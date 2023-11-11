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    Украину ждут новые проблемы на фронте
    Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины
    В офисе Зеленского назвали условия для проведения президентских выборов
    В НАТО назвали последствия победы России в конфликте с Украиной для альянса
    В МИД назвали сроки эвакуации россиян из сектора Газа
    Средства ПВО сбили за неделю восемь украинских боевых самолетов
    Небензя: Россия получила обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС
    Разведка Эстонии заявила о переходе инициативы в Донбассе к военным РФ
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    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    22 комментария
    11 ноября 2023, 05:59

    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным

    Полковник ВС США Макгрегор: Конфликт на Украине фактически окончен

    В США назвали конфликт на Украине фактически оконченным
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Конфликт на Украине фактически окончен, в то время как на Ближнем Востоке формируется антиизраильский альянс, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Он заявил на странице в социальной сети X, что конфликт на Украине фактически окончен, так как все сосредоточены на Израиле и ХАМАС, передает РИА «Новости».

    По мнению Макгрегора, тем временем против Израиля на Ближнем Востоке формируется альянс, который в иных условиях никогда бы не возник. Бывший советник Пентагона считает, что на Ближнем Востоке существует готовность начать военные действия против израильтян.

    «Это невозможно игнорировать», – подчеркнул эксперт.

    На ваш взгляд
    Чем завершится операция Израиля в Газе?






    Результаты
    18 комментариев


    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил бомбардировки Израиля по мирным жителям сектора Газа.

    10 ноября 2023, 09:20
    Стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления

    Figaro: Маневр российских сил в Херсонской области разрушил план контрнаступления ВСУ

    Стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины планировали 6 июня, в начале своего «контрнаступления», нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, однако российская сторона нарушила эти планы, заявил французским СМИ украинский штурмовик Степан.

    Степан рассказал газете Le Figaro, что «русские знали» о намерении ВСУ переправиться через Днепр и «кое-что предприняли», в итоге планы украинской стороне пришлось спешно менять. «Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда», – приводит его слова РИА «Новости».

    Основной удар украинского «контрнаступа», по словам Степана, должен был прийтись на Херсонскую область. ВСУ планировали перекрыть доступ в Крым. Украинская сторона, как рассказал военнослужащий, собиралась начать действовать к «Дню Д» – дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.

    «Это должно было стать знаком для армии [президента Украины Владимира] Зеленского, ориентированного на союз с Западом», – сказал штурмовик по поводу провалившегося плана ВСУ.

    Французские СМИ писали ранее, что с начала российской спецоперации в феврале 2022 года вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Коментарии (29)
    10 ноября 2023, 15:43
    Россия ответила на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида

    Посол Мешков назвал обвинения Парижа в адрес России по инциденту со звездами Давида возмутительными

    Россия ответила на обвинения Франции по инциденту со звездами Давида
    @ REUTERS/Lucien Libert

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления Парижа о России в связи с инцидентом со звездами Давида во французской столице возмутительны и направлены на ухудшение отношений двух стран, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

    Мешков назвал заявления МИД Франции «совершенно возмутительными». Он напомнил, что отношения России и Франции и без того непростые, передает РИА «Новости».

    Напомним, МИД Франции накануне заявил о якобы имевшем место вмешательстве России во внутренние дела и «создании напряженности» внутри страны из-за публикации порталом RRN фотографий зданий со звездами Давида в Париже.

    Мешков отметил, что власти Франции не обращались к российскому посольству за разъяснениями, а просто «выступили через свой рупор». Он сообщил, что Россия ждет проведения досконального расследования по данному инциденту. К тому же, отметил дипломат, у французской стороны уже появились фигуранты этого дела, отнюдь не российского происхождения.

    Посольство России подчеркивало, что события в Париже не имеют к нашей стране никакого отношения. Там осудили попытки огульно возлагать на Россию ответственность с единственной целью ее дискредитации.

    После обострения конфликта на Ближнем Востоке во Франции зафиксирован рост числа актов антисемитизма. В одном из районов Парижа жилые дома пометили звездами Давида. Аналогичные изображения появились и в пригородах французской столицы. По данному делу власти Франции задержали мужчину и женщину из Молдавии, их решили депортировать.

    Коментарии (21)
    10 ноября 2023, 19:04
    Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины

    Небензя: Более 5 млн человек прибыло с Украины в Россию с начала спецоперации

    Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С момента начала специальной военной операции российские регионы приняли более 5 млн добровольно выехавших в Россию жителей Украины и республик Донбасса, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совбеза ООН по формуле Аррии.

