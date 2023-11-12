В Минцифры разъяснили, какие сервисы VPN попадут под блокировку

Минцифры: Блокироваться будут конкретные сервисы VPN, представляющие угрозу для безопасности

Tекст: Антон Никитин

Согласно ответу ведомства, на основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом десять правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза, передает РИА «Новости».

Как поясняется в документе, согласно правительственному постановлению, затруднение ограничения доступа к информации в интернете, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законом, определяется как угроза безопасности функционирования Сети.

Напомним, в понедельник глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил о необходимости усиления регулирования в интернете. В начале октября зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин рассказал о намерении Роскомнадзора выпустить приказ, согласно которому с 1 марта 2024 года VPN-сервисы во всех магазинах приложений, включая Play Market и AppStore, будут блокироваться в случае предоставления ими доступа к заблокированным ресурсам.