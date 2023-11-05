В Кремле рассказали о росте усталости от украинской тематики в США

Tекст: Ольга Иванова

Он уточнил, что имеется в виду «финансовое кормление украинского режима и снабжение оружием и боеприпасами», передает РИА «Новости».

Песков убежден, что даже мощнейшие в плане экономики страны, например США, имеют свои проблемы, а потому не могут помогать бесконечно.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об истощении ассигнованных Конгрессом средств на помощь Киеву.

В пятницу США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 125 млн долларов.

Между тем, американский телеканал NBC сообщил, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Евросоюз и США не склоняют его к переговорам с Россией.