Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
Уничтожение бойцами спецназа ВС России двух Bradley попало на видео
Бойцы российского спецназа подразделения «Осман» уничтожили две американских бронированных машины пехоты (БМП) Bradley на Ореховском направлении, уничтожение снято на видео.
В ролике запечатлено, как к линии фронта перебрасываются подкрепления ВСУ, две американских БМП в ролике движутся через поле к лесополосе, передает РИА «Новости».
В одну из машин попала противотанковая ракета, вторую подбили через несколько метров от первой.
До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские военные артиллерийским огнем поразили позицию украинской стороны на Ореховском направлении. По его словам, на участке Работино – Вербовое велась ротация украинских боевиков.
Ранее Минобороны обнародовало видео, где командир отделения ПТУРов сержант Юрий Щербаков, получивший звание Героя России, сорвал наступление украинских военных.