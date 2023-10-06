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    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

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    Владислав Исаев Владислав Исаев Нобелевская премия становится не наградой, а клеймом

    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    8 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что хочет Запад в Карабахе

    Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.

    14 комментариев
    6 октября 2023, 19:44

    Путин рассказал о перспективах транспортного коридора «Север – Юг»

    Путин заявил о росте перспектив развития транспортного коридора «Север – Юг»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о расширении сотрудничества с Узбекистаном в транспортно-логистической сфере и росте перспектив по развитию коридора «Север – Юг».

    По итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым Путин заявил о кратном росте объемов железнодорожных перевозок между Россией и республикой, передает ТАСС.

    «Расширяется сотрудничество России и Узбекистана в транспортно-логистической сфере, устойчиво растут объемы железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок, прямо в разы по некоторым направлениям», – сказал российский лидер.

    Путин обратил внимание, что сейчас ведется разработка комплексной программы сотрудничества по развитию железнодорожного транспорта и инфраструктуры в Узбекистане. Программа включает в себя поставки железнодорожной техники из России и локализацию производств на территории республики.

    Кроме того, Путин отметил, что сотрудничество России и Узбекистана открывает большие перспективы по развитию таких транспортных коридоров, как «Север – Юг».

    Ранее на встрече с российским лидером президент Узбекистана Шавкатом Мирзиеев заявил, что между Москвой и Ташкентом в нет нерешенных вопросов.

    5 октября 2023, 21:50
    Путин сказал, где остановится спецоперация

    Путин рассказал, где остановится специальная военная операция

    Путин сказал, где остановится спецоперация
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дело не в территориях, а в гарантиях безопасности людей, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай», говоря о том, каких рубежей России нужно достичь в ходе СВО.

    «По поводу, где нам остановиться. Вы знаете, что дело не в территориях, а в гарантии безопасности народов России и российского государства», – приводит РИА «Новости» слова президента.

    «Это более сложный вопрос, чем какая-то территория, – подчеркнул Путин. – Дело в безопасности людей, которые считают Россию своей Родиной, а мы считаем их своими людьми. Это сложный вопрос, требующий разговора».

    Ранее Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО.

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    5 октября 2023, 20:25
    Путин рассказал о фрагментах ручных гранат в телах погибших в самолете Пригожина
    Путин рассказал о фрагментах ручных гранат в телах погибших в самолете Пригожина
    @ Виталий Шустров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава СК России Александр Бастрыкин доложил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным найдены осколки гранат, внешнего воздействия на самолет не было, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Бастрыкин доложил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным были обнаружены фрагменты ручных гранат, внешнего воздействия на самолет не было. К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Напомним, в Кремле пообещали обнародовать итоги расследования крушения самолета Пригожина. Также Песков заявил, что международного расследования крушения самолета Пригожина не будет.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина.

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    5 октября 2023, 20:21
    Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил про разряд плотника
    Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил про разряд плотника
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай», говоря о «окне в Азию», в шутку напомнил про свой плотницкий разряд и умение «окна строить».

    Сперва Путин отметил, что Россия не вводила санкции против Японии и не захлопывала окно в Азию, передает РИА «Новости». «Но не мы же ввели санкции против Японии. Не мы захлопнули вот это окно, в данном случае в Азию. Это же сделала Япония. Мы-то ничего и не делали», – сказал он.

    После этого Путин в шутку напомнил, что умеет «окна строить». «Я плотник четвертого разряда, знаю, как окна строить, не беспокойтесь. Расширим, если потребуется. Если соотносится с нашим национальным интересом, поработаем над этим», – сказал президент.

    Также Путин добавил, что если Япония проявит инициативу в вопросе нормализации взаимоотношений, то Россия готова к сотрудничеству.

    «Если вы считаете, что настало время, чтобы какой-то диалог имел место быть, и полагаете, что возможно, чтобы японская сторона как-то проявила какую-то инициативу. Это всегда неплохо, когда есть какое-то дело. Вы меня спросили, готовы ли мы на это ответить. Готовы, если будет такая инициатива со стороны той стороны, которая эти двери закрыла... Если вы считаете, пришло время приоткрыть эту форточку, так, пожалуйста. Мы же никогда и не говорили, что мы против», – сказал Путин.

