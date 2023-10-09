  • Израильская армия объявила о взятии под контроль юга страны
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    Запад оказался на пределе поддержки киевского режима
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    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину
    Определилась победительница конкурса «Мисс Россия – 2023»
    Израиль заявил о наступлении на позиции ХАМАСа
    На месте фестиваля на юге Израиля нашли 260 тел погибших
    У палестинских боевиков заметили американские автоматы
    Армия России получила новую партию бомбардировщиков Су-34
    Цены на топливо снизились в 81 регионе России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Израиля станет делом мира

    Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Реальный мир разбил розовые очки Израиля

    Израиль превратился в обычную западную страну с некоторой ближневосточной спецификой – благополучную, расслабленную, скандалящую из-за внутренних проблем и уверенную в своем превосходстве над слаборазвитыми соседями.

    4 комментария
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Россия пробивается, как и 200 лет назад

    Сегодня, когда западная культура в кризисе, видна правота философа и славянофила Ивана Аксакова, писавшего о том, что во многом этой культуре присущ характер случайный и временный. Отсюда такое желание Аксакова воплотить русский культурный проект.

    12 комментариев
    9 октября 2023, 12:59

    Мишустин заявил о необходимости удерживать цены на топливо в России

    Мишустин заявил о необходимости удерживать цены на топливо в России на «приемлемом уровне»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бензин и диз топливо должны быть доступны в стране в нужном объеме по приемлемым ценами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

    Стратегические ресурсы, которыми являются все производные от нефти – бензин и дизельное топливо, – должны быть доступны покупателям в нужном объеме и по приемлемым ценам, сказал Мишустин, передает ТАСС.

    По его словам, руководство страны ведет работу по повышению эффективности мер в этой отрасли.

    Премьер отметил, что недавно правительство решило ограничить поставки нефтепродуктов на внешние рынки, чтобы прекратить вывоз топлива, нужного для внутренних потребителей.

    Прежде всего речь идет об аграриях, поскольку сейчас ведется посевная кампания, и о владельцах автомобилей.

    Мишустин поручил вице-премьеру Александру Новаку и Минэнерго проконтролировать ситуацию с ценами на нефтепродукты лично.

    Ранее в понедельник Новак отмечал, что ограничение экспорта российского топлива позволило насытить внутренний рынок, цены снизились уже в 81 регионе.

    8 октября 2023, 15:25
    Украинский пленный назвал самое страшное оружие России
    Украинский пленный назвал самое страшное оружие России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Самое страшное оружие российской армии – «Солнцепек», считает попавший в плен военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко.

    Он рассказал РИА «Новости», что не попадал под обстрел «Солнцепека», но видел последствия.

    «Нас выводили, а над нашими позициями его запустили», – пояснил Мельниченко.

    Ранее группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам на направлении Сватово – Кременная, с собой они принесли ящики боеприпасов.

    Коментарии (23)
    8 октября 2023, 18:36
    Эрдоган назвал условие мира между Израилем и Палестиной

    Эрдоган: Только при независимости Палестины возможен мир на Ближнем Востоке

    Эрдоган назвал условие мира между Израилем и Палестиной
    @ NECATI SAVAS/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Мир на Ближнем Востоке возможен лишь в том случае, если Палестина будет независима, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган, говоря о независимости Палестины, имел в виду осуществление резолюции ООН от 2012 года о создании независимого Палестинского государства в границах 1967 года, передает ТАСС.

    Так, по словам политика, палестинский вопрос должен быть решен на основе международного права и признания факта сосуществования двух государств. Эрдоган пообещал, что Турция будет прилагать необходимые дипломатические усилия для прекращения конфликта.

    По его словам, «Иерусалим, который на протяжении веков считался землей мира, превратился в символ напряженности, где нарушаются права мусульман».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (34)
    8 октября 2023, 16:29
    Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем
    Лидер Палестины призвал мир срочно вмешаться в ситуацию с Израилем
    @ Ahmad Arouri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Палестины Махмуд Аббас призвал международное сообщество срочно вмешаться в ситуацию с Израилем, передает агентство ВАФА.

    Агентство сообщает, что Аббас назвал ответственным правительство Израиля за отрезание народа Газы от основных ресурсов. Кроме того, он призвал израильское правительство выполнить свои законные обязательства перед палестинским народом, передает РИА «Новости».

    Аббас поручил палестинским властям немедленно направить все доступные ресурсы людям в секторе Газа.

