Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Якутия решила помочь школьникам из новых регионов поехать на игры «Дети Азии»
На международные игры «Дети Азии» в 2024 году в Якутии планируется отправить порядка 100 детей из разных городов ДНР, Запорожской и Херсонской областей, они станут гостями соревнований.
И. о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР и руководитель рабочей группы Якутии Семен Коркин обсудили возможность отправить школьников из новых регионов на VIII Международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут в Якутске летом 2024 года.
Соревнования стали проводить в Якутии в 1996 году, игры проходят раз в четыре года в летнем и зимнем формате, в них участвует молодежь со всей России и стран Азии.
Спортсмены 25 государств уже подтвердили свое участие в играх в Якутске с 25 июня по 7 июля 2024 года. Гостями соревнований станут порядка 100 детей из разных городов ДНР, Запорожья и Херсона. В путешествие в Якутск отправятся лучшие школьники, добившиеся успехов в учебе, творчестве и спорте. Их список подготовят в Минмолодежи ДНР. Кроме учащихся, планируется также выезд специальной группы из ДНР для изучения опыта организации международных игр «Дети Азии».
Также на встрече обсудили вопросы создания Федерации мас-рестлинга на территории ДНР. Это якутский национальный вид спорта, суть которого в перетягивании палки. Республика Саха планирует распространить мас-рестлинг в новых регионах России.