Пашинян назвал условия для подписания соглашения с Баку

Премьер Армении Пашинян озвучил три условия для подписания мирного соглашения с Баку

Tекст: Вера Басилая

Пашинян заявил, что Ереван и Баку должны признать, что территория Армении составляет 29 800 кв. км, а Азербайджана – 86 600 кв. км.

Второе условие: политической основой для делимитации, а затем демаркации границ должна стать Алма-Атинская декларация от 1991 года о создании СНГ, передает ТАСС.

По его словам, открытие коммуникаций в регионе должно происходить на принципах суверенитета, юрисдикции, законодательства, равенства и взаимности стран. Пашинян подчеркнул, что Азербайджан должен согласиться с этими принципами, и тогда в обозримой перспективе будет подписан мирный договор между Ереваном и Баку.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян объявил, что готов подать в отставку, если это даст возможность преодолеть испытания, стоящие перед страной. Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от встречи с Николом Пашиняном в Испании в пятистороннем формате.