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (48)
    8 октября 2023, 19:03
    В США допустили, что Киев мог вооружить ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев мог передать палестинскому движению ХАМАС оружие удара по Израилю, написала в Twitter (соцсеть заблокирована в России) конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    В соцсети она написала, что США необходимо работать с Израилем, чтобы отслеживать серийные номера любого американского оружия, используемого ХАМАС. Конгрессвумен допустила, что оно могло быть ввезено из Афганистана и Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (34)
    8 октября 2023, 13:50
    Отец погибшего клавишника «Руки вверх» Капырина заявил об убийстве сына
    Отец погибшего клавишника «Руки вверх» Капырина заявил об убийстве сына
    @ Владимир Капырин/vk.com

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отец клавишника «Руки вверх» Дмитрий Капырин заявил, что нашел своего сына Владимира с пробитой головой в квартире, а до до этого у музыканта был серьезный конфликт с неизвестными людьми. Семья уверена, что Владимира убили, сообщили СМИ.

    Как передает URA.RU слова Дмитрия Капырина, он обнаружил тело сына в его квартире в Кунцево, тот лежал в луже крови с пробитой головой, а на теле сына обнаружились многочисленные побои. По словам Капырина, до этого у музыканта был серьезный конфликт с неизвестными людьми, они несколько раз угрожали ему.

    Также из квартиры Владимира Капырина пропал iPhone и деньги. Семья считает, что Владимира убили, в заключении судмедэкспертизы сказано, что смерть не была насильственной.

    Коментарии (15)
    9 октября 2023, 07:30
    Партии Шольца и Бербок проиграли выборы в Баварии и Гессене

    Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые» проиграли выборы в Баварии и Гессене

    Партии Шольца и Бербок проиграли выборы в Баварии и Гессене
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца и «Зеленые», сопредседателем которой является глава МИД страны Анналена Бербок, проиграли региональные выборы в Баварии и Гессене, свидетельствуют предварительные данные.

    Выборы прошли в воскресенье в немецких федеральных землях Бавария и Гессен. По предварительным результатам голосования, опубликованным местным управлением статистики, в Баварии лидером стал Христианско-социальный союз (37% голосов), второе место заняла партия «Свободные избиратели» (15,8%), третьей стала «Альтернатива для Германии» (14,6%).

    «Зеленые» и Социал-демократическая партия Германии заняли лишь четвертое и пятое места. При этом «Зеленые» получили 14,4% голосов избирателей, а СДПГ – только 8,4%, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    В Гессене, по предварительной информации, Христианско-демократический союз набрал 34,6%, «АдГ» – 18,4%. Как пишет Spiegel, СДПГ в Гессене «потерпела фиаско», получив 15,1% – «партия никогда не получала такой низкой доли голосов в Гессене». Даже в сравнении с «плохим результатом 2018 года» СДПГ потеряла 4,7 процентных пункта. «Зеленые» набрали 14,8%.

    Напомним, Шольцу и СДПГ предрекли историческое фиаско на выборах в Баварии и Гессене. Политолог Александр Рар заявлял, что Бавария и Гессен – традиционно консервативные земли, коалицию Шольца там может ждать лишь очередной крах.

    Коментарии (19)
    9 октября 2023, 03:27
    Россия указала на отсутствие у США права «читать нравоучения» по ДВЗЯИ

    Посол Антонов указал на отсутствие у США права критиковать позицию России по ядерным испытаниям

    Россия указала на отсутствие у США права «читать нравоучения» по ДВЗЯИ
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    США критикуют возможный отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, хотя сами отказываются его ратифицировать, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, назвал американскую критику позиции России по ДВЗЯИ «очередным проявлением политики Вашингтона, основывающейся на принципе «что позволено США, не позволено другим странам».

    Он указал, что США не должны «читать остальным нравоучения по поводу угроз ДВЗЯИ», ведь уже более 25 лет «тормозят процесс вступления Договора в силу, отказываясь его ратифицировать».

    Как подчеркнул посол, США заявляют о «приверженности мораторию на взрывные ядерные тесты», но «поддерживают военную ядерную инфраструктуру, включая испытательный полигон в Неваде, в эксплуатационной готовности». По словам Антонова, США, очевидно, по-прежнему рассматривают «возможность натурных тестов».

    Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году и, как большинство стран, ждала, когда подобный шаг сделают США, доказав, что являются «ответственной ядерной державой», сказал Антонов.

    «Ожидания оказались напрасными. Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ. Нарушение глобального стратегического паритета недопустимо», – заявил он.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, раз США не ратифицировали этот документ. При этом глава государства отметил, что этот вопрос находится в компетенции депутатов Госдумы.

    Коментарии (6)
    9 октября 2023, 09:59
    Москва заявила об абсолютно недружественном шаге Армении

    МИД: Россия считает присоединение Армении к Римскому статуту абсолютно недружественным шагом

    Tекст: Ольга Никитина

    Присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) является абсолютно недружественным шагом, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Галузин в интервью РБК отметил, что в этом вопросе поля для диалога не наблюдается.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что в Ереване будут адекватно оценивать важность российско-армянского партнерства и станут исходить в первую очередь из «прочных многовековых связей», которые объединяют российский и армянский народы.

