязанской области обнаружили следы взрывчатки

    На месте схода вагонов в Рязанской области нашли следы взрывчатки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следы взрывчатого вещества обнаружены на участке железной дороги в Рязанской области, где в субботу 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, сообщает RT со ссылкой на источник.

    По информации собеседника RT, в районе места схода состава был слышен громкий взрыв. В транспортной прокуратуре со ссылкой на машиниста телеканалу сообщили, что произошел «хлопок». В Рязани после ЧП объявили план «перехват».

    Напомним, в субботу на перегоне Рыбное – Блокпост 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. По предварительной информации, причиной происшествия стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

    Коментарии (21)
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    Как падение нефтяных цен скажется на российском бюджете

    В падении цен на нефть виноваты спекулянты, которые злоупотребляют цифрами и притворяются, что спрос на нефть слабый. Такое заявление сделал министр энергетики Саудовской Аравии. Несколько недель назад нефть была близка к тому, чтобы шагнуть к 100 долларам за баррель, а теперь упала до 80. Что произошло и как это скажется на российском бюджете? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

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