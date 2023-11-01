В России сказали, когда в Европе подешевеет газ

Министр Шульгинов: Газ в Европе подешевеет только при поставках из России

Tекст: Алексей Дегтярев

Если в Европе захотят снизить цены на газ, то Россия может поставить туда это топливо, сказал Шульгинов, передает ТАСС.

Он пояснил, что цены на газ в ЕС пойдут вниз только при условии поставок российского голубого топлива.

У России есть огромные запасы газа – 70 трлн кубометров, она могла бы представить возможность его продажи в Европу по «приемлемым ценам».

Ранее газета ВЗГЛЯД изучала, чем вызвана нервозность на европейских газовых хабах.