    Также Галузин отметил, что точка в конфликтной ситуации между Азербайджаном и Арменией пока не поставлена. Ситуация на земле, по его словам, остается «достаточно подвижной». Он отметил, что многие жители Карабаха приняли тяжелое для них решение покинуть эти места. Галузин подчеркнул, что в этой связи миссия российского миротворческого контингента является более чем востребованной.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о последствиях ратификации Ереваном Римского статута МУС.

    Коментарии (33)
    9 октября 2023, 10:46
    ХАМАС заявил о захвате 130 израильтян в заложники
    ХАМАС заявил о захвате 130 израильтян в заложники
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» удерживают 130 израильских заложников, в том числе гражданских и военных, пишут израильские СМИ.

    В числе заложников есть старшие офицеры, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленного представителя ХАМАС Мусу Абу Марзука. Сообщение приводит «Коммерсант».

    Представитель ХАМАС сообщил китайскому информационному агентству «Синьхуа», что посредником в заключении соглашения об обмене пленными с Израилем выступает Катар. Как утверждается, ХАМАС не против сделки, которая позволит освободить всех палестинских женщин-заключенных, передает mignews.com.

    Американские СМИ сообщали ранее, что египетские переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить израильских заложников.

    Между тем израильские военные сообщили, что в городе Сдерот на юге страны проводится операция по «зачистке» от вооруженных лиц.

    Коментарии (13)
    8 октября 2023, 22:58
    На месте фестиваля на юге Израиля нашли 260 тел погибших

    i24 сообщил о 260 погибших, найденных в районе проведения музыкального фестиваля Nature Party на юге Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    На месте проведения музыкального фестиваля Nature Party в пустыне на юге Израиля нашли не менее 260 тел погибших посетителей, сообщила медицинская организация ZAKA.

    ZAKA сообщила, что тела найдены «на месте фестиваля в пустыне, на который напали бойцы ХАМАС в субботу утром», передает РИА «Новости» со ссылкой на i24.

    Сообщается, что радикалы расстреляли многих участников мероприятия, данные о погибших могут еще вырасти. Боевики могли вывезти в сектор Газа не менее десяти девушек, находившихся на фестивале, передает ТАСС.

    Напомним, после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа погибли свыше 700 жителей Израиля.

    Коментарии (29)
    8 октября 2023, 14:08
    Ципис: Израиль «проспал» нападение ХАМАС из-за раскола в силовых ведомствах

    Израильский политолог Ципис: ХАМАС удалось сыграть на расколе в силовом блоке Израиля

    Ципис: Израиль «проспал» нападение ХАМАС из-за раскола в силовых ведомствах
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Оценивая обстановку вокруг израильско-палестинского конфликта, есть все основания ожидать открытия «второго фронта» на границе с Ливаном. Вместе с тем это будет не противостоянием Израиля с этой страной, а военной операцией против группировки «Хезболла», находящейся в Ливане. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции против ХАМАС завершается.

    «Что касается актуальной ситуации, террористы ХАМАС захватили несколько израильских поселений. В данный момент идут бои по их освобождению. В ближайшие часы Совбез страны должен принять решение о начале военной операции, чтобы ввести войска в сектор Газа для ликвидации группировки ХАМАС», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Помимо этого, есть вероятность открытия «второго фронта» на границе с Ливаном. Сегодня с самого утра там происходит вялотекущая стрельба. Важно отметить, что это война не с Ливаном, как с государством, а с находящейся на его территории группировкой «Хезболла». Группировка пыталась обстрелять израильскую военную заставу, в ответ был открыт огонь из артиллерии», – отметил он.

    «Сейчас там относительная тишина. В настоящее время говорить о полномасштабной военной интервенции со стороны Ливана по территории Израиля не приходится. Поэтому мы надеемся на то, что «второго фронта» все-таки не будет», – рассуждает эксперт.

    «У провала израильских спецслужб в этой ситуации много факторов. Действительно, политическая ситуация в стране, судебная реформа – все это могло сказаться на работе спецслужб. Кроме того, есть и кризис внутри правительства, правящая коалиция была на грани раскола», – добавил собеседник.

    «Одновременно с этим информаторы израильской внутренней разведки ШАБАК очевидно ввели ее в заблуждение. Так, можно говорить, что все это было четко отработанной по всем фронтам операцией ХАМАС. Есть также предположение, что перед нападением на Израиль была совершена кибератака, поскольку многие датчики и системы были выведены из строя», – полагает Ципис.

