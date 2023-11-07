Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.22 комментария
Рогов: Российские силы подбили танк ВСУ при отражении атаки на Вербовое
Российские силы отбили атаку украинской армии при поддержке бронетехники у села Вербового на Ореховском направлении, повредив один из танков противника, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, во вторник утром была зафиксирована попытка атаки у Вербового, в ней участвовали порядка десяти единиц тяжелой техники, однако все атаки ВСУ отбиваются, в частности, утром был подбит танк, передает ТАСС.
Рогов добавил, что в понедельник российские военные контратаковали после попыток продвижения украинской армии у Работина, Вербового и Копаней и заняли два опорных пункта ВСУ.
По словам Рогова, ВСУ перебрасывают на Ореховское направление дополнительные силы. «Идет усиление 33-й, 82-й и 118-й бригад, это большей частью мобилизованные, но присутствуют и те, кто возвращаются с ротации», – отметил он.
Ранее бойцы российского спецназа подразделения «Осман» уничтожили две американских бронированных машины пехоты (БМП) Bradley на Ореховском направлении.