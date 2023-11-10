Якутия решила помочь школьникам из новых регионов поехать на игры «Дети Азии»

И. о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР и руководитель рабочей группы Якутии Семен Коркин обсудили возможность отправить школьников из новых регионов на VIII Международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут в Якутске летом 2024 года.

Соревнования стали проводить в Якутии в 1996 году, игры проходят раз в четыре года в летнем и зимнем формате, в них участвует молодежь со всей России и стран Азии.

Спортсмены 25 государств уже подтвердили свое участие в играх в Якутске с 25 июня по 7 июля 2024 года. Гостями соревнований станут порядка 100 детей из разных городов ДНР, Запорожья и Херсона. В путешествие в Якутск отправятся лучшие школьники, добившиеся успехов в учебе, творчестве и спорте. Их список подготовят в Минмолодежи ДНР. Кроме учащихся, планируется также выезд специальной группы из ДНР для изучения опыта организации международных игр «Дети Азии».

Также на встрече обсудили вопросы создания Федерации мас-рестлинга на территории ДНР. Это якутский национальный вид спорта, суть которого в перетягивании палки. Республика Саха планирует распространить мас-рестлинг в новых регионах России.