Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.0 комментариев
Зеленский заявил об отсутствии давления от ЕС и США по переговорам с Россией
Зеленский опроверг сообщения о попытках Запада склонить его к переговорам с Россией
Никто в США и ЕС не давит с целью проведения переговоров с Россией, чтобы что-то отдать Москве, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Зеленский заявил, что «переговоров нет и не будет», но тема давления Запада на Киев с целью проведения переговоров поддерживается «даже украинцами», передает ТАСС.
Ранее американский телеканал NBC заявил, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина является несчастной страной, за которую решают США, и платят, как «в такси по счетчику».