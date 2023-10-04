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    Сергей Миркин Сергей Миркин Западу нужна затяжная война до последней украинки

    Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

    5528 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Не признав Карабах, армяне сами загнали себя в ловушку

    Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговоры о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска» будут забыты

    Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.

    11 комментариев
    4 октября 2023, 13:55

    Песков рассказал о контактах Москвы с представителями Запада по Карабаху

    Представитель Кремля Песков: У России были определенные контакты с Западом по Карабаху

    Tекст: Александра Юдина

    Москва имела определенные контакты с представителями Запада по вопросу Нагорного Карабаха, однако это были не те, о которых писала Politico, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, в том, как описала ситуацию западная пресса, очень много неточностей и ошибок в этом материале, определенные контакты по Карабаху были, но совсем другого плана, передает ТАСС.

    Между тем спикер МИД Мария Захарова заметила, что Евросоюз полностью дискредитировал себя в качестве посредника в вопросах Косова и Нагорного Карабаха.

    Более того, дипломат допустила дальнейшие промашки по ситуации в Армении, которой «наобещали с три короба», однако до сих пор не сделали ничего, кроме провокаций.

    Ранее в Армении сообщили, что поток вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха почти прекратился, из региона уехали 100 тыс. 520 человек.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последнем «оружии», которое применил Карабах.

    1 октября 2023, 17:23
    Политолог счел противоречивыми итоги парламентских выборов в Словакии

    Политолог Трухачев: Итоги словацких выборов противоречивы для России

    Политолог счел противоречивыми итоги парламентских выборов в Словакии
    @ M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Победа русофилов на парламентских выборах в Словакии – это неприятный сигнал для ЕС и НАТО. России же необходимо наращивать работу со словацким обществом, треть которого настроена к нам положительно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в Словакии на парламентских выборах победу одержала русофильская партия.

    «Партия Роберта Фицо очевидно выиграла выборы, и это говорит о том, что в парламент страны прошла действительно русофильская словацкая партия. Для России это хороший итог. С другой стороны, их голосов явно не хватит, чтобы сформировать правительство. Велика вероятность, что правящую коалицию составят представители партий, ориентированных на ЕС и НАТО, а Фицо, несмотря на первое место, останется в оппозиции», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «С этой точки зрения можно ожидать, что новое правительство вряд ли существенно сменит политический курс, по крайней мере, его основы, связанные с ориентацией на Запад, поддержку Украины и противостояние с Россией. Вместе с тем может смягчиться тональность их риторики», – отметил он.

    «Прошедшие выборы показали, что треть словацкого общества, если считать проголосовавших за партию Фицо и за две партии националистов-русофилов и евроскептиков, недовольна нынешней политикой страны и выступает за смену курса. Это именно та основа, та часть общества, с которой Россия должна работать», – полагает эксперт.

    «Словакия – это славянская страна, где есть запрос на отношения с Россией. Безусловно, не стоит преувеличивать, что словаки в абсолютном своем большинстве русофилы, но и не русофобы. Страна является родственной нам по языку, там до сих пор помнят русский язык. Кроме того, в Словакии есть православные верующие, причем из числа коренного населения. С этим активом необходимо работать, обращать внимание на эту страну, чтобы в будущем пожинать большие плоды», – убежден Трухачев.

    «Результаты парламентских выборов получились не благодаря России, а вопреки. Поскольку мы со словацким обществом практически никак не работали. Сиюминутных преимуществ России это не принесет, но сигнал в ЕС и НАТО послан», – полагает собеседник.

    Ранее Вадим Трухачев в колонке для газеты ВЗГЛЯД отмечал, что Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. «Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО», – отмечал он.

    Накануне в Словакии состоялись парламентские выборы. После обработки данных с 98,13% участков лидирует партия экс-премьера страны Роберта Фицо Smer (Smer – socialna demokracia, «Курс – социальная демократия»), сообщает статистическое управление страны.

    Smer набирает 23,42% голосов избирателей. Второе место занимает Progresivne Slovensko («Прогрессивная Словакия») с 16,75%, третьей идет партия Hlas – socialna demokracia («Голос – социальная демократия») с 15,07%. Эксперты предсказывают создание правительственной коалиции социал-демократами.

