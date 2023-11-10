Политик Алексей Малов внесен в реестр иноагентов

Минюст России внес в список иноагентов псковского политика Алексея Малова

Tекст: Вера Басилая

Отмечается, что Колдобский осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа России, принимал участие в создании сообщений и материалов иноагентов, а также работал корреспондентом иностранного интернет-издания, передает ТАСС.

Политик Малов внесен в список иноагентов за то, что распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, проживает за рубежом.

Отмечается, что проект «Гроза» осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа РФ, пропагандировал образовательную иностранную организацию, признанную нежелательной на территории страны. «Кедр медиа» распространял материалы иноагентов, а также недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, в том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности.

Ранее министерство юстиции пополнило реестр иностранных агентов журналистами Дмитрием Губиным, Дмитрием Еловским и Андреем Солдатовым.