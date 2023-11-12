До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.12 комментариев
Самолет ВС США потерпел крушение в восточной части Средиземного моря
Европейское командование ВС США заявило о падении американского военного самолета над восточной частью Средиземного моря
Американский военный самолет потерпел крушение над восточной частью Средиземного моря, сообщило Европейское командование Вооруженных сил США.
Как отмечается в заявлении, самолет рухнул в результате «нештатной ситуации», которая произошла 10 ноября во время тренировочного полета. Европейское командование Вооруженных сил США утверждает, что на враждебные действия против потерпевшего крушение самолета ничего не указывает, передает ТАСС.
В командовании заявили о начале расследования с целью установления причин произошедшего. Там не пояснили, о какой модели самолета идет речь и пострадали ли в результате крушения американские военнослужащие.
Накануне атаке беспилотника подверглась авиабаза ВС США в Ираке.