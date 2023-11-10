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    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    21 комментарий
    10 ноября 2023, 14:12

    Силы России продвинулись у Вербового и Работино

    Силы России продвинулись у Вербового и Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения отразили атаки ВСУ на Ореховском направлении и в результате контратак продвинулись вперед у Работино и Вербового, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на Ореховском направлении ВСУ провели атаки в направлении Копани, Работино и Вербового, все они были отбиты, при этом ВС России в Работино и Вербовом пошли в контратаку, продвинувшись на пару сотен метров, передает ТАСС.

    Он добавил, что на Ореховском направлении российская авиация утром нанесла массовый удар фугасными бомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции по украинским силам.

    Ранее Рогов рассказал, что российские силы подбили танк ВСУ при отражении атаки на Вербовое.

    9 ноября 2023, 20:56
    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»

    WP: Высокопоставленные военные ВСУ погибли от ракетного удара в Запорожской области

    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные военные ВСУ и лучшие украинские солдаты погибли от ракетного удара ВС России во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области, сообщила The Washington Post.

    Издание пишет, что во время церемонии, которая превратилась в «кровавую бойню», прилетела российская ракета, которая попала во двор и в дорогу. Некоторые источники сообщают, что ракет было две. В результате погибли свыше 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Washington Post.

    По информации издания, на мероприятии присутствовало около ста военнослужащих, которых вопреки обычаю собрали не в бункере или в помещении, а построили во дворе.

    Ранее Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что в пятницу, 5 ноября, на Запорожском направлении российские войска нанесли удар «ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады». В результате удара погибли 28 военных, еще 53 ранены.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с российским ракетным ударом по 128-й горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины открыто уголовное производство.

    Напомним, украинские солдаты обвиняют в случившемся командира, который решил собрать личный состав для «торжественного награждения».

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    10 ноября 2023, 09:20
    Стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления

    Figaro: Маневр российских сил в Херсонской области разрушил план контрнаступления ВСУ

    Стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины планировали 6 июня, в начале своего «контрнаступления», нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, однако российская сторона нарушила эти планы, заявил французским СМИ украинский штурмовик Степан.

    Степан рассказал газете Le Figaro, что «русские знали» о намерении ВСУ переправиться через Днепр и «кое-что предприняли», в итоге планы украинской стороне пришлось спешно менять. «Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда», – приводит его слова РИА «Новости».

    Основной удар украинского «контрнаступа», по словам Степана, должен был прийтись на Херсонскую область. ВСУ планировали перекрыть доступ в Крым. Украинская сторона, как рассказал военнослужащий, собиралась начать действовать к «Дню Д» – дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.

    «Это должно было стать знаком для армии [президента Украины Владимира] Зеленского, ориентированного на союз с Западом», – сказал штурмовик по поводу провалившегося плана ВСУ.

    Французские СМИ писали ранее, что с начала российской спецоперации в феврале 2022 года вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

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    9 ноября 2023, 22:02
    На западе Украины отказались демонтировать памятники советским солдатам

    Власти общины в Ивано-Франковской области сочли неуместным снос памятников советским солдатам

    На западе Украины отказались демонтировать памятники советским солдатам
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Тлумацкой городской общины в Ивано-Франковской области отказались сносить памятники советским солдатам после опроса населения, сообщили украинские СМИ.

    Жители общины сочли, что деньги на снос памятников лучше потратить на нужды ВСУ, при этом община вернется к вопросу о демонтаже монументов после отмены военного положения, передает ТАСС.

    Кроме того, жители села Золотая липа на территории общины выступили против переименования улицы Правды. Они считают, что оно не связано с СССР или Россией. Отмечается, что на территории Тлумацкой городской общины установлено девять памятников советским воинам.

    Ранее Галицкий райсуд Львова приговорил к пяти годам условно с испытательным сроком на два года женщину, заказавшую порчу памятника националисту Степану Бандере.

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    10 ноября 2023, 01:22
    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти

    Первый замглавы минфина США Адейемо заявил о желании Запада увеличить издержки России при экспорте нефти

    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада хотят предпринять меры, которые должны увеличить издержки России при экспорте нефти, сообщил первый замглавы минфина США Уолли Адейемо.