    1 сентября на открытом уроке «Разговор о важном» президент рассказал, что получил квалификацию плотника четвертого разряда в стройотряде.

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    6 октября 2023, 11:50
    В США объяснили опасность российских ракет «Буревестник»

    Майор ВС США Лайонс: «Буревестник» может стать серьезной угрозой для Америки

    В США объяснили опасность российских ракет «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» является «экзотическим оружием», которое может стать серьезной угрозой для Соединенных Штатов, заявил майор армии США в отставке Майк Лайонс.

    Лайонс в интервью CBS News отметил, что обычно ядерная энергия не используется для энергетической установки. По его словам, теперь Россия сможет брать оружие малой мощности, потенциально ядерное, и резко увеличивать дальность его полета вплоть до десятков тысяч миль.

    Серьезной угрозой для США, считает американский военнослужащий, стало бы размещение таких ракет в Арктике. «Они смогут легко их запустить оттуда и поразить цели в Соединенных Штатах», – приводит его слова радио Sputnik.

    Напомним, президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что Россия почти закончила работу над современными видами стратегического оружия, проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

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    6 октября 2023, 16:23
    На Западе придумали название инициативе Путина о принципах нового мироустройства

    Итальянский эксперт Грациани назвал шесть принципов Путина компасом нового миропорядка

    На Западе придумали название инициативе Путина о принципах нового мироустройства
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Озвученные президентом Владимиром Путиным на площадке международного клуба «Валдай» шесть геополитических принципов России являются путеводителем для нового мирового порядка, эту инициативу можно назвать «Доктриной Путина», считает президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

    Грациани заявил РИА «Новости», что тезисы, прозвучавшие на «Валдае», подтверждают позицию Кремля относительно построения нового миропорядка. «Они представляют собой своего рода путеводитель, компас того, что мы могли бы определить как «Доктрина Путина» для нового мирового порядка», – сказал итальянский эксперт.

    «Доктрина Путина», по словам Грациани, внимательна к эволюции динамики мироустройства и присутствию новых собеседников.

    Помимо России, добавил аналитик, такими глобальными игроками являются Китай и Индия. При этом формат БРИКС+, группа развивающихся стран G77 и члены «Движения неприсоединения» – эти новые геополитические и геоэкономические институты – выступают партнерами, указал он.

    Шесть принципов, которые изложил российский лидер, подтверждают необходимость нового международного порядка, который будет основан на конкретных национальных призваниях народов, сказал Грациани. По его словам, «Доктрина Путина» резко контрастирует с гегемонистской политикой Запада последних 30 лет.

    Газета ВЗГЛЯД писала о шести принципах, которыми Путин очертил правила нового миропорядка.

    Коментарии (9)
    5 октября 2023, 20:46
    Путин заявил о продвижении российских войск в зоне СВО

    Путин рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные в среду продвинулись и улучшили свое положение на 12 участках в зоне специальной военной операции (СВО), заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

    Путин отметил, что Вооруженные силы России чувствуют себя уверенно на линии соприкосновения и двигаются по многим направлениям, передает ТАСС.

    «Российские войска уверенно себя чувствуют, по многим направлениям двигаются. Вчера (продвинулись) по всей линии соприкосновения на 12 участках», – сообщил российский лидер. Он добавил, что «это называется просто улучшение своего положения на поле боя».

    Президент также сообщил, что за год около 350 тыс. человек подписали контракты с Министерством обороны России. Он отметил, что это говорит о доверии людей к политике страны.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО.

    Коментарии (10)
    5 октября 2023, 19:56
    Путин объяснил поставки газа через Украину
    Путин объяснил поставки газа через Украину
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия платит Украине за транзит газа на Запад, потому что исполняет свои контрактные обязательства, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы деньги платим (Украине за транзит газа), потому что это транзитная страна, а поставляем транзитом через Украину только потому, что мы исполняем свои контрактные обязательства перед нашими контрагентами в Европе», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что Россия получает деньги за поставки, а это укрепляет ее финансовое состояние.