    Всего в парламент проходят семь политических сил. В выборах приняли участие 67,9% из 4,3 млн избирателей страны с населением 5,449 млн человек.

    Напомним, экзитпол предсказывал победу Progresivne Slovensko, но Smer вышла в лидеры сразу после начала подсчета голосов избирателей. На Западе Фицо, который критикует поставки оружия Украине, изображают «агентом Кремля», СМИ заявляют об угрозе прихода к власти «дружественных» России партий.

    Коментарии (9)
    2 октября 2023, 14:48
    Бербок предсказала Евросоюз в границах «от Лиссабона до Луганска»

    Бербок: Евросоюз скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска

    Бербок предсказала Евросоюз в границах «от Лиссабона до Луганска»
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе выездного заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран – членов ЕС, которое проходит в Киеве в понедельник, заявила, что Евросоюз скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

    «Будущее Украины находится в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией отреагировала на заявление Бербок. «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», – написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, идею создания интеграционного пространства «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока в начале 2010-х предлагало российское руководство. Глава МИД Сергей Лавров летом говорил, что надежды на создание единого безопасного пространства от Лиссабона до Владивостока не оправдались.

    Заседание глав внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского союза впервые в истории проходит за пределами содружества – в Киеве. При этом некоторые главы МИД на встречу не поехали.

    Добавим также, Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская область вернулись в состав России по итогам референдумов 23–27 сентября 2022 года.

    Коментарии (51)
    2 октября 2023, 10:59
    В Европе встревожились из-за инфекции у раненых боевиков ВСУ

    FT: Раненые солдаты ВСУ заражены инфекциями, устойчивыми к лечению антибиотиками

    Tекст: Ольга Никитина

    У раненых солдат вооруженных сил Украины, которые поступили на лечение в европейские страны, обнаружили устойчивые к антибиотикам инфекции, пишут британские СМИ.

    Газета Financial Times рассказывает о случае, который произошел в начале года в одном из американских военных госпиталей в Германии. Врачи, по информации издания, обследовали раненого украинского военнослужащего и «сделали тревожное открытие». Оказалось, что инфекция, обнаруженная у украинца, была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что подобные случаи на территории Германии и в других частях Европы участились с начала конфликта на Украине. Предполагается, что пациент мог заразиться в украинском госпитале или в местах пребывания беженцев с Украины в других странах.

    В конце сентября сообщалось, что госпиталь США, расположенный в Германии, «тихо начал» принимать раненных в боях на Украине солдат.

    Коментарии (7)
    2 октября 2023, 20:19
    Американист объяснил троллинг Маска в адрес Зеленского

    Американист Васильев: Мем Маска про Зеленского может повлиять поддержку ВСУ со стороны Конгресса США

    Американист объяснил троллинг Маска в адрес Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Илон Маск высмеял Владимира Зеленского, чтобы склонить американскую общественность и конгрессменов к прекращению военной помощи ВСУ. Кроме того, у Маска могут быть и собственные политические амбиции на будущих выборах в США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее Маск опубликовал пост, высмеивающий просьбы Зеленского о военной помощи.

    «Сегодня тема поддержки Украины оказалась на развилке. В ближайшее время США решат: либо поддержка ВСУ будет продолжена в прежнем объеме, либо же она будет сокращена, и это приведет к деэскалации конфликта. Более того, в США сейчас взята пауза по данному вопросу на 45 дней», – напомнил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Маск это понимает, поэтому своим постом начал борьбу за общественное мнение. Он выступает за то, чтобы склонить конгрессменов к существенному сокращению помощи ВСУ. К тому же он является сторонником урегулирования конфликта дипломатическими инструментами. И если у офиса Зеленского не будет денег и оружия, тогда вместо боевых действий начнется переговорный процесс», – указал эксперт.

    Политолог также напомнил, что у аккаунта Маска более 150 млн подписчиков, и если часть из них поддержит бизнесмена, то это окажет значительное влияние на конгрессменов. «В США хорошо выстроена обратная связь власти и общества. Поэтому расчет Маска верен», – добавил он.

