Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.6 комментариев
США признали исчерпание средств Украине
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила об истощении ассигнованных Конгрессом средств на помощь Киеву.
По словам Жан-Пьер, после объявленного в пятницу пакета военной помощи Киеву «исчерпываются оставшиеся средства» в рамках инициативы содействия безопасности Украине, предполагающей заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление техники со своих складов, передает ТАСС.
На фоне этого пресс-секретарь Белого дома призвала Конгресс США в кратчайшие сроки одобрить предоставление дополнительной помощи Украине.
Ранее в пятницу США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 125 млн долларов.