    Ранее на Украине объяснили, почему продолжают брать деньги у Газпрома и качать российский газ. Газета ВЗГЛЯД анализировала, какие выгоды получает Украина от транзитного бизнеса и чего лишится, когда его придется закрыть.

    Коментарии (64)
    5 октября 2023, 20:40
    Путин рассказал, в чем заключается величие России
    Путин рассказал, в чем заключается величие России
    @ Daniil Ivanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг заявил, что величие страны заключается в суверенитете, который основан на самодостаточности в различных сферах.

    По словам российского лидера, величие России заключается в укреплении суверенитета, а суверенитет основан на самодостаточности в ряде сфер: технологиях, финансах, экономике в целом, в сфере обороны и безопасности, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин назвал условие для установления прочного мира.

    Коментарии (5)
    5 октября 2023, 21:01
    Путин удивился, узнав об отказе Молдавии покупать российский газ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России заявил, что удивился, когда ему сообщили об отказе Молдавии покупать российский газ.

    Он добавил, что Россия ранее приняла условия Кишинева по поставкам газа, а глава Газпрома Алексей Миллер ему сообщил, что они не прекращались, передает РИА «Новости».

    «Честно говоря, я немного удивился, потому что условия, на которых мы поставляем газ в Молдову, – это молдавские условия», – сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Также он напомнил, что при этом надо решать вопросы, связанные с долговыми обязательствами.

    «Несмотря на заявления молдавских официальных лиц о том, что Молдова прекратила получать наш газ, я вот у Миллера спросил вчера или сегодня: «Слушай, а что они делают, что там творят, им не нужен газ?» Он говорит: «Да нет, как поставляли, так все и поставляем, ничего вообще не изменилось». Что это за люди, болтают языком там, непонятно зачем это делают, по-моему только наносят ущерб экономике Молдовы», – подчеркнул Путин.

    Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что Кишинев больше не будет покупать газ у России.

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    6 октября 2023, 07:41
    Турецкие СМИ: Путин разрушил стратегию США по уничтожению России

    Sabah: Президент Путин разрушил стратегию США по окружению и уничтожению России через Украину

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин разрушил стратегию США по окружению и уничтожению России через Украину, выразил уверенность обозреватель Sabah Берджан Тутар.

    В публикации говорится, что президент Путин, объявивший о присоединении, помимо Крыма, таких богатых подземными и наземными ресурсами регионов как Луганск, Донецк, Херсон и Запорожье, разрушил стратегию США по окружению России, передает РИА «Новости».

    Автор статьи также констатировал, что Вашингтон потерпел «глобальную неудачу» в вопросе антироссийских санкций. Кроме того, журналист обратил внимание, что на Западе усиливается протест против военной поддержки Украины. Как отметил обозреватель, практически все придерживаются того мнения, что борьба проиграна и Киеву следует сесть за стол переговоров с Россией.

    Накануне американские СМИ сообщили о «зловещем поворотном моменте» вокруг Украины.

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    6 октября 2023, 08:39
    Госдума решила обсудить отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

    Володин: Госдума обсудит предложение Путина об отзыве ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

    Tекст: Ольга Никитина

    На ближайшем заседании Совета Госдумы будет рассмотрено предложение президента Владимира Путина об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

    Володин в своем Telegram-канале подчеркнул, что отзыв ратификации договора соответствует национальным интересам России. Это, по его словам, станет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор.

    Также Володин обратил внимание на заявление Путина об успешном испытании в России «Буревестника» – крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой. Кроме того, глава государства сообщил о завершении работы над «Сарматом» – сверхтяжелой ракетой.

    По словам председателя Госдумы, это очень важно для обеспечения безопасности России. Ситуация в мире изменилась, США и ЕС развязали войну против нашей страны, отметил Володин. «Сегодняшние вызовы требуют новых решений», – подчеркнул он.

    Напомним, Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ.

