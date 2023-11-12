Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.8 комментариев
Единственная участница Сталинградской битвы из Абхазии скончалась на 102-м году жизни
Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина – единственная участница Сталинградской битвы из Абхазии – скончалась на 102-м году жизни, сообщили в посольстве России в республике.
Как сказал представитель дипмиссии, не стало Валентины Ефимовны Шульгиной, передает РИА «Новости».
Шульгина прошла всю войну, победу встретила в Берлине, оставила надпись на Рейхстаге.
До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом.
Валентина Шульгина была награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью «За оборону Сталинграда» в 1942 году, на Курско-Орловской дуге «За отвагу» в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.