Для обучения в вузах участников СВО поручили расширить квоты

Чернышенко поручил расширить квоты для обучения в вузах участников СВО

На встрече также присутствовали депутат Госдумы Владислав Резник и Глава республики Мурат Кумпилов. Чернышенко подчеркнул, что важнейшей задачей правительства является поддержка участников СВО и их семей. По поручению президента России для них выделена отдельная квота на обучение в вузах.

«В этом году по ней зачислены около 8,5 тыс. человек. Также участники СВО и их дети имеют право на перевод с платного обучения на бюджетные места. В первоочередном порядке студентам предоставляются места в общежитиях, выплачивается стипендия. Считаю необходимым эту работу усилить, поэтому поручил Минобрнауки проработать вопрос расширения квот. В частности, разработать механизмы бесплатной подготовки для поступления в вузы, чтобы подтянуть тех, кто решит получить высшее образование», – сказал вице-премьер.

Он поблагодарил региональные власти, правительство и главу Адыгеи за помощь в создании филиала фонда. «Здесь в помещениях Фонда проведен капремонт, всем необходимым оборудованы кабинеты. Координаторы готовы оказывать социальную, психологическую и юридическую помощь. Особое внимание будет уделяться медицинской реабилитации и профессиональному переобучению. Основные принципы работы Фонда – уважение, забота и справедливость. И я очень надеюсь, что здесь вы это почувствуете», – подчеркнул Чернышенко.

В честь открытия нового помещения филиала Фонда вице-премьер совместно с представителями Сбера вручил сертификаты на массажные кресла для комнаты психологической разгрузки и комплекты книг.

В свою очередь Кумпилов подчеркнул приоритетность принятия необходимых мер для выполнения задач госфонда по оказанию помощи участникам спецоперации, их семьям.