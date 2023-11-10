Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Силы России продвинулись у Вербового и Работино
Российские подразделения отразили атаки ВСУ на Ореховском направлении и в результате контратак продвинулись вперед у Работино и Вербового, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, на Ореховском направлении ВСУ провели атаки в направлении Копани, Работино и Вербового, все они были отбиты, при этом ВС России в Работино и Вербовом пошли в контратаку, продвинувшись на пару сотен метров, передает ТАСС.
Он добавил, что на Ореховском направлении российская авиация утром нанесла массовый удар фугасными бомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции по украинским силам.
Ранее Рогов рассказал, что российские силы подбили танк ВСУ при отражении атаки на Вербовое.