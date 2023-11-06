Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).12 комментариев
В Госдуме заявили о необходимости усиления регулирования в интернете
Хинштейн: В интернете нужно такое же регулирование, как на дорогах
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сравнил Роскомнадзор с ГИБДД и заявил о необходимости регулирования в интернете, как на дорогах.
По словам Хинштейна, интернет – это такая же дорога, «где нужно такое же регулирование, как и у ГИБДД», передает РИА «Новости».
«Роль ГИБДД в нашей стране, если быть точным, исполняет Роскомнадзор… а правил дорожного движения исполняет законодательство», – сказал он на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках международной выставки-форума «Россия».
При этом стоит вопрос, какими средствами усилить регулирование, чтобы интернет не перестал быть «территорией свободы», подчеркнул Хинштейн.
Говоря о VPN, депутат сказал, что это «выбор каждого», поскольку в России использование таких сервисов не запрещено, но сам старается ими не пользоваться.
«Я стараюсь этим не пользоваться, потому что как-то, наверное, неправильно, если ты занимаешься этой работой, если ты охраняешь границы, то как-то неправильно пользоваться контрабандным товаром», – отметил он.
На прошлой неделе зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин сообщил о планах блокировки VPN-сервисов в магазинах приложений.