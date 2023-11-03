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Опубликовано видео боя, в котором Герой России сорвал наступление ВСУ
Запись боя, в котором командир отделения ПТУРов сержант Юрий Щербаков, получивший звание Героя России, сорвал наступление украинских военных, опубликовало Минобороны России.
В ролике запечатлено, как отделение подбивает несколько видов бронетехники, запись сопровождается комментариями военнослужащих, следивших за попаданиями Щербакова.
«Не Юра, а Зевс!» – сказал один из бойцов. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны.
В другом ролике сержант рассказал, что услышал о наступлении на соседние с ним позиции. Он пояснил, что обнаружил цели, открыл огонь, что полностью остановило наступление противника. Щербаков уточнил, что в этот момент только пришел на это направление и еще изучал высоты и стороны, с которых может зайти противник.
Отмечается, что за время СВО сержант уничтожил девять танков, четыре БТР, 12 БМП, четыре грузовика с боеприпасами, два взводных опорных пункта и свыше 100 украинских военных. Юрий Щербаков получил в пятницу звание Героя России.