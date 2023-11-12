До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.12 комментариев
В офисе Зеленского спрогнозировали новые экономические конфликты Украины с ЕС
Советник главы офиса президента Украины Подоляк спрогнозировал новые экономические конфликты Киева со странами ЕС
У Украины будут возникать экономические конфликты не только с Польшей, но и с любыми странами Евросоюза, отстаивающими интересы национальных производителей, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Подоляк призвал спокойно относиться к новым экономическим конфликтам Украины со странами Евросоюза. По его словам, такие конфликты «нормальны» для стран ЕС и Киеву предстоит научится их решать в ходе переговорного процесса, передает РИА «Новости».
«Они будут возникать у Украины не только с Польшей, а с любой страной, которая будет пытаться, несмотря на внутриевропейские правила, все равно защищать своего национального производителя, будет заниматься протекционизмом по отношению к той или иной сфере», – сказал Подоляк в эфире телеканала «Рада».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что поляки устали терпеть экономические уступки Украине.