    Дипломат отметил, что среди 5 млн выехавших в Россию жителей Украины более 730 тыс. детей, которые прибыли вместе с родителями или другими родственниками, только 2 тыс. детей среди них – воспитанники детдомов ДНР и ЛНР, которые приехали в Россию с руководителями и воспитателями, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины, который им разрешает перемещаться по внутренним паспортам.

    Коментарии (10)
    10 ноября 2023, 18:24
    В НАТО назвали последствия победы России в конфликте с Украиной для альянса

    Генсек НАТО Столтенберг: Победа России на Украине сделает НАТО более уязвимой

    В НАТО назвали последствия победы России в конфликте с Украиной для альянса
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Победа России в конфликте на Украине является опасностью для НАТО, которая может сделать альянс более уязвимым, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине.

    Как указал Столтенберг, победа России «на Украине, станет не только трагедией для Киева, но и опасностью для НАТО», это «сделает НАТО уязвимой». По его словам, альянс должен продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы усилить ее поле боя и за столом переговоров, передает ТАСС.

    В понедельник бывший работник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Североатлантический альянс потерпел неудачу на украинской территории, потому, вероятно, у него не будет будущего. Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не способны выиграть в войне с Россией.

    Коментарии (11)
    10 ноября 2023, 14:12
    Силы России продвинулись у Вербового и Работино
    Силы России продвинулись у Вербового и Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения отразили атаки ВСУ на Ореховском направлении и в результате контратак продвинулись вперед у Работино и Вербового, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на Ореховском направлении ВСУ провели атаки в направлении Копани, Работино и Вербового, все они были отбиты, при этом ВС России в Работино и Вербовом пошли в контратаку, продвинувшись на пару сотен метров, передает ТАСС.

    Он добавил, что на Ореховском направлении российская авиация утром нанесла массовый удар фугасными бомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции по украинским силам.

    Ранее Рогов рассказал, что российские силы подбили танк ВСУ при отражении атаки на Вербовое.

    Коментарии (5)
    10 ноября 2023, 15:57
    Американский эксперт: Украину ждет военный и экономический крах

    Бывший морпех США Берлетик: Украину ждет военный и экономический крах

    Американский эксперт: Украину ждет военный и экономический крах
    @ Bernd Wustneck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украину после окончания конфликта ждет военный и экономический крах, заявил бывший морской пехотинец американской армии Брайан Берлетик.

    По его словам, Украина продолжает катиться вниз по наклонной, и остановить этот процесс не поможет Запад, передает RT.

    Берлетик добавил, что Вашингтону, Брюсселю и Лондону наплевать на Украину, так как она никогда не была им по-настоящему интересна. «Украина всегда была просто прокси, которую они хотели использоваться, а затем избавиться», – подчеркнул экс-морпех.

    Как ранее рассказали в Кремле, в США, как и в Европе, растет усталость от украинской тематики, Вашингтон не сможет бесконечно оказывать поддержку Украине.

    Коментарии (25)
    10 ноября 2023, 08:34
    Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО

    Армия Израиля впервые применила систему противоракетной обороны «Хец 3»

    Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль впервые применил в бою систему противоракетной обороны «Хец 3» («Стрела 3», или Arrow 3), предназначенную для перехвата баллистических ракет, сообщило министерство обороны еврейского государства.

    В сообщении Минобороны говорится, что перехватчик системы ПРО «Хец 3» был впервые успешно запущен для боевого применения в четверг, 9 ноября. Отмечается, что перехват цели, запущенной в районе Красного моря в сторону Израиля, произведен эффективно.

    «Это первый оперативный перехват, осуществленный системой «Хец 3» с момента ее развертывания в 2017 году», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны Израиля.

    В четверг ЦАХАЛ заявлял о перехвате запущенной из Йемена по Израилю ракеты, однако в сообщении не говорилось об использовании системы «Хец 3».

    В 2019 году сообщалось, что израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны Arrow 3 («Хец-3») на перехват целей за пределами земной атмосферы.

    В марте 2022 года интерес к покупке израильской системы ПРО выразила Германия.

    Коментарии (30)
    10 ноября 2023, 17:32
    Средства ПВО сбили за неделю восемь украинских боевых самолетов

    Минобороны: Средства ПВО за неделю сбили четыре МиГ-29, два Су-27 и 32 ракеты HIMARS ВСУ

    Средства ПВО сбили за неделю восемь украинских боевых самолетов
    @ РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за неделю сбили четыре Миг-29, два Су-27, два штурмовика Су-25, а также 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что средствами ПВО в течение недели ВС РФ сбили восемь боевых украинских самолетов, 12 крылатых тактических ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 205 украинских беспилотников.

