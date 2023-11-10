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    Россия делает исторический рывок в промышленности
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    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

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    10 ноября 2023, 14:04

    Песков объяснил, почему Зеленский «повышает градус» обещаний

    Песков: Отсутствие военных успехов вынуждает Зеленского повышать градус своих обещаний

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение «повышают градус» своего красноречия, давая западным донорам обещания относительно военных успехов на поле боя, которых до сих пор не наблюдается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Зеленский «отчаянно обещает» своим донорам военные успехи на поле боя, при этом предыдущие его обещания не сбылись, из-за чего доноры «волнуются и начинают вибрировать», передает ТАСС.

    «Зеленскому ничего не остается, как повышать градус красноречия, дабы убедить их, что успехи будут», – сказал представитель Кремля.

    Так он отреагировал на высказывание Зеленского о том, что компромисс для Украины неприемлем и он надеется на позитивные для Киева сдвиги на поле боя к концу года.

    Песков добавил, что киевскому режиму пора понять, что победу на поле боя им одержать не удастся. «Чем раньше они это поймут, тем скорее возникнут предпосылки для урегулирования», – сказал представитель Кремля.

    Накануне Песков говорил, что в США, как и в Европе, растет усталость от украинской тематики, Вашингтон не сможет бесконечно оказывать поддержку Украине.

    9 ноября 2023, 20:56
    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»

    WP: Высокопоставленные военные ВСУ погибли от ракетного удара в Запорожской области

    Высокопоставленные военные ВСУ погибли при ракетном ударе «Искандерами»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные военные ВСУ и лучшие украинские солдаты погибли от ракетного удара ВС России во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области, сообщила The Washington Post.

    Издание пишет, что во время церемонии, которая превратилась в «кровавую бойню», прилетела российская ракета, которая попала во двор и в дорогу. Некоторые источники сообщают, что ракет было две. В результате погибли свыше 19 солдат, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и некоторые из лучших бойцов 128-й бригады, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Washington Post.

    По информации издания, на мероприятии присутствовало около ста военнослужащих, которых вопреки обычаю собрали не в бункере или в помещении, а построили во дворе.

    Ранее Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что в пятницу, 5 ноября, на Запорожском направлении российские войска нанесли удар «ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады». В результате удара погибли 28 военных, еще 53 ранены.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в связи с российским ракетным ударом по 128-й горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины открыто уголовное производство.

    Напомним, украинские солдаты обвиняют в случившемся командира, который решил собрать личный состав для «торжественного награждения».

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    10 ноября 2023, 09:20
    Стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления

    Figaro: Маневр российских сил в Херсонской области разрушил план контрнаступления ВСУ

    Стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины планировали 6 июня, в начале своего «контрнаступления», нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, однако российская сторона нарушила эти планы, заявил французским СМИ украинский штурмовик Степан.

    Степан рассказал газете Le Figaro, что «русские знали» о намерении ВСУ переправиться через Днепр и «кое-что предприняли», в итоге планы украинской стороне пришлось спешно менять. «Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда», – приводит его слова РИА «Новости».

    Основной удар украинского «контрнаступа», по словам Степана, должен был прийтись на Херсонскую область. ВСУ планировали перекрыть доступ в Крым. Украинская сторона, как рассказал военнослужащий, собиралась начать действовать к «Дню Д» – дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.

    «Это должно было стать знаком для армии [президента Украины Владимира] Зеленского, ориентированного на союз с Западом», – сказал штурмовик по поводу провалившегося плана ВСУ.

    Французские СМИ писали ранее, что с начала российской спецоперации в феврале 2022 года вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

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    9 ноября 2023, 22:02
    На западе Украины отказались демонтировать памятники советским солдатам

    Власти общины в Ивано-Франковской области сочли неуместным снос памятников советским солдатам

    На западе Украины отказались демонтировать памятники советским солдатам
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Тлумацкой городской общины в Ивано-Франковской области отказались сносить памятники советским солдатам после опроса населения, сообщили украинские СМИ.

    Жители общины сочли, что деньги на снос памятников лучше потратить на нужды ВСУ, при этом община вернется к вопросу о демонтаже монументов после отмены военного положения, передает ТАСС.