    «Но чтобы не попасть под репрессии, Маск избрал такой вариант пропаганды, как мемы. Он в карикатурном виде изображает Зеленского, формально обезопасив себя от давления и критики. Да и в целом мемы и троллинг – доходчивая форма донесения мнения для миллионов американцев», – уточнил аналитик.

    «Время для публикации тоже выбрано не случайно. Байден пообещал, что финансирование Украины будет продолжено, поэтому он ожидает соответствующих решений от Конгресса. Это, конечно, возмутило очень многих американцев. Они спрашивают: «Неужели для Байдена Украина важнее США?» И в этот момент Маск вписался в то окно возможностей, которое для него открылось», – указал политолог.

    «Кроме того, администраторы и аналитики из соцсети X, очевидно, провели замеры общественного мнения по теме Украины. По лайкам, репостам и комментариям можно понять, кто «за», кто «против», кто придерживается нейтралитета в данном вопросе», – отметил эксперт.

    «Также не стоит исключать личные политические амбиции Маска. Впереди выборы, и какая-то форма его участия в них возможна. Я думаю, что он предвидел реакцию на мем украинской стороны, но для него она неопасна. Этим постом он показал американцам, с какими, скажем так, неостроумными и не очень думающими людьми связалась администрация Байдена», – резюмировал Васильев.

    Накануне Илон Маск опубликовал твит, высмеивающий Владимира Зеленского за его просьбы о военной помощи Украине. В посте на своей платформе X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск опубликовал мем с отфотошопленным изображением украинского лидера, сидящего с напряженным лицом, и подписал: «Когда прошло 5 минут, а ты не попросил помощи на миллиард долларов».

    Верховная рада быстро отреагировала, разместив на своей официальной странице в X собственную версию мема с фотографией Маска и подписью: «Когда прошло 5 минут, а ты не распространял российскую пропаганду».

    Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук также ответил на насмешку Маска. «Тот случай, когда Илон Маск пытался покорить космос, но что-то пошло не так, и через 5 минут он оказался по уши в дерьме», – указал парламентарий, сделав очевидную отсылку к неудачному запуску ракеты SpaceX в апреле.

    Советник президента Украины Михаил Подоляк, который в прошлом критиковал некоторые заявления Маска, сказал, что молчание или ирония в отношении Украины сыграли на руку России и усилили ее пропаганду.

    «К сожалению, не все и не всегда, будучи значимыми фигурами в средствах массовой информации, но находясь за тысячи километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки и крики детей, теряющих своих родителей», – сказал он.

    Ранее Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.

    Коментарии (5)
    2 октября 2023, 20:48
    В Белом доме признали нехватку денег на долгосрочную поддержку Киева
    В Белом доме признали нехватку денег на долгосрочную поддержку Киева
    @ Susan Walsh/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    У США есть средства на срочные потребности военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Она заявила, что в Белом доме есть деньги только на срочные нужды Украины, но уверены, что Киев получит необходимую помощь США с учетом обещания спикера палаты представителей Кевина Маккарти продолжить поддерживать Киев, передает РИА «Новости».

    Ранее Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.

    Коментарии (19)
    3 октября 2023, 11:11
    Politico: Украина теряет поддержку Запада, но продолжает храбриться
    Politico: Украина теряет поддержку Запада, но продолжает храбриться
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Единый фронт Запада на украинском направлении дает все больше трещин, однако у Киева нет иного выбора, кроме как улыбаться и терпеть, пишут американские СМИ.

    В статье Politico говорится, что спустя более 500 дней после начала российской специальной военной операции законодатели-республиканцы в Вашингтоне сорвали попытку выделить Киеву крупный транш помощи.

    Отмечается, что произошло это всего спустя девять дней после того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил американскую столицу, где просил США о дальнейшей поддержке. Автор публикации считает, что только подчеркивает ужесточение позиции Республиканской партии в Конгрессе, которая выступает за прекращение американской поддержки Киева.