    Адейемо заявил, что усилия направлены на соблюдение существующего лимита цен на экспортируемое Россией топливо. Также планируется предпринять дополнительные меры, которые должны «увеличить издержки для России» и снизить ее «доход», который Москва может использовать для финансирования специальной военной операции на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    На Западе хотят «переключиться просто с доходов, которые представляли собой потолок» в 60 долларов за баррель, и «сконцентрироваться на затратах» России, так как «прибыль – это доходы за вычетом расходов», сказал Адейемо. По его словам, на Западе хотят, чтобы «у России было как можно меньше прибыли»

    Адейемо также заявил, что страны Запада оказывают давление на Китай, добиваясь того, чтобы он не предоставлял России материальную поддержку в проведении специальной военной операции.

    Напомним, хотя Россия продает свою нефть Urals выше санкционного потолка цены, Запад не спешит корректировать санкции, поскольку не желает признавать, что те опять не работают. Wall Street Journal пишет, что газовые и нефтяные поступления в бюджет России в октябре выросли более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

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    10 ноября 2023, 06:58
    Российский разведчик рассказал о ликвидации француза-диверсанта в ходе СВО

    Российский разведчик рассказал об уничтожении украинской ДРГ и ее французского командира

    Tекст: Антон Антонов

    Боец российской разведывательной бригады «Днепр» рассказал, как спецназ ликвидировал украинскую диверсионно-разведывательную группу, в которой был француз – предположительно, командир ДРГ.

    Разведчик рассказал, что «один раз видел француза» в составе украинской диверсионной группы. Как заявил российский военный, тот «умирая, говорил по-французски». Разведчик предположил, что это был офицер и командир ДРГ, хотя наверняка установить не смогли – вся украинская группа была уничтожена, передает РИА «Новости».

    Напомним, наемник из США Мэттью Вандайк заявил, что на Украине в рядах ВСУ погибло много американцев. По его словам, около 510 американцев были убиты, еще несколько сотен человек получили ранения.

    Коментарии (7)
    9 ноября 2023, 16:52
    Командир «Ахмата» заявил о продвижении российских войск
    Командир «Ахмата» заявил о продвижении российских войск
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ситуация на передовой заметно улучшилась, российские войска продвигаются вперед, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    По словам Алаудинова, ВСУ ощущают напор российской армии и «начинают паниковать». Кроме того, бойцы спецназа и 4-я бригада 2-го армейского корпуса взяли в плен личный состав противника, а также отбили несколько огневых точек, пишет он в своем Telegram-канале.

    Он также отметил, что за последние недели российские военные взяли в плен порядка 20 украинских солдат. Алаудинов добавил, что сейчас на участке «Ахмата» иностранные наемники не фиксируются.

    Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что украинская армия применяет газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы против российских бойцов на Кременском участке фронта в Донбассе.

    Коментарии (10)
    10 ноября 2023, 03:24
    Российским снайперам для работы в зоне СВО переданы новейшие винтовки Raptor

    Партия новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor передана российским военным для работы в зоне СВО

    Российским снайперам для работы в зоне СВО переданы новейшие винтовки Raptor
    @ BespokeGun/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Российским военным для работы в зоне специальной военной операции на Украине передана партия новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor, сообщил Ярослав Табольский – гендиректор компании BespokeGun, которая разработала и производит Raptor.

    Табольский сообщил, что военные получили винтовки под патрон .338 Lapua Magnum, с которыми вскоре вернутся на передовую. В каждый комплекс входят винтовка, боеприпас, тюнинг, прицелы, они индивидуально подобраны для каждого снайпера.

    Как пояснил Табольский, передаваемые партии небольшие, поскольку «каждая винтовка в индивидуальной комплектации», но «это все серийные изделия», передает РИА «Новости».

    Raptor Tactical .338 LM уже используется в зоне СВО. Винтовка может эффективно поражать цели на расстоянии до 1850 метров, весит оружие без дополнительных приспособлений 7,1 кг. Учитывая кучность стрельбы в пределах 0,3 MOA (стремится к 0,1 MOA), опытный снайпер может дважды попасть буквально в одну точку.

    В августе холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) представил на форуме «Армия» новую разработку – снайперскую винтовку калибра 12,7 мм «Астарта». Год назад Минобороны подписало контракты на поставку новых снайперских винтовок Чукавина в войска.

    Коментарии (18)
    10 ноября 2023, 03:30
    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону

    После визита в Казахстан Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа, его сопровождали руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что президент посетил штаб Вооруженных сил, завершив официальный визит в Казахстан. Путин ознакомился с новыми образцами военной техники, а также заслушал доклады о ходе специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону. Предыдущий визит состоялся в октябре.

