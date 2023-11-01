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В России сказали, когда в Европе подешевеет газ
Министр Шульгинов: Газ в Европе подешевеет только при поставках из России
Стоимость газа в Европе может сократиться только в случае возвращения на этот рынок российского газа, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
Если в Европе захотят снизить цены на газ, то Россия может поставить туда это топливо, сказал Шульгинов, передает ТАСС.
Он пояснил, что цены на газ в ЕС пойдут вниз только при условии поставок российского голубого топлива.
У России есть огромные запасы газа – 70 трлн кубометров, она могла бы представить возможность его продажи в Европу по «приемлемым ценам».
Ранее газета ВЗГЛЯД изучала, чем вызвана нервозность на европейских газовых хабах.