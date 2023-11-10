Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
Песков объяснил, почему Зеленский «повышает градус» обещаний
Песков: Отсутствие военных успехов вынуждает Зеленского повышать градус своих обещаний
Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение «повышают градус» своего красноречия, давая западным донорам обещания относительно военных успехов на поле боя, которых до сих пор не наблюдается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Зеленский «отчаянно обещает» своим донорам военные успехи на поле боя, при этом предыдущие его обещания не сбылись, из-за чего доноры «волнуются и начинают вибрировать», передает ТАСС.
«Зеленскому ничего не остается, как повышать градус красноречия, дабы убедить их, что успехи будут», – сказал представитель Кремля.
Так он отреагировал на высказывание Зеленского о том, что компромисс для Украины неприемлем и он надеется на позитивные для Киева сдвиги на поле боя к концу года.
Песков добавил, что киевскому режиму пора понять, что победу на поле боя им одержать не удастся. «Чем раньше они это поймут, тем скорее возникнут предпосылки для урегулирования», – сказал представитель Кремля.
Накануне Песков говорил, что в США, как и в Европе, растет усталость от украинской тематики, Вашингтон не сможет бесконечно оказывать поддержку Украине.