    Коментарии (14)
    9 ноября 2023, 23:46
    Украина анонсировала «символическое начало» осуществления своей «формулы мира»

    Замглавы офиса Зеленского Жовква анонсировал «символическое начало» осуществления украинской «формулы мира»

    Tекст: Антон Антонов

    Саммит по украинской «формуле мира» станет «символическим началом» ее осуществления, он может состояться в феврале, сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

    Жовква заявил, что «глобальный» саммит «определенно состоится». По версии Киева, саммит «ознаменует собой символическое начало практического осуществления» украинской «формулы мира» и «подытожит» уже достигнутые результаты. Подчеркивается, что Украина рассчитывает на «максимально широкое вовлечение лидеров Глобального Юга», передает РИА «Новости».

    Напомним, западные дипломаты сообщали, что Киев хотел провести саммит до конца года, но конфликт на Ближнем Востоке вызвал новые разногласия между Западом и арабскими государствами.

    Агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте, а некоторые участники потребовали приглашения России на переговоры о мире на Украине.

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    10 ноября 2023, 07:58
    Украинские беспилотники перехвачены над Крымом и Тульской областью

    Минобороны сообщило о перехвате украинских беспилотников над Крымом и Тульской областью

    Украинские беспилотники перехвачены над Крымом и Тульской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью дежурными силами ПВО два украинских беспилотника перехвачены над Крымом, еще один сбит над Тульской областью, сообщило Минобороны России.

    Минобороны уточнило в Telegram, что для попытки террористических атак киевский режим использовал беспилотники самолетного типа.

    Накануне украинский дрон сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный завод в приграничном районе Курской области. Утром 7 ноября российская ПВО перехватила над Крымом и Черным морем 17 украинских БПЛА.

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    9 ноября 2023, 17:46
    Прокурор запросил сроки соучастникам убийства Дугиной

    Прокурор потребовал приговорить двух соучастников убийства Дугиной на сроки до шести лет колонии

    Tекст: Вера Басилая

    Гособвинение потребовало приговорить бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина и Даниила Чоудхури к шести и двум годам колонии соответственно за предоставление данных об автомобиле и месте жительства погибшей журналистки Дарьи Дугиной.

    Рыбина и Чоудхури признали виновными в незаконном сборе или распространении сведений о частной жизни лица, а бывшего полицейского  – в злоупотреблении должностными полномочиями, передает ТАСС.

    Ранее Рыбин и Чоудхури признали вину в незаконном сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной, которые применили для организации ее убийства.

    Напомним, в августе 2022 года в Москве убили журналистку Дарью Дугину. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле.

    Источники Washington Post сообщили, что убийство российской журналистки Дарьи Дугиной организовано украинской Службой безопасности, бомбу провозили через российскую границу в клетке для переноски кошки.

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    9 ноября 2023, 21:48
    Ряд стран ЕС попросили не торопиться с использованием российских активов

    Бельгия, Италия, Германия и Франция призвали не пользоваться прибылью от замороженных российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Ряд стран Евросоюза просят не форсировать усилия объединения по использованию прибыли от замороженных активов Центрального банка России и просят юридических гарантий, сообщили источники агентства Bloomberg.

    Бельгия, Италия, Германия и Франция «проявляют осторожность в отношении ускорения усилий» по использованию прибыли от попавших под санкции активов ЦБ РФ для поддержки Украины. Правительства этих стран хотят гарантий, что предложенная формула использования прибыли от российских активов юридически обоснованная и не ставит под угрозу финансовую стабильность, передает ТАСС.

    Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Американские законодатели наделили госсекретаря США правом предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов России. При этом президент США сможет принимать решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией.

    В Кремле пообещали, что Москва ответит так, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам России.

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    10 ноября 2023, 14:22
    Песков назвал «искупление кровью» на поле боя путем к помилованию преступников
    Песков назвал «искупление кровью» на поле боя путем к помилованию преступников
    @ Игорь Иванко/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Осужденные, участвующие в СВО, искупают свою вину кровью, действуя в штурмовых бригадах под пулями, под снарядами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Поводом для вопроса о помиловании преступников после их участия в СВО стали публикации в СМИ о помиловании Владислава Канюса, который был осужден за убийство студентки Веры Пехтелевой в Кузбассе в 2020 году.