    Кроме того, жители села Золотая липа на территории общины выступили против переименования улицы Правды. Они считают, что оно не связано с СССР или Россией. Отмечается, что на территории Тлумацкой городской общины установлено девять памятников советским воинам.

    Ранее Галицкий райсуд Львова приговорил к пяти годам условно с испытательным сроком на два года женщину, заказавшую порчу памятника националисту Степану Бандере.

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    9 ноября 2023, 20:05
    Вассерман: Пять из шести граждан Украины – русские

    Вассерман отреагировал на заявление из Киева об отсутствии на Украине «русскоязычного меньшинства»

    Вассерман: Пять из шести граждан Украины – русские
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    На Украине нет русскоязычного меньшинства, поскольку русскоязычные составляют на Украине громадное большинство, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман, комментируя соответствующее заявление из Киева.

    Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что на Украине нет «ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русскоязычное меньшинство». По ее словам, в стране есть лишь украинцы, часть которых говорят на русском языке. В том числе она рассказала, что будучи одесситкой, в зависимости от собственного желания она иногда говорит на украинском, а иногда на русском. 

    «Я считаю, что она совершенно права. На Украине действительно нет русскоязычного меньшинства, поскольку русскоязычные – русские по родному языку, а не по-исторически сложившимся записям документов советских времен – составляют на Украине громадное большинство», – говорит Вассерман.

    Он рассказывает, что по данным проведенного в 2008 году исследования социологической службы Gallup, пять граждан Украины из шести – русские по родному языку. Причем они не просто родились в русскоязычной семье, но и используют русский в постоянном повседневном обращении.

    Более того, собеседник обращает внимание, что эти данные были получены специалистами косвенным путем, а именно косвенные данные в социологии считаются намного надежнее прямых опросов, потому что при опросе человек зачастую говорит не то, что думает, а то, что «он должен думать». «Исходя из этих данных, на Украине действительно не может быть русскоязычного меньшинства, потому что на Украине русскоязычное большинство», – считает депутат.

    Вассерман рассказал, что он, проживая в Одессе, в школе изучал украинский язык, но при этом не считает его самостоятельным языком, а поэтому называет «украинским диалектом русского языка». «Я в школе изучал этот диалект, а мой брат – нет, но тем не менее мы оба владеем им одинаково свободно. В основном потому, что очень многие хорошие книги легче было купить на этом диалекте, чем на обычном русском, ведь на украинском их практически никто не покупал. Соответственно, я могу в какой-то мере общаться на этом диалекте, свободно понимаю все, что на нем говорят, но сам говорю с трудом, ибо не хватает языковой практики», – заключил Вассерман.

    Коментарии (51)
    10 ноября 2023, 01:22
    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти

    Первый замглавы минфина США Адейемо заявил о желании Запада увеличить издержки России при экспорте нефти

    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада хотят предпринять меры, которые должны увеличить издержки России при экспорте нефти, сообщил первый замглавы минфина США Уолли Адейемо.

    Адейемо заявил, что усилия направлены на соблюдение существующего лимита цен на экспортируемое Россией топливо. Также планируется предпринять дополнительные меры, которые должны «увеличить издержки для России» и снизить ее «доход», который Москва может использовать для финансирования специальной военной операции на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    На Западе хотят «переключиться просто с доходов, которые представляли собой потолок» в 60 долларов за баррель, и «сконцентрироваться на затратах» России, так как «прибыль – это доходы за вычетом расходов», сказал Адейемо. По его словам, на Западе хотят, чтобы «у России было как можно меньше прибыли»

    Адейемо также заявил, что страны Запада оказывают давление на Китай, добиваясь того, чтобы он не предоставлял России материальную поддержку в проведении специальной военной операции.

    Напомним, хотя Россия продает свою нефть Urals выше санкционного потолка цены, Запад не спешит корректировать санкции, поскольку не желает признавать, что те опять не работают. Wall Street Journal пишет, что газовые и нефтяные поступления в бюджет России в октябре выросли более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

    Коментарии (8)
    10 ноября 2023, 06:58
    Российский разведчик рассказал о ликвидации француза-диверсанта в ходе СВО

    Российский разведчик рассказал об уничтожении украинской ДРГ и ее французского командира

    Tекст: Антон Антонов

    Боец российской разведывательной бригады «Днепр» рассказал, как спецназ ликвидировал украинскую диверсионно-разведывательную группу, в которой был француз – предположительно, командир ДРГ.

