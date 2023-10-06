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Путин рассказал о перспективах транспортного коридора «Север – Юг»
Путин заявил о росте перспектив развития транспортного коридора «Север – Юг»
Президент России Владимир Путин заявил о расширении сотрудничества с Узбекистаном в транспортно-логистической сфере и росте перспектив по развитию коридора «Север – Юг».
По итогам переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым Путин заявил о кратном росте объемов железнодорожных перевозок между Россией и республикой, передает ТАСС.
«Расширяется сотрудничество России и Узбекистана в транспортно-логистической сфере, устойчиво растут объемы железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок, прямо в разы по некоторым направлениям», – сказал российский лидер.
Путин обратил внимание, что сейчас ведется разработка комплексной программы сотрудничества по развитию железнодорожного транспорта и инфраструктуры в Узбекистане. Программа включает в себя поставки железнодорожной техники из России и локализацию производств на территории республики.
Кроме того, Путин отметил, что сотрудничество России и Узбекистана открывает большие перспективы по развитию таких транспортных коридоров, как «Север – Юг».
Ранее на встрече с российским лидером президент Узбекистана Шавкатом Мирзиеев заявил, что между Москвой и Ташкентом в нет нерешенных вопросов.