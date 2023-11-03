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США выделили Украине новый пакет военной помощи
Вашингтон направит Киеву очередной пакет военной помощи на сумму 125 млн долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В письменном заявлении Пентагона говорится, что в новый пакет помощи включены снаряды для зенитного ракетного комплекса малой и средней дальности NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также боеприпасы для противотанковых комплексов, передает ТАСС.
Этот пакет помощи включает вооружения из запасов США, при этом 300 млн долларов помощи направляется в рамках инициативы содействия безопасности Украине, предполагающей заключение американским Минобороны контрактов с производителями, а не предоставление техники со своих складов.
На прошлой неделе США объявили о выделении пакета военной помощи Украине на 150 млн долларов, включающий боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS и ракетных систем залпового огня HIMARS.