    «По моему мнению, основная причина произошедшего заключается в глубоком расколе внутри израильской армии и спецслужб. Атаке предшествовали большие разногласия в силовых и политических ведомствах», – заключил он.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции против ХАМАС завершается. Он сообщил об уничтожении большей части сил противника на территории Израиля.

    По его словам, «первый этап завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших» в Израиль. При этом израильские силы «начали наступательные действия, которые будут продолжаться без оговорок и передышек до достижения поставленных целей».

    Сообщается, что приняты решения, которые должны привести к уничтожению военного и политического потенциала ХАМАС и группировки «Исламский джихад». Израильские власти намерены «свести на нет способность и желание» противника «угрожать и причинять вред» Израилю и его гражданам «на протяжении многих лет». В частности, решено осуществить прекращение поставок электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.

    В воскресенье утром стало известно, что артиллерия Израиля наносит удары по одному из районов Ливана, из которого велся обстрел израильской территории, сообщила пресс-служба армии. В Израиле заявили, что заранее рассматривали возможность «таких событий». Как сообщает al-Mayadeen, артиллерия Израиля обстреляла деревню Кфар-Шуба на юге Ливана. Армия Израиля заявила о готовности «ко всем сценариям» и заверила, что продолжит «защищать безопасность жителей Государства Израиль».

    Напомним, после начала эскалации палестино-израильского конфликта Нетаньяху обещал превратить места расположения палестинского движения ХАМАС в руины, он призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть эту территорию.

    Коментарии (4)
    8 октября 2023, 15:33
    Израиль официально объявил о переходе в состояние войны
    Израиль официально объявил о переходе в состояние войны
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в состояние войны, сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    Соответственно, одобрено начало крупных военных операций. Решение соответствует статье 40 Основного закона правительства, говорится на сайте канцелярии.

    В канцелярии уточнили, что война, навязанная Израилю «в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 06.00».

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС.

    Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 600.

    Коментарии (27)
    8 октября 2023, 14:56
    Минобороны предложило лишить Северный флот статуса округа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России предложило лишить Северный флот (СФ) статуса межвидового стратегического территориального объединения. Проект соответствующего указа президента опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    Как отмечается в пояснительной записке к проекту, он подготовлен в рамках исполнения решения президента России Владимира Путина о непосредственном подчинении флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему Военно-морским флотом, передает ТАСС.

    Проектом указа предусматривается лишение СФ статуса межвидового стратегического территориального объединения и прекращение распространения на него действия положения о военном округе ВС России.

    Также документ подразумевает включение в Ленинградский военный округ Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей и Ненецкого автономного округа ранее относившихся к СФ.

    Ранее замначальника Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Евгений Бурдинский сообщил, что в 2023 году в России планируют сформировать два военных округа.

    Коментарии (7)
    8 октября 2023, 14:55
    Армия Израиля заявила о гибели командира элитного подразделения

    Tекст: Ольга Иванова

    Армия обороны Израиля заявила о гибели командира элитного подразделения «Призрак» полковника Роя Леви, сообщает газета Times of Israel.

    Издание сообщает, что это произошло во время боев с бойцами ХАМАС в районе Рейм на юге Израиля, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что подразделение «Призрак» первым выступило в бой в общине Рейм.

    Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС.

    Коментарии (10)
    8 октября 2023, 21:13
    США решили перебросить в восточное Средиземноморье авианосную ударную группу

    Tекст: Ольга Иванова

    США на фоне эскалации палестино-израильского конфликта отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу «Джеральд Форд», заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

    В состав группы также входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение, передает РИА «Новости».

    Остин добавил, что США также предприняли шаги для усиления истребителей F-35, F-15, F-16 и (штурмовиков) A-10 ВВС США в регионе.

    Ранее президент США Джо Байден распорядился направить Израилю дополнительную помощь из-за нападения ХАМАС.

    Коментарии (20)
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    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

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    «Страшилки о «генетическом оружии» не имеют отношения к науке»

    «Генетические тесты позволяют определить присутствие у человека тех или других изменений в ДНК (мутаций), которые достоверно ассоциированы с некоторыми болезнями или даже являются причиной этих болезней», – сказал газете ВЗГЛЯД генетик Константин Северинов. Он также рассказал о перспективах создания генетического оружия против конкретного этноса и усомнился в существовании черного рынка результатов генетических тестов. Подробности

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    Запад оказался на пределе поддержки киевского режима

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

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    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    • Зеленского бросила еще одна страна

      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала за, занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

    • Украина рассорила руководство ЕС

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Шарль Мишель устроили перепалку из-за Украины, правда, заочную. Обвиняя друг друга в превышении полномочий, они не могут договориться о том, когда именно Киев возьмут в ЕС. Чья возьмет?

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