До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.2 комментария
Вооруженный беспилотник ударил по базе США в Ираке
Reuters: Вооруженный беспилотник ударил по базе США в Ираке
Авиабаза Аль-Харир, расположенная в Ираке, подверглась атаке вооруженного беспилотного летательного аппарата, пишет Reuters.
На базе Аль-Харир располагаются американские и международные силы, в результате удара БПЛА была повреждена инфраструктура объекта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности, передает ТАСС.
Ранее движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что нанесло удар по военной базе США в сирийском пограничном городе Эт-Танф.