    Отмечается, что на Запорожском направлении Российская армия отразила 14 атак ВСУ в районах Вербового и Работина Запорожской области, а потери Киева за минувшую неделю составили до 495 военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также шесть орудий полевой артиллерии.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили два подразделения морской пехоты ВСУ при их попытке высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра.

    Коментарии (18)
    10 ноября 2023, 14:24
    Орбан: Украина не подписала мирный договор по указанию США

    Орбан: Украина отказалась подписать мирный договор с Россией в 2022 году по указу США

    Орбан: Украина не подписала мирный договор по указанию США
    @ Marton Monus/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан со ссылкой на разведданные сообщил, что киевский режим в марте 2022 года по указу Соединенных Штатов отказался подписать проект мирного соглашения с Россией в ходе переговоров в Стамбуле.

    «Мы тоже из разных отчетов и разведывательных источников знаем, что действительно в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое – как гласит дипломатическая сплетня – украинцы не подписали по указанию США», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радио Kossuth.

    Орбан добавил, что в дипломатической среде «хорошо известны» заявления бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что именно из-за давления с американской стороны не состоялось мирное соглашение между Москвой и Киевом.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как Киев упустил пять возможностей урегулировать конфликт и заключить мир с Россией.

    Коментарии (6)
    10 ноября 2023, 12:58
    Израильский эксперт оценил первое боевое применение системы ПРО «Хец 3»

    Израильский политолог Ципис: Хуситы обстреляли Израиль иранскими баллистическими ракетами

    Израильский эксперт оценил первое боевое применение системы ПРО «Хец 3»
    @ U.S. Navy

    Tекст: Олег Исайченко

    «Хец 3» – это относительно новая система ПРО Израиля. Комплекс способен поражать цели даже вне атмосферы планеты. Установку пришлось применить из-за запуска баллистических ракет хуситами, которые те получили из Ирана. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО «Хец 3».

    «Хец 3», относительно новая система ПРО Израиля, от «Железного купола» отличается способностью сбивать баллистические ракеты, в том числе вне атмосферы. Так как йеменские хуситы использовали такой тип боеприпасов для атаки, было принято решение впервые применить этот комплекс», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Сами баллистические ракеты хуситы, судя по всему, получают из Ирана. Так Тегеран испытывает новые типы вооружения. Вполне вероятно, что пуски осуществляют даже не сами йеменцы, а солдаты специальных подразделений Исламской республики», – подчеркивает собеседник.

    «По сути, хуситы являются прокси Ирана, именно поэтому атака совершалась с их стороны. Тегеран же не хочет использовать «Хезболлу», так как опасается, что по ней будет нанесен мощный удар. Напомню, в районе Средиземного моря расположены крупные силы Израиля и его союзников. Около Йемена такой группировки нет. Кроме того, атака с юга Аравийского полуострова носит эффект неожиданности», – резюмировал Ципис.

    Ранее министерство обороны Израиля объявило о первом боевом применении системы ПРО «Хец 3» («Стрела 3», или Arrow 3), предназначенной для перехвата баллистических ракет. Комплекс был использован в четверг, 9 ноября, для борьбы с целью, запущенной в районе Красного моря.

    В 2019 году сообщалось, что израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс ПРО «Хец 3» на перехват целей за пределами земной атмосферы. Тогда система успешно перехватила баллистические ракеты вне атмосферы на высотах и скоростях.

    «Хец-3» разрабатывалась Израилем и США для усиления «верхнего эшелона» ПРО ЦАХАЛ. Система должна эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз – от самодельных реактивных снарядов из арсеналов палестинских боевиков до баллистических ракет.

    При этом накануне представитель йеменских хуситов Яхья Сариа заявил, что они «дали залп баллистическими ракетами» по «чувствительным» для Израиля целям. Сообщается, что атакованы цели к югу от палестинских территорий. В частности, удары нанесены по «по военным объектам в районе Умм-эр-Рашраш» (Эйлат).

    Напомним, в конце октября Сариа объявил о проведении «военной операции» хуситов против Тель-Авива «в поддержку угнетенного палестинского народа и его боевого сопротивления». Он отметил, что йеменцы продолжат наносить удары «ракетами и беспилотниками до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия».

    Коментарии (9)
    10 ноября 2023, 20:23
    Экс-разведчик США призвал генералов ВСУ свергнуть Зеленского

    Экс-разведчик Риттер: Генералы ВСУ должны свергнуть Зеленского, чтобы сохранить территории

    Экс-разведчик США призвал генералов ВСУ свергнуть Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские генералы должны сместить президента Украины Владимира Зеленского, чтобы остановить конфликт в стране и сохранить оставшиеся территории, в том числе Одессу и Харьков, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media обратился к генералам ВСУ, посоветовав им «взять пистолет и сделать что-нибудь с Зеленским». По словам разведчика, убивать его не надо, просто свергнуть, передает РИА «Новости».

