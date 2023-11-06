В Госдуме заявили о необходимости усиления регулирования в интернете

Хинштейн: В интернете нужно такое же регулирование, как на дорогах

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Хинштейна, интернет – это такая же дорога, «где нужно такое же регулирование, как и у ГИБДД», передает РИА «Новости».

«Роль ГИБДД в нашей стране, если быть точным, исполняет Роскомнадзор… а правил дорожного движения исполняет законодательство», – сказал он на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках международной выставки-форума «Россия».

При этом стоит вопрос, какими средствами усилить регулирование, чтобы интернет не перестал быть «территорией свободы», подчеркнул Хинштейн.

Говоря о VPN, депутат сказал, что это «выбор каждого», поскольку в России использование таких сервисов не запрещено, но сам старается ими не пользоваться.

«Я стараюсь этим не пользоваться, потому что как-то, наверное, неправильно, если ты занимаешься этой работой, если ты охраняешь границы, то как-то неправильно пользоваться контрабандным товаром», – отметил он.

На прошлой неделе зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин сообщил о планах блокировки VPN-сервисов в магазинах приложений.