    Разведчик рассказал, что «один раз видел француза» в составе украинской диверсионной группы. Как заявил российский военный, тот «умирая, говорил по-французски». Разведчик предположил, что это был офицер и командир ДРГ, хотя наверняка установить не смогли – вся украинская группа была уничтожена, передает РИА «Новости».

    Напомним, наемник из США Мэттью Вандайк заявил, что на Украине в рядах ВСУ погибло много американцев. По его словам, около 510 американцев были убиты, еще несколько сотен человек получили ранения.

    Коментарии (7)
    9 ноября 2023, 16:52
    Командир «Ахмата» заявил о продвижении российских войск
    Командир «Ахмата» заявил о продвижении российских войск
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ситуация на передовой заметно улучшилась, российские войска продвигаются вперед, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    По словам Алаудинова, ВСУ ощущают напор российской армии и «начинают паниковать». Кроме того, бойцы спецназа и 4-я бригада 2-го армейского корпуса взяли в плен личный состав противника, а также отбили несколько огневых точек, пишет он в своем Telegram-канале.

    Он также отметил, что за последние недели российские военные взяли в плен порядка 20 украинских солдат. Алаудинов добавил, что сейчас на участке «Ахмата» иностранные наемники не фиксируются.

    Ранее боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что украинская армия применяет газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы против российских бойцов на Кременском участке фронта в Донбассе.

    Коментарии (10)
    10 ноября 2023, 03:24
    Российским снайперам для работы в зоне СВО переданы новейшие винтовки Raptor

    Партия новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor передана российским военным для работы в зоне СВО

    Российским снайперам для работы в зоне СВО переданы новейшие винтовки Raptor
    @ BespokeGun/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Российским военным для работы в зоне специальной военной операции на Украине передана партия новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor, сообщил Ярослав Табольский – гендиректор компании BespokeGun, которая разработала и производит Raptor.

    Табольский сообщил, что военные получили винтовки под патрон .338 Lapua Magnum, с которыми вскоре вернутся на передовую. В каждый комплекс входят винтовка, боеприпас, тюнинг, прицелы, они индивидуально подобраны для каждого снайпера.

    Как пояснил Табольский, передаваемые партии небольшие, поскольку «каждая винтовка в индивидуальной комплектации», но «это все серийные изделия», передает РИА «Новости».

    Raptor Tactical .338 LM уже используется в зоне СВО. Винтовка может эффективно поражать цели на расстоянии до 1850 метров, весит оружие без дополнительных приспособлений 7,1 кг. Учитывая кучность стрельбы в пределах 0,3 MOA (стремится к 0,1 MOA), опытный снайпер может дважды попасть буквально в одну точку.

    В августе холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) представил на форуме «Армия» новую разработку – снайперскую винтовку калибра 12,7 мм «Астарта». Год назад Минобороны подписало контракты на поставку новых снайперских винтовок Чукавина в войска.

    Коментарии (16)
    9 ноября 2023, 14:14
    Лавров о позиции Байдена по Украине: Блажен, кто верует

    Лавров словами «блажен, кто верует» оценил позицию Байдена по Украине

    Лавров о позиции Байдена по Украине: Блажен, кто верует
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что он верит в способность Украины вернуть утраченные территории.

    «Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят», – сказал Лавров.

    Фрагмент интервью с главой российского внешнеполитического ведомства журналист Павел Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

    Ранее в Белом доме сообщили, что Байден все еще верит в возможность для Украины вернуть контроль над утраченными территориями. При этом сообщалось, что из более чем 60 млрд долларов, которые Украине выделили за время российской специальной военной операции, администрация США потратила около 96%.

    Коментарии (8)
    9 ноября 2023, 20:40
    Ликвидированы более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

    ВС России ликвидировали более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области

    Ликвидированы более 40 солдат ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артиллеристы ВС России накрыли огнем позицию ВСУ в Херсонской области и уничтожили более 40 украинских боевиков, сообщили в оперативных службах региона.