    Как заявил Риттер, свержение Зеленского могло бы не только сохранить жизни людей, но и позволило бы оставить Одессу, Харьков и Днепропетровск за Украиной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине является опасностью для НАТО, которая может сделать альянс более уязвимым.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия победит и обязательно освободит Одессу и Киев в ходе спецоперации на Украине.

    Коментарии (9)
    10 ноября 2023, 21:56
    Небензя: Россия получила обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС
    Небензя: Россия получила обращения об изъятии детей у украинцев в ЕС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Миссия России при ООН получала обращения из-за случаев, когда в европейских странах отнимали украинских детей у родителей, известны десятки таких случаев, сообщил постпред при Всемирной организации Василий Небензя во время неформального заседания Совета безопасности.

    Дипломат подчеркнул, что беженцы не знают, к кому обращаться, сигналы в российскую миссию поступали не только от украинцев, но и от граждан других стран, в том числе жителей стран ЕС, передает РИА «Новости».

    Небензя отметил, что подобные обращения говорят о том, что проблема весьма серьезна и распространена. Россия организовала в пятницу неформальное заседание Совбеза ООН по вопросу защиты украинских детей в странах Евросоюза.

    Ранее директор Департамента российского МИД по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил, что десятки украинских семей обратились в постпредство России при ООН с просьбой помочь вернуть отобранных западными спецслужбами детей.

    В апреле первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что воровство детей у украинских беженок в европейских странах и их эксплуатация стала системной проблемой, которую не замечает Запад, а Россия пытается решить.

    Напомним, в феврале украинские СМИ сообщили, что ювенальные службы европейских стран все чаще забирают у беженцев детей и лишают родителей родительских прав.

    Коментарии (7)
    10 ноября 2023, 17:48
    Роту группировки «Днепр» представили к наградам за мужество

    Минобороны: Роту группировки «Днепр» представили к наградам за героизм и мужество

    Роту группировки «Днепр» представили к наградам за мужество
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Сергей Шойгу представил военнослужащих роты группировки «Днепр» к государственным наградам за героизм и мужество, которые они проявили во время отражения атаки ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, сообщает российское оборонное ведомство.

    В сообщении Минобороны указано, что за мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу представил к награде командира подразделения и военнослужащих роты, передает ТАСС.

    Личный состав роты под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожил большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили военных ВСУ при попытках высадиться на островах около Херсона.

    Коментарии (2)
    10 ноября 2023, 17:08
    В офисе Зеленского назвали условия для проведения президентских выборов

    Глава офиса Зеленского Ермак назвал четыре условия для проведения президентских выборов

    В офисе Зеленского назвали условия для проведения президентских выборов
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Александра Юдина

    Выборы президента пройдут на Украине только в том случае, когда появится возможность организовать их с учетом «четырех приоритетных условий», заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    По его словам, основными условиями являются признание выборов мировым сообществом как демократичных, возможность голосовать для находящихся на передовой военнослужащих, также возможность принять участие в выборах всех, кто выехал из страны, и предоставление материальной помощи от других государств на расходы по организации и проведения голосования, передает «Рамблер».

    Ермак добавил, что западные партнеры при этом задают Киеву вопросы, что он думает о проведении выборов, однако при этом оказывают давление. Кроме того, глава офиса Зеленского подчеркнул, что сам он про выборы не думает, так как есть более важные задачи.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что лидер киевского режима Владимир Зеленский уже заявил о несвоевременности выборов. Тем самым он дал понять, что готов отменить проведение выборов президента Украины в 2024 году.

    Коментарии (4)
    10 ноября 2023, 21:34
    Разведка Эстонии заявила о переходе инициативы в Донбассе к российским военным

    Эстонские разведчики пришли к выводу о переходе инициативы в Донбассе к российским военным

    Разведка Эстонии заявила о переходе инициативы в Донбассе к российским военным
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разведывательный центр сил обороны Эстонии заявил о переходе инициативы в Донбассе к российским военным, на боевые действия оказывает внимание распутица, сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

    Представители разведки отмечают, что Вооруженные силы России продолжают атакующие действия в ДНР и ЛНР, и пришли к выводу, что российские военные перехватили инициативу в Донбассе, передает ТАСС.

    По оценке эстонских экспертов, из-за распутицы в течение месяца или двух будет затруднено передвижение тяжелой техники и бронемашин, и обе стороны «постараются усилить свои позиции» до зимы.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ситуация на передовой заметно улучшилась, российские войска продвигаются вперед.

    Коментарии (12)
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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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