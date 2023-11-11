Конфликт на Украине сказался на гигиене немцев

Berliner Morgenpost: Немцы стали реже мыться после начала спецоперации России на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Немцы сократили потребление воды из-за роста цен на энергоносители после начала СВО на Украине, принятие душа для них стало более короткой, редкой и холодной процедурой, пишет немецкая газета Berliner Morgenpost, передает РИА «Новости». В прошлом году об этом заявил 51% опрошенных, в этом – 57%.

По данным газеты, каждый второй немец оборудовал свое жилье водо- и энергосберегающими системами, 19% заявили, что планируют сделать это в будущем. Тем, кто не хочет переплачивать за «лишнее» потребление воды, издание рекомендует заменить принятие ванны душем, а также мыть фрукты и овощи в мисках, а не под проточной водой.

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