    Параллельно с тем, как республиканцы голосовали «против» на Капитолийском холме, избиратели в Словакии отдали предпочтение «пророссийскому» премьер-министру Роберту Фицо, обещающему не отправлять на Украину «ни единого патрона». Похоже, рассуждает американское издание, Фицо собирается объединиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для того, чтобы препятствовать дальнейшей помощи Украине со стороны Европы. Кроме того, Польша, как напоминает издание, сделала «шокирующее заявление» о том, что больше не станет отправлять оружие Киеву.

    Между тем украинские политики, которых в США и Британии ранее критиковали за «неблагодарность», продолжают храбриться. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, стоя рядом с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, заявил, что Киев «работает с обеими сторонами в Конгрессе, чтобы быть уверенными, что это больше не повторится ни при каких обстоятельствах».

    Источники издания тем временем сообщают, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе намерена анонсировать новый пакет помощи Украине.

    Коментарии (10)
    3 октября 2023, 13:37
    Европе посулили проблемы от мощной украинской диаспоры

    Политолог Кот: Идея решить проблемы за счет украинцев хорошим для ЕС не закончится

    Европе посулили проблемы от мощной украинской диаспоры
    @ NURPHOTO/REURETS

    Tекст: Ольга Никитина

    Желание Европейского союза решить собственные демографические проблемы за счет беженцев с Украины не закончится для ЕС ничем хорошим, считает политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

    Кот в эфире радио Sputnik отметил, что украинцы «как генетический материал вполне устраивают страны Европы». По его словам, США и Европа сейчас выступают как «потрошители» Украины, однако сами они «будут выпотрошены теми, кого породили».

    Сейчас украинцы в Европе ведут себя тихо, они белые и пушистые, отметил политолог, выразив уверенность, что впечатление это обманчиво. После того как граждане Украины обживутся в Европе, обзаведутся связями и влиянием, у них появится там своя мощная диаспора, как это произошло в Канаде, считает Кот.

    После этого, продолжил политолог, украинцы начнут «качать права» и «лезть в управление», что в свою очередь приведет к уличным протестам и беспорядкам. Кот в заключение отметил, что радоваться в этом вопросе Европе нечему.

    Так политолог прокомментировал сообщение французского издания Le Monde о том, что страны, принимающие беженцев с Украины, могут попытаться с их помощью решить свои демографические проблемы.

    Коментарии (7)
    3 октября 2023, 22:16
    ЕС собрался начать переговоры с Киевом по вступлению Украины в Евросоюз

    Politico заявила о намерении ЕС начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в Евросоюз

    ЕС собрался начать переговоры с Киевом по вступлению Украины в Евросоюз
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз собирается дать Киеву «зеленый свет» на начало официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС, сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

    Как заявили дипломаты, до конца 2023 года в ЕС намерены дать Киеву «зеленый свет» на переговоры. «Официальное объявление ожидается уже в декабре», – приводит РИА «Новости» текст Politico.

    В ноябре Еврокомиссия представит доклад о том, насколько Украина и другие страны, желающие вступить в ЕС, соответствуют требованиям. Источник заявил, что «отдельное государство не сможет противиться стремлению» к таким переговорам. Однако, если Киев не успеет выполнить требования ЕС, добро на переговоры могут дать, даже не согласовав их юридические рамки, передает «Интерфакс»

    «Рабочее предположение действительно заключается в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры», – заявил один из источников. Другой пояснил, что цель – в декабре политически договориться о начале переговоров, а юридическое решение о приеме Украины может быть принято к началу 2024 года. Третий дипломат утверждает, что Киев продемонстрировал прогресс в выполнении требований ЕС, проблемной в краткосрочной перспективе остается область, касающаяся меньшинств, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, 1 сентября стало известно, что ЕК в октябре намерена представить план по расширению Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в Евросоюз, европейская дипломатия должна заставить украинское общество работать для этого.

    Коментарии (21)
    2 октября 2023, 10:24
    Помпео: США из-за Украины лишились силы сдерживания против России

    Помпео: США ослаблены конфликтом на Украине и потеряли силу сдерживания против России

    Помпео: США из-за Украины лишились силы сдерживания против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вторжение на Украину ослабило Соединенные Штаты, Вашингтон потерял «силу сдерживания против России», заявил бывший директор ЦРУ Майк Помпео.

