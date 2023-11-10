Песков объяснил, почему Зеленский «повышает градус» обещаний

Песков: Отсутствие военных успехов вынуждает Зеленского повышать градус своих обещаний

Tекст: Ольга Никитина

Песков отметил, что Зеленский «отчаянно обещает» своим донорам военные успехи на поле боя, при этом предыдущие его обещания не сбылись, из-за чего доноры «волнуются и начинают вибрировать», передает ТАСС.

«Зеленскому ничего не остается, как повышать градус красноречия, дабы убедить их, что успехи будут», – сказал представитель Кремля.

Так он отреагировал на высказывание Зеленского о том, что компромисс для Украины неприемлем и он надеется на позитивные для Киева сдвиги на поле боя к концу года.

Песков добавил, что киевскому режиму пора понять, что победу на поле боя им одержать не удастся. «Чем раньше они это поймут, тем скорее возникнут предпосылки для урегулирования», – сказал представитель Кремля.

Накануне Песков говорил, что в США, как и в Европе, растет усталость от украинской тематики, Вашингтон не сможет бесконечно оказывать поддержку Украине.