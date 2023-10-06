Хуснуллин проверил подготовку Мариуполя к отопительному сезону

Хуснуллин принял участие в открытии детского технопарка «Кванториум» в ДНР, проверил подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду и провел ряд совещаний по социально-экономическому развитию. По словам вице-премьера, в порядок было приведено такое количество школ и детсадов, которое необходимо для обеспечения полноценного общеобразовательного процесса для всех мариупольских детей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным и председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым открыли в Мариуполе Центр технического творчества «Кванториум», в котором смогут заниматься 135 школьников. Мы увидели, насколько востребованы учреждения дополнительного образования у ребят, с каким удовольствием они приходят на занятия в семь аудиторий-квантумов, которые оборудованы всем необходимым», – сказал Хуснуллин.

Он также рассказал, что в здании бывшего детсада площадью 2000 кв. метров специалисты ППК «Единый заказчик в сфере строительства» отремонтировали стены, фасад и кровлю, заменили все инженерные сети и выполнили отделку внутренних помещений, благоустроили прилегающую территорию.

Следующим объектом посещения в Мариуполе стала блочно-модульная котельная, работы на которой завершаются под контролем специалистов ППК «Фонд развития территорий». Объект мощностью 5,4 МВт сможет обеспечить подачу тепла для всех 680 семей нового ЖК «Изумрудный». Затем Хуснуллин провел несколько совещаний. Одной из главных тем стало исполнение мероприятий программы социально-экономического развития, запланированных на этот год, а также бюджетирование на следующие три года.

Он отметил, что ежемесячная динамика положительная, но темпы снижать нельзя. По словам Хуснуллина, был определен дополнительный перечень домов и фасадов, которые возьмут в работу, а также будет восстановлено несколько библиотек. «Подробно обсудили и программу ремонта дорог, в которую тоже добавили дополнительные объекты для ремонта как в самом Мариуполе, так и по ДНР», – сообщил Марат Хуснуллин.

Особое внимание участников совещания вице-премьер обратил на темпы подготовки коммунальной инфраструктуры к предстоящей зиме. Всего в Мариуполе необходимо обеспечить теплом более 2200 домов и социальных учреждений, сейчас ведется строительство и модернизация 24 котельных.