    Песков напомнил, что для помилования существует известная процедура – принятие решений соответствующими комиссиями разного уровня, вплоть до федерального, после чего документы направляются президенту, передает ТАСС.

    Он добавил, что «вторым путем к помилованию» может послужить искупление преступления кровью на поле боя.

    Напомним, обвиняемый в убийстве своей бывшей девушки Владислав Канюс раскаялся в содеянном и принес извинения родственникам убитой Веры Пехтелевой.

    Из показаний подсудимого следует, что с Верой Пехтелевой он познакомился в октябре 2016 года. В 2019 году молодые люди начали жить вместе, но начались бытовые конфликты, и Вера переехала в студенческое общежитие.

    12 января 2020 года она приехала в бывшую квартиру, чтобы забрать вещи, молодые люди выпили, после чего подсудимый предложил девушке снова сойтись, однако она ему отказала.

    После этого между обвиняемым и девушкой произошла драка, он задушил ее шнуром от утюга.

    Ранее военный историк-медиевист и писатель Клим Жуков раскритиковал идею привлечения заключенных к участию в спецоперации.

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    10 ноября 2023, 08:44
    Российский боец: ВСУ фосфором уничтожают Кинбурнский заповедник

    Российский боец: ВСУ намерено уничтожают Кинбурнский заповедник белым фосфором

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские боевики прицельно наносят удары по заповеднику в районе Кинбурнской косы, применяя там фосфорные снаряды и кассетные боеприпасы, сообщил боец российской разведывательной бригады «Днепр».

    «Фосфор. Фосфором жгли. Это на Кинбурнской косе», – сообщил он РИА «Новости».

    Украинские военные, по его словам, частенько выжигают лес, пытаясь раскрыть позиции российских сил и потом «обрабатывать артиллерией».

    «Бывает так, что кидают фосфор, люди могут, допустим, побежать, а они начинают закидывать артиллерией», – рассказал российский военнослужащий, отметив, что ВСУ «выжигают очень много и очень сильно», хотя там был заповедник.

    В результате применения ВСУ фосфора, «зажигалок» и «кассет» заповеднику и животным в нем наносится непоправимый ущерб, добавил боец.

    В июне поступали сообщения, что лес в заповеднике на Кинбурнской косе в Херсонской области загорелся после обстрелов ВСУ.

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    10 ноября 2023, 00:29
    Путин отметил героизм сотрудников МВД в ходе спецоперации на Украине

    Путин в День сотрудника органов внутренних дел поблагодарил личный состав МВД за проявленный в ходе СВО героизм

    Путин отметил героизм сотрудников МВД в ходе спецоперации на Украине
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником, а также поблагодарил сотрудников МВД за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине.

    Путин заявил, что в России «гордятся лучшими сотрудниками МВД, которые всегда были на переднем крае борьбы с преступностью» и «закладывали легендарные традиции» органов внутренних дел, сообщается на сайте Кремля.

    Президент отметил, что «с появлением новых угроз национальной безопасности» требования к сотрудникам МВД «серьезно возрастают», каждому из них необходимо «усилить работу на вверенном участке». При этом Путин отметил неизменность приоритетов в работе сотрудников МВД: защита граждан, обеспечение общественной безопасности и борьба с преступностью.

    Глава государства подчеркнул, что особенно важное значение имеет работа МВД в новых российских регионах, где помощь сотрудников органов внутренних дел для жителей оказывается «просто незаменимой». Путин указал, что долг МВД – предпринять все необходимые усилия, чтобы «укрепить веру людей в силу закона и государства», в «торжество справедливости». Это станет «весомым вкладом в налаживание нормальной жизни на освобождённых землях».

    Путин призвал активизировать меры по пресечению провокаций экстремистов, которые пытаются нарушить мир и межконфессиональное согласие, а также по борьбе с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, он указал на необходимость решительнее противодействовать экономическим преступлениям и обеспечивать безопасность на дорогах.

    Путин заверил, что российское руководство будет «принимать меры для технического и кадрового укрепления органов внутренних дел, повышать уровень социальных гарантий сотрудников и членов их семей». «Желаю вам и вашим близким здоровья и успехов!» – сказал президент.

    Напомним, спецоперация привела МВД к реорганизации. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о создании нового подразделения в структуре ведомства – Главного управления оперативного реагирования.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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