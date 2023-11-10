Силы России продвинулись у Вербового и Работино

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на Ореховском направлении ВСУ провели атаки в направлении Копани, Работино и Вербового, все они были отбиты, при этом ВС России в Работино и Вербовом пошли в контратаку, продвинувшись на пару сотен метров, передает ТАСС.

Он добавил, что на Ореховском направлении российская авиация утром нанесла массовый удар фугасными бомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции по украинским силам.

Ранее Рогов рассказал, что российские силы подбили танк ВСУ при отражении атаки на Вербовое.