Российским IT-разработчикам решили увеличить гранты

Tекст: Валентина Григоренко

Особое внимание уделяется обеспечению доступа учащихся к образовательному контенту в Сети, а также строительству волоконно-оптических линий связи. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил о внесенных поправках к законопроекту. По его словам, было увеличено финансовое обеспечение на следующий год на оказание универсальных услуг связи, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он добавил, что средства необходимы для того, чтобы продолжить программу подключения малочисленных населенных пунктов к интернету и создания в них инфраструктуры LTE. На эти цели в 2024 году дополнительно предусмотрено 7,6 млрд рублей в рамках поправок ко второму чтению, а общий объем будет 13,4 млрд рублей, указал министр. Как сказал Шадаев, часть платы за использование радиочастотного спектра, которая вносится операторами, будет направлена на решение важных социальных задач.

Дополнительные средства выделят и на грантовую поддержку разработчиков российских IT-решений, в том числе создателей оборудования для 4G и 5G. В результате голосования комитет одобрил поправки. Кроме того, решена проблема с финансированием курсов робототехники для школьников старших классов и студентов СПО – сумма на реализацию проекта увеличивается более чем в два раза.

Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что утечка данных является одной из главных проблем в сфере кибербезопасности, а особый интерес для мошенников представляют сведения о госслужащих, сотрудниках правоохранительных и контролирующих органов.

Он подчеркнул, что с момента, когда человек поступает на соответствующую службу, та информация, которая о нем раньше была аккумулирована в различных информационных системах, подлежит как минимум переосмыслению. Особенно если речь идет, по его словам, о совсем деликатных и специфических сферах деятельности, это может быть оперативно-розыскная деятельность или внешняя разведка.