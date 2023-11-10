Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
В США рассказали об ожиданиях от встречи Байдена и Си Цзиньпина
США не ожидают от встречи президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином 15 ноября значительных результатов. Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов.
Как сообщил источник ТАСС, речь сейчас не идет об отношениях пятилетней или десятилетней давности, и говорить о длинном списке возможных итогов или результатов не приходится. По его словам, США заинтересованы «в управлении конкуренцией, предотвращении угрозы конфликта и поддержании открытыми каналов коммуникации».
Лидеры США и Китая намерены встретиться 15 ноября на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Чиновник из США сообщил, что в ходе «непростого разговора» будут обсуждаться вопросы, касающиеся двусторонних отношений США и Китая, а также темы, касающиеся «глобальной и транснациональной» повестки.
«Считаю, что в преддверии встречи у нас реалистичные ожидания относительно того, чего нам удастся достичь», – подчеркнул представитель администрации США. При этом он отметил, что американским «партнерам и союзникам нужно видеть, что [США] ответственно подходят к управлению конкуренцией».
Ранее агентство Kyodo сообщило, что президент США Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин планируют провести двусторонние переговоры 15 ноября в Сан-Франциско в США на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).