    Газета ВЗГЛЯД писала о шести основных принципах будущего мироустройства, которые предложил Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    Коментарии (3)
    5 октября 2023, 20:12
    Путин объяснил, почему не поехал на саммиты БРИКС и G20

    Tекст: Вера Басилая

    Не ездил на саммиты БРИКС и G20, потому что «дома дел достаточно» и чтобы «не создавать проблемы для друзей», заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос, чувствует ли себя лишенцем из-за того, что не ездит по миру, заявил, что «мы отстаиваем свои права».

    «Зачем мне создавать какие-то проблемы для наших друзей при проведении этих мероприятий? Я же – и мы с вами – взрослые люди и понимаем. Я приехал, там начнутся политические выпады, значит, шоу политические. Все это будет направлено на то, чтобы сорвать мероприятие. А зачем? Мы, во-первых, заинтересованы в том, чтобы БРИКС прошел нормально, слаженно и с результатами, «Двадцатка» прошла на нужном уровне. Все это так и состоялось, и нас это вполне устраивает. Ну и наконец, третье, все-таки и дома дел достаточно», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Ранее Путин заявил, что Западу всегда нужен враг для объяснения необходимости силовых действий и экспансий, а также сохранения внутреннего контроля.

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    6 октября 2023, 15:07
    Путин назвал союзническими отношения России и Узбекистана
    Путин назвал союзническими отношения России и Узбекистана
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Отношения России и Узбекистана развиваются весьма успешно, они носят союзнический характер, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

    «Наши отношения развиваются весьма успешно. И мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнический. В таком направлении и действуем», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Путин поблагодарил Мирзиеева за личное участие в развитии связей двух стран, отметив их «хорошую динамику по всем направлениям».

    Ранее президент России Владимир Путин начал переговоры в Кремле с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

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    6 октября 2023, 14:37
    Западные СМИ: Ставка Путина на Украине сыграла

    Business Insider: Ставка Путина на усталость Запада от Украины сыграла

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин уже давно сделал ставку на нарастающую усталость Запада от поддержки Украины, и сейчас российский лидер наблюдает, как его план воплощается в жизнь, пишут западные СМИ.

    «Ставка Путина на усталость Запада сыграла», – передает РИА «Новости» содержание публикации немецкого издания Business Insider.

    «Появляется все больше признаков того, что он (российский президент – прим. ВЗГЛЯД) прав», – приводятся в публикации слова бывшего директора аналитического отдела ЦРУ по России Джорджа Биба.

    Украина, отметил Биб, не справляется с мобилизацией, а экономика этой страны под давлением ведущихся боевых действий проседает. Как в США, так и в Европе ослабевает энтузиазм по поводу сохранения высокого уровня помощи Украине, констатировал эксперт.

    В Республиканской партии в Палате представителей США не только выступили против продолжения помощи Украине, но даже смогли «продавить» снятие с должности спикера Кевина Маккарти, пишет издание. Кроме того, говорится в статье, в Словакии в результате парламентских выборов победу одержала партия, выступающая за отказ от помощи Киеву. Также отмечается рост популярности партии «Альтернатива для Германии» в ФРГ.

    Обратил внимание автор статьи и на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что финансовой и военной помощи президенту Украины Владимиру Зеленскому без участия США будет недостаточно.

    Это сочетание, делает вывод издание, может привести к переломному моменту, когда поддержка Украины со стороны Запада после постепенного ослабления резко сократится или иссякнет как таковая.

    Напомним, США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ. Пентагон отказался перераспределять имеющиеся средства ради финансирования Украины. В ЕС на этом фоне заявили, что не смогут компенсировать Киеву помощь, в которой отказывает Вашингтон.

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    6 октября 2023, 13:45
    Песков: Выход из ДВЗЯИ не значит, что Россия планирует ядерные испытания

    Песков: Отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ не означает намерения провести ядерные испытания

    Песков: Выход из ДВЗЯИ не значит, что Россия планирует ядерные испытания
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Возможный отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает, что Россия намеревается провести ядерные испытания, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает ТАСС.

    Так представитель Кремля прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что на ближайшем заседании палата будет обсуждать вопрос об отзыве ратификации.

    Напомним, Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, раз США не ратифицировали этот документ. При этом глава государства отметил, что этот вопрос находится в компетенции депутатов Госдумы.

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