    Как рассказал их представитель, военнослужащие группировки войск «Днепр» отлично работают по позициям противника в районе Берислава на правобережье Херсонской области, в ходе очередной атаки артиллеристы уничтожили более 40 военных ВСУ, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 330 военных и два танка.

    Коментарии (4)
    9 ноября 2023, 15:00
    В Киеве заявили об отсутствии на Украине «русскоязычного меньшинства»

    Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что в стране нет «русскоязычного меньшинства»

    В Киеве заявили об отсутствии на Украине «русскоязычного меньшинства»
    @ Мария Фролова/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    На Украине «нет русскоязычного меньшинства», его «не существует», заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

    Стефанишина отметила, что на Украине нет «ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русскоязычное меньшинство». На Украине, как считает вице-премьер страны, есть «украинцы, часть которых говорит на русском языке», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Про себя Стефанишина сказала, что является одесситкой. «Когда хочу, говорю на украинском, а когда хочу – на русском», – сообщила она, добавив, что для этого ей не требуются «решения Венецианской комиссии». По ее словам, Брюссель разделяет данную точку зрения. Она выразила удовлетворение тем, что Еврокомиссия «это понимает».

    Заявления украинского вице-премьера прозвучали на совместной пресс-конференции с послом ЕС на Украине Катариной Матерновой.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, почему на Украине внезапно стали защищать русский язык.

    Коментарии (23)
    9 ноября 2023, 18:05
    Кандидат в президенты США: Украинцы проливают свою кровь в интересах Америки

    Кандидат в президенты США Тим Скотт: Уничтожение россиян оружием США и кровью украинцев отвечает интересам Америки

    Кандидат в президенты США: Украинцы проливают свою кровь в интересах Америки
    @ Ron Sachs/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кандидат в президенты США сенатор Тим Скотт заявил, что уничтожение российских военных посредством американского оружия и украинской крови отвечает интересам страны.

    В ходе предвыборных дебатов Скотт заявил о приближении к «деградации военной машины России» и назвал это хорошими новостями, передает РИА «Новости». Скотт подчеркнул, что ослабление армии России оружием США и кровью украинцев отвечает американским интересам. При этом он потребовал отчета за уже оказанную помощь для ее продолжения.

    В дебатах также принял участие губернатор Флориды Рон Десантис. Он назвал многомиллиардную помощь Киеву «нелепой тратой средств налогоплательщиков».

    Предприниматель Вивек Рамасвами в свою очередь напомнил, что киевский режим, включая «комедианта в мешковатых штанах по имени Зеленский», рукоплещет нацистам и устраивает гонения на христиан, Донбасс русскоязычен и с 2014 года не подконтролен Киеву. Он указал, что Украина – не образец демократии, а средства, направляемые Киеву, идут на ее подавление.

    Позиция Рамасвами возмутила бывшую постпреда США при ООН Никки Хейли. Она заявила, что у России и Китая «текут слюни» от мысли, что кто-то, подобный ему, может стать президентом США, и добавила, что поставки оружия и боеприпасов Киеву необходимо продолжить. «Если бы Байден сделал это, когда его впервые попросили, война бы уже закончилась», – сказала она.

    Коментарии (21)
    9 ноября 2023, 14:31
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 330 военных и два танка
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 330 военных и два танка

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки, используя удары авиации, нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Бондарного, Николаевки и Клещеевки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены две американские артсистемы М777, две польские самоходные артиллерийские установки Krab, две гаубицы: «МСТА-Б» и «МСТА-С», а также орудие Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Антоновки, Новомихайловки, Новоукраинки и Угледара ДНР, отчитались в Минобороны.

    В районах Старомайорского и Ровнополя ДНР пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) 128-й бригады теробороны.

    Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская артиллерийская система М777, гаубица «МСТА-Б», боевая машина РСЗО «Град».

    На Купянском направлении подразделения Западной группировки при поддержке авиации отразили три атаки штурмовых групп 30-й и 67-й механизированных бригад ВСУ рядом с Тимковкой и Синьковкой Харьковской области, сообщил Конашенков.

