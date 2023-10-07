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Финляндия попросила у ЕС деньги под предлогом соседства с Россией
Lapin Kansa: Восточные и северные регионы Финляндии попросили ЕС о допфинансировании из-за соседства с Россией
Восточные и северные регионов Финляндии обратились в правительство страны с просьбой о выделении дополнительного финансирования Евросоюзом с 2028 года, в том числе по причине соседства с Россией, сообщило региональное издание Lapin Kansa.
Как утверждает издание, потребности северных и восточных провинций Финляндии вызваны протяженной границей с Россией и необходимостью укрепления безопасности ЕС и НАТО, передает ПРАЙМ.
По мнению представителей регионов, рассмотрение особого статуса Восточной и Северной Финляндии в соответствии с соглашением о вступлении страны в ЕС должно стать приоритетом в политике Финляндии на следующий период финансирования с 2028 года.
Среди претендентов на получение дополнительного финансирования от Евросоюза значатся такие финские регионы как Южное Саво, Северное Саво, Северная Карелия, Кайнуу, Центральная Остроботния, Северная Остроботния и Лапландия. Общая численность населения перечисленных регионов составляет около 1,2 млн человек, а площадь примерно равна 60% от общей площади Финляндии.
На выделенные Евросоюзом дополнительные средства финские регионы, как сообщается, намерены развивать промышленность и сообщение со Швецией и Норвегией.
Напомним, в конце сентября десятки землевладельцев в Финляндии подписали секретные соглашения о срочном начале фортификационных работ на границе с Россией.
Ранее директор по оборонной политике при Минобороны Финляндии Янне Куусела пожаловался на затратность для Хельсинки поддержки Украины и членства в НАТО.