    Помпео, занимавший также должность госсекретаря в администрации тогдашнего президента Дональда Трампа, в интервью греческой газете Kathimerini раскритиковал президентство Джо Байдена. Он отметил, что после прихода Байдена к власти мир «стал гораздо менее безопасным». Помпео напомнил о гибели 13 американцев в Афганистане, назвав это одной из крупнейших неудач в защите американских граждан в новейшей истории, передает РИА «Новости».

    Кроме того, экс-госсекретарь заявил, что США, вторгшись на Украину, потеряли «силу сдерживания» против российского руководства и украинской стороны, «что ухудшило положение европейцев и каждого из нас из-за этого».

    Также он заявил об усилении Ирана. По его словам, власти этой страны стали «намного богаче и могущественнее», чем когда Помпео покидал свой пост.

    Партнеры США на Ближнем Востоке, в Израиле и странах Персидского залива, по словам Помпео, «чувствуют себя брошенными».

    В то же время Коммунистическая партия Китая, по его словам, «становится все смелее и готовится к войне – экономической и военной – беспрецедентными способами».

    На прошлой неделе Помпео рассказал о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным в бытность госсекретарем США в администрации Дональда Трампа.

    Коментарии (10)
    4 октября 2023, 01:37
    Глава Евросовета назвал возможный год вступления Украины в ЕС

    Глава Евросовета Мишель не исключил вступления Украины в ЕС в 2030 году

    Глава Евросовета назвал возможный год вступления Украины в ЕС
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может стать членом ЕС в 2030 году, если «обе стороны сделают свою домашнюю работу», заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Мишелю был задан вопрос, говорил ли он об Украине, когда призвал ЕС быть готовым к принятию новых членов уже к 2030 году. Мишель ответил: «Да». Он подчеркнул при этом, что страны, которые хотят вступить в ЕС, «должны проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюдать юридические условия».

    По его словам, в ЕС необходимо «четко понимать», чего «хотят достичь вместе», на что готовы «тратить деньги» и «каковы приоритеты». Мишель призвал «ускорить процессы принятия решений», передает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

    Он рассчитывает, что в 2030 году в ЕС «будет больше членов, чем сегодня». Мишель выразил уверенность, что «процветающая и безопасная Украина – в европейских интересах». По его мнению, украинское «сопротивление России показало, что Украина принадлежит ЕС». «И в скором времени, а не когда-нибудь», – сказал он.

    Мишель считает, что принятие Украины в ЕС позволит объединению доказать, что Евросоюз «способен на геополитические действия». При этом он признал, что в случае расширения ЕС реформировать бюджет сообщества будет не так просто. «Но мы не можем больше терять времени», – сказал он.

    Напомним, СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что Евросоюз собирается дать Киеву «зеленый свет» на начало официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС. Указывается, что «официальное объявление ожидается уже в декабре».

    Коментарии (15)
    3 октября 2023, 13:31
    Пентагон сообщил о планах передать Киеву ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами

    Пентагон сообщил о готовности передать Киеву ракеты ATACMS после одобрения поставки Байденом

    Пентагон сообщил о планах передать Киеву ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом может передать Киеву оснащенные кассетными боеприпасами тактические ракеты ATACMS после того, как американский президент Джо Байден одобрит поставку, сообщил помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

    По его словам, Вашингтон готов действовать быстро, как только Байден примет соответствующее решение, так как в Пентагоне «давно готовились к такому развитию событий», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность, что Киев будет использовать американские ракеты ATACMS дальнего радиуса действия в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре Донбасса и Крыма.

    В прошлую субботу в США заявили, что Берлин может передать Украине крылатые ракеты Taurus после того, как Вашингтон передаст Киеву тактические ракеты ATACMS.

    Коментарии (57)
    3 октября 2023, 12:25
    В Германии призвали ЕС добиваться перемирия на Украине

    В