    Потери противника составили до 25 военнослужащих, три бронемашины и три автомобиля.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены две американские артсистемы М777, три самоходные артиллерийские установки «Акация» и две САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении подразделениями группировки «Центр», ударами армейской авиации отражены три атаки штурмовых групп 1-й бригады спецназначения ВСУ у Кременной Луганской народной республики (ЛНР).

    Суточные потери противника составили до 160 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины, а также две американские артиллерийские системы М777, перечислили в Минобороны.

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации отражены две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ севернее Новопрокоповки Запорожской области. Также нанесено поражение живой силе и технике 117-й бригады теробороны и 118-й механизированной бригады ВСУ под Работино Запорожской области. Ликвидированы порядка 75 военнослужащих, четыре бронемашины и три пикапа.

    На Херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский. Потери противника составили до 75 военнослужащих и гаубица «Мста-Б», подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (62)
    9 ноября 2023, 23:46
    Украина анонсировала «символическое начало» осуществления своей «формулы мира»

    Замглавы офиса Зеленского Жовква анонсировал «символическое начало» осуществления украинской «формулы мира»

    Tекст: Антон Антонов

    Саммит по украинской «формуле мира» станет «символическим началом» ее осуществления, он может состояться в феврале, сообщил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

    Жовква заявил, что «глобальный» саммит «определенно состоится». По версии Киева, саммит «ознаменует собой символическое начало практического осуществления» украинской «формулы мира» и «подытожит» уже достигнутые результаты. Подчеркивается, что Украина рассчитывает на «максимально широкое вовлечение лидеров Глобального Юга», передает РИА «Новости».

    Напомним, западные дипломаты сообщали, что Киев хотел провести саммит до конца года, но конфликт на Ближнем Востоке вызвал новые разногласия между Западом и арабскими государствами.

    Агентство Bloomberg сообщало, что Украина не нашла союзников для своей «мирной формулы» на Глобальном Юге на саммите на Мальте, а некоторые участники потребовали приглашения России на переговоры о мире на Украине.

    Коментарии (1288)
    10 ноября 2023, 07:58
    Украинские беспилотники перехвачены над Крымом и Тульской областью

    Минобороны сообщило о перехвате украинских беспилотников над Крымом и Тульской областью

    Украинские беспилотники перехвачены над Крымом и Тульской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью дежурными силами ПВО два украинских беспилотника перехвачены над Крымом, еще один сбит над Тульской областью, сообщило Минобороны России.

    Минобороны уточнило в Telegram, что для попытки террористических атак киевский режим использовал беспилотники самолетного типа.

    Накануне украинский дрон сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный завод в приграничном районе Курской области. Утром 7 ноября российская ПВО перехватила над Крымом и Черным морем 17 украинских БПЛА.

    Коментарии (2)
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    Стадо диких кабанов пришло в Мытищи

    Россия делает исторический рывок в промышленности

    «Такого не было никогда за новейшую историю России», заявил Владимир Путин. Российская экономика сильно радует ростом доли перерабатывающей промышленности в ее структуре. Промышленность уже преодолела вынужденный спад после прошлогодних санкций. При этом Россия готовится к запуску новых крупных проектов, которые помогут совершить еще более мощный рывок в наукоемкой промышленности. Подробности

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    Фон дер Ляйен вынесла приговор трем республикам СССР

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила начало переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Кроме того, Грузии присвоен статус кандидата. Что за игру ведет фон дер Ляйен? И почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить, хотя он-то в ее игре уже проиграл? Подробности

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    Как увидеть всю Россию за выходные

    Выставка-форум о достижениях России набирает обороты. Только за первые несколько дней ее посетило более полумиллиона человек. И даже в будние дни здесь довольно многолюдно. Сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Подробности

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    Союз России и Казахстана нервирует Запад

    Целую серию значимых соглашений заключили Россия и Казахстан во время исторического (как выразился казахстанский лидер) визита Владимира Путина в Астану. Какие из этих соглашений наиболее важны и почему и Европа, и США пристально наблюдали за этим визитом и его результатами? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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