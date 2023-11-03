  • Новость часаВСУ нанесли удары по Пенсионному фонду и центру занятости в Херсонской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Исчерпание боезапаса приводит ВСУ к созданию «франкенштейнов»
    Кулеба рассказал о планах Зеленского по проведению выборов президента
    Израиль нанес удар по больнице «Аш-Шифа» в Газе
    Пригожин: Возвращение Пугачевой в Россию абсолютно понятно
    Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали
    Нетаньяху назвал условие для перемирия
    Лидер «Хезболлы» призвал арабские страны остановить экспорт нефти в Израиль
    Нелегальным мигрантам в РФ предложили запретить браки и открытие счетов
    СК выявил более 20 подозреваемых в участии в массовых беспорядках в Дагестане
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Юбилей Евросоюза не заметил никто

    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    13 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    26 комментариев
    3 ноября 2023, 20:12

    Опубликовано видео боя, в котором Герой России сорвал наступление ВСУ

    Опубликовано видео боя, в котором Герой России сорвал наступление ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запись боя, в котором командир отделения ПТУРов сержант Юрий Щербаков, получивший звание Героя России, сорвал наступление украинских военных, опубликовало Минобороны России.

    В ролике запечатлено, как отделение подбивает несколько видов бронетехники, запись сопровождается комментариями военнослужащих, следивших за попаданиями Щербакова.

    «Не Юра, а Зевс!» – сказал один из бойцов. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

    В другом ролике сержант рассказал, что услышал о наступлении на соседние с ним позиции. Он пояснил, что обнаружил цели, открыл огонь, что полностью остановило наступление противника. Щербаков уточнил, что в этот момент только пришел на это направление и еще изучал высоты и стороны, с которых может зайти противник.

    Отмечается, что за время СВО сержант уничтожил девять танков, четыре БТР, 12 БМП, четыре грузовика с боеприпасами, два взводных опорных пункта и свыше 100 украинских военных. Юрий Щербаков получил в пятницу звание Героя России.

    3 ноября 2023, 12:23
    В Киеве разработали план Б на случай прекращения помощи Запада

    Депутат Рады Гетманцев рассказал о плане Б на случай прекращения помощи Запада

    В Киеве разработали план Б на случай прекращения помощи Запада
    @ Андрей Ратмиров/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Украины разработали план Б на тот случай, если Киев перестанет получать помощь от стран Запада, однако уверены, что партнеры продолжат ее предоставлять, сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

    Как заявил он в эфире телеканала «Рада» на вопрос о том, готовит ли Киев запасной план, безусловно есть план Б, но не нужно ставить вопрос таким образом, что нужно уже реализовывать какие-либо шаги на случай, если Украина не получит помощь, потому что есть уверенность в том, что помощь будет, передает ТАСС.

    Гетманцев добавил, что, возможно, помощь будет под определенными условиями по поводу контроля денег или в другом объеме, «но точно она будет». Он подчеркнул, что «ситуация достаточно сложная на финансовом фронте», так как нет гарантий, что Киев получит западную финансовую поддержку в необходимых ему объемах.

    «В бюджете на 2024 год предусматривается финансовая помощь в размере 42 млрд долларов, но из гарантированных сумм мы имеем лишь 15 млрд – это помощь от Еврокомиссии и программа с Международным валютным фондом», – добавил депутат.

    По его словам, Украина не имеет гарантированной суммы помощи от Соединенных Штатов на следующий год, а без этой поддержки будет очень трудно.

    Ранее контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.

    Коментарии (30)
    3 ноября 2023, 09:09
    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО

    Российские военкоры сообщили о ликвидации командира спецназа ВСУ Кудабекова в зоне СВО

    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков уничтожен в зоне специальной военной операции, сообщили российские военкоры.

    Кудабеков ранее занимал должность командира батальона особого назначения «Чернигов», был активным участником Майдана и так называемой АТО в Донбассе, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны».

    Военкоры пишут, что спецназовец работал в ЧВК в Африке, а после начала СВО приехал на Украину и создал свое спецподразделение в нацистском спецназе. Подробности ликвидации Кудабекова не сообщаются.

    Ранее ВС России уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

    Коментарии (17)
    3 ноября 2023, 10:39
    В США заявили о гибели большого числа американских наемников в рядах ВСУ

    Наемник Вандайк: В рядах ВСУ погибло много американцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине в рядах ВСУ погибло много американцев, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom наемник из США Мэттью Вандайк.

    По его словам, около 510 американцев были убиты, еще несколько сотен человек получили ранения, передает РИА «Новости».

    По его словам, в наемнических батальонах на Украине погибли не только американские граждане, но и бойцы из стран Европы. Вандайк также сообщил, что украинское руководство слишком поздно начало контрнаступление, и ВСУ приходится сражаться с хорошо подготовленными российскими линиями обороны.

    Он отметил, что «сейчас наступил тупик, это признали даже украинские военные, и идет не так хорошо, как мы надеялись».

    Ранее Вандайк рассказал, что ВСУ планируют перейти в новое наступление летом 2024 года, в ход пойдут поставленные Западом истребители F-16.

    Коментарии (21)
    3 ноября 2023, 10:16
    Трамп объяснил, почему об Украине перестали говорить

    Трамп: В США перестали говорить об Украине, потому что дела там идут плохо

    Трамп объяснил, почему об Украине перестали говорить
    @ Ron Sachs/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Техас, заявил, что об Украине все меньше говорят политики и СМИ, поскольку дела на этом направлении идут плохо.

    «Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, что и об Украине уже мало говорят, потому что дела идут не очень хорошо», – передает ТАСС слова Трампа.

    Он добавил, что конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы он занимал пост президента США.

    Ранее сообщалось, что в США готовится выйти в свет книга «Устали побеждать» (Tired of Winning) американского журналиста Джонатана Карла, в которой рассказывается, что Трамп на самом деле придерживается более «радикальной» позиции по Украине, чем это принято демонстрировать публично.

    Коментарии (5)
    3 ноября 2023, 15:48
    Путин: Украину создали при СССР за счет включения южнорусских земель
    Путин: Украину создали при СССР за счет включения южнорусских земель
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В составе Российской империи не было Украины, ее сформировали только при советской власти, заявил президент Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты.

    «Мы все хорошо знаем, это факты истории, что все южнорусские земли были переданы при формировании Советской Украины, в период создания СССР. Не было еще никакой Украины в составе [Российской] империи, были области», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что при формировании СССР создали Украину, «прежде всего и в значительной степени – за счет южнорусских земель».

    Также в ходе встречи глава государства отметил, что Россия защищает свои ценности, историю, культуру, язык, в том числе в Донбассе и в Новороссии.

    Коментарии (36)
    3 ноября 2023, 10:49
    NYT написала о скорби украинцев из-за смерти Мэттью Перри
    NYT написала о скорби украинцев из-за смерти Мэттью Перри
    @ Katie Godowski/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В популярной американской газете The New York Times опубликована заметка жительницы Киева Марии Варениковой, в которой описывается, как украинцы, несмотря на ежедневные сообщения из зоны боевых действий, нашли в своих сердцах место для скорби об умершем американском актере Мэттью Перри, сыгравшем одну из главных ролей в сериале «Друзья».

    «Сериал почти ровесник независимости Украины», – сказала заместитель директора информационного агентства «Укринформ» Марина Сингаевская о «Друзьях», которые начались в 1994 году, через три года после отделения Украины от Советского Союза, пишет The New York Times.

    «Я росла вместе с ним, как и многие украинцы», – сказала Сингаевская о Перри и Чендлере Бинге, его персонаже в сериале. «Я безмерно опечалена этой новостью и могу сказать, что ее прочитали десятки тысяч человек», – добавила она.

    Другая украинка Анастасия Нигматулина рассказала, что она пересматривает сериал снова и снова, он позволяет ей чувствовать себя лучше. «У меня такое чувство, будто я потеряла близкого друга», – сказала о Перри Нигматулина.

    Вареникова пишет, что успех сериала на Украине якобы отчасти обусловлен украинским дубляжом. По ее словам, некоторым украинцам это помогло выучить украинский язык, так же, как оригинальная звуковая дорожка помогает в изучении английского языка.

    Ранее актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер выразили соболезнования в связи со смертью партнера по съемкам Мэттью Перри, все вместе они сыграли в сериале «Друзья».

    Напомним, Перри умер в американском штате Калифорния в возрасте 54 лет. Тело актера обнаружили в субботу в его доме. Перри умер, когда находился в джакузи. По предварительным данным, речь идет о ненасильственной смерти.

    Коментарии (22)
    3 ноября 2023, 00:15
    Суд в Курске национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»

    Ленинский районный суд Курска национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»

    Tекст: Антон Никитин

    Ленинский районный суд Курска постановил обратить в пользу государства активы кондитерской фабрики «Конти-рус», которая оказывает помощь украинским военным, сообщили в пресс-службе судебной системы Курской области.

    Как отмечается в сообщении пресс-службы, Генпрокуратура попросила суд обратить в государственную собственность акции АО «Конти-рус» и ряда других организаций. Суд запретил деятельность этих компаний в связи с экстремистской деятельностью, передает RT.

    Суд обратил в доход России акции АО «Конти-рус» и 100% доли в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто капитал», ООО «КЦ «Мерлетто», передает РИА «Новости».

    Напомним, в мае Госсовет Крыма национализировал квартиру украинского президента Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте. В понедельник национализированную квартиру Зеленского продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

    Коментарии (6)
    3 ноября 2023, 11:47
    Орбан заявил о провале стратегии ЕС по России

    Премьер Венгрии Орбан: Расчеты лидеров ЕС на поражение России не сработают

    Орбан заявил о провале стратегии ЕС по России
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты лидеров Евросоюза на поражение россиян в конфликте с Украиной и смену руководства в России безосновательны, Европе нужна новая система безопасности, приемлемая одновременно для Москвы и Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Астане на саммите Организации тюркских государств.

    Орбан заявил, что стратегия лидеров ЕС «потерпела полный провал». По его словам, они надеялись на победу Украины в конфликте, после чего сменится руководство в России, с которым они бы вели переговоры. Премьер подчеркнул, что этот «амбициозный» план не сработает, передает ТАСС.

    Венгерский политик считает, что Европа нуждается в новой системе безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины, поэтому сейчас нужен «план Б», который предусматривает прекращение огня и мирные переговоры.

    Ранее Орбан заявил, что в руководстве Евросоюза нужны перемены, поскольку нынешние лидеры стран сообщества не справляются с ситуацией, в частности с конфликтом на Украине.

    Также Орбан заявил об отсутствии у Запада смелости признать поражение Украины на поле боя. Также он подчеркнул, что Венгрия не хочет давать Киеву больше денег, пока не увидит четкого обоснования данных трат.

    Коментарии (2)
    3 ноября 2023, 07:58
    В Польше обвинили Украину в массовой депрессии у жителей Европы

    Interia: ЕС теряет 600 млрд евро в год из-за массовой депрессии

    Tекст: Антон Никитин

    «Эпидемией» в современной Европе становятся депрессия и тревога, вызванные украинским кризисом и пандемией коронавирусной инфекции, в итоге ухудшаются экономические показатели европейских стран, сообщают СМИ со ссылкой на результаты исследования Польского института экономики (PIE).

    По данным PIE, негативно оценили свое психическое здоровье из-за указанных факторов 62% респондентов в ЕС. Как отмечает польское издание Interia, у депрессии и психических расстройств имеется экономическое измерение, передает РИА «Новости».

    Так, общий убыток 27 стран – членов Евросоюза и Британии из-за проблем с психическим здоровьем превышает 4,2% ВВП, составляя более 600 млрд евро. Более трети этих затрат, по данным PIE, обусловлено снижением уровня занятости и производительности труда.

    Ранее польский полковник Мачей Матысяк заявил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией.

    Коментарии (9)
    3 ноября 2023, 14:50
    Newsweek: Достижения ВСУ можно заметить только через увеличительное стекло
    Newsweek: Достижения ВСУ можно заметить только через увеличительное стекло
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия разочаровала руководство Украины, не сумев достичь ни одной поставленной цели в ходе контрнаступления, пишет Newsweek.

    Американское издание Newsweek отмечает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) «находится на последнем издыхании», передает РИА «Новости». Украинское руководство возлагало на него большие надежды, однако за пять месяцев ни одна из целей не была достигнута, пишет журнал.

    По информации издания, ВСУ не удалось прорвать линии обороны Российской армии. В материале также отмечается колоссальная огневая мощь России, «несравнимая с возможностями украинской армии».

    «Ограниченные успехи на местах были утеряны, а сами достижения настолько незначительны, что для того, чтобы их заметить, требуется увеличительное стекло», – пишет издание о результатах контрнаступления.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал президента Украины Владимира Зеленского «прекратить бойню» и начать переговоры.

    Коментарии (4)
    3 ноября 2023, 11:26
    СК заочно обвинил экс-премьера Украины Яценюка в убийствах в Донбассе

    СК заочно обвинил бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в преступлениях в Донбассе

    СК заочно обвинил экс-премьера Украины Яценюка в убийствах в Донбассе
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России предъявил заочные обвинения ряду бывших представителей украинского руководства, в том числе экс-премьеру Арсению Яценюку, за преступления в Донбассе, повлекшими гибель больше тысячи человек.

    В сообщении в Telegram-канале ведомства отмечается, что также заочно предъявлено обвинение исполнявшему обязанности главы администрации президента Украины Сергею Пашинскому и исполнявшему обязанности министра иностранных дел Украины Андрею Дещице.

    Отмечается, что все обвиняемые входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. В результате в 2014-2016 годах были ранены и погибли 1382 человека, среди них – 44 ребенка. Следствием принимаются меры к их розыску и аресту.

    Газета ВЗГЛЯД писала о семи главных военных преступлениях Украины против жителей Донбасса.

    Коментарии (20)
    3 ноября 2023, 16:21
    Путин рассказал о планах Запада о смене элит на Украине из-за коррупции
    Путин рассказал о планах Запада о смене элит на Украине из-за коррупции
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    На Украине самый высокий в мире уровень коррупции, заявил президент России Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.

    «У нас и в России много проблем, мы в России, да и во всем мире боремся с коррупций, но то, как жила Украина в рамках украинской коррупции, – такого в мире нет, я вас уверяю, в мире нет», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Глава государства также уточнил, что борьба с коррупцией на Украине, которая задумана США, не даст результата. По его словам, на Украине «эта коррупция фактически узаконена». «Почему американцы все пытаются бороться с этой коррупцией и ничего не получается? Я думаю, что и не получится», – добавил он.

    «Они сейчас задумали смену элит – и экономических, и политических – все будет то же самое», – подчеркнул Путин.

    Ранее более 30% украинцев заявили, что уровень коррумпированности на Украине безнадежный, и положительных изменений в так называемой борьбе с коррупцией нет.

    В сентябре бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ не могут справиться с тяжелыми потерями и многочисленными ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения.

    Коментарии (4)
    3 ноября 2023, 14:55
    Во Львове покупательницу на рынке отказались обслужить из-за русского языка
    Во Львове покупательницу на рынке отказались обслужить из-за русского языка
    @ Hesther Ng/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительницы Львова устроили скандал из-за женщины, говорившей по-русски на рынке, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    По сообщению издания, во Львове на местном рынке женщину отказались обслуживать из-за русского языка, передает РИА «Новости».

    Издание также выложило видео инцидента, снятое одной из украиноязычных участниц конфликта. На кадрах запечатлено, как несколько женщин разных возрастов оскорбляют и насмехаются над русскоговорящей девушкой в павильоне рынка. Среди прочего они требуют перейти на украинский язык и покинуть город.

    «На украинском языке говори, ты во Львове находишься!» – выкрикнула девушке автор видео.

    Позднее прозвучали угрозы «вызвать милицию», а местные жители перешли на ненормативную лексику.

    Ранее жительницы Киева потребовали от водителя такси перейти на украинский язык и устроили скандал после его отказа.

    Коментарии (12)
    3 ноября 2023, 18:34
    ВСУ нанесли удары по Пенсионному фонду и центру занятости в Херсонской области
    ВСУ нанесли удары по Пенсионному фонду и центру занятости в Херсонской области
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При ударе украинских военных по поселку Чаплинка в Херсонской области погибли семь человек, сообщил член Совета Федерации от региона Константин Басюк.

    ВСУ нанесли удар по гражданским объектам в Чаплинском муниципальном округе, прилеты зафиксированы в зданиях Пенсионного фонда и центра занятости, сообщил Басюк, передает ТАСС.

    Согласно предварительным данным, погибли семь человек. За жизнь еще двух человек борются медики.

    До этого при обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека.

    Коментарии (9)
    3 ноября 2023, 04:42
    Палата представителей США одобрила помощь Израилю без упоминания Украины

    Палата представителей одобрила законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов, в котором отсутствует упоминание Украины, свидетельствуют результаты голосования.

    Проект поддержали 226 членов палаты, против голосовали 196. Инициатива получила поддержку в нижней палате Конгресса, где республиканцы удерживают большинство, на фоне резких заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Последний незадолго до голосования заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине, и вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу, передает РИА «Новости».

    Накануне Сенат США отказался рассматривать проект помощи Израилю без упоминания Украины.

    Коментарии (3)
    Главное
    В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
    Путин: На события в Махачкале власти отреагируют в соответствии с законами РФ
    Визит Аббаса в Россию отложен
    Лидер «Хезболлы» назвал события в Газе «решающей и исторической битвой»
    Израильтян призвали воздержаться от заграничных поездок из-за антисемитизма
    В Тбилиси объяснили отказ в статусе кандидата в ЕС попыткой госпереворота в Грузии
    Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Протопопов

    У Газпрома появилось больше конкурентов внутри России

    Россия продолжает расширять список компаний, которые имеют право экспортировать российский газ. Долгие годы Газпром был единственным таким игроком. Однако десять лет назад к нему добавился «Новатэк» со своим СПГ с Ямала. Новый закон добавляет нового экспортера российского газа и расширяет возможности «Новатэка». Подробности

    Перейти в раздел

    Чем фантазии Залужного отличаются от фантазий Зеленского

    Военное командование Украины по-прежнему считает победу над Россией достижимой целью, но, в отличие от политического руководства в Киеве, признало поражение в кампании 2023 года. Перенося сроки «перемоги» на будущее, главком ВСУ Валерий Залужный, тем не менее, хочет от НАТО такого, что выдает в нем фантазера уровня Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Как обучить детей мигрантов русскому языку

    В России предложили ввести тестирование детей мигрантов на владение русским языком перед поступлением в детские сады и школы. По мнению уполномоченного по правам ребенка, незнание языка негативно сказывается на обучающихся. Эксперты же добавляют, что это отражается и на работе педагогов. Насколько эффективным может быть тестирование, как его правильно организовать и поможет ли это решить проблему? Подробности

    Перейти в раздел

    Правота России находит себе дорогу через Киев и Тель-Авив

    Что объединяет признания киевского режима в атаках против Запорожской АЭС и операцию Израиля против сектора Газа? И то и другое, как оказалось, показало перед всем миром правоту российской позиции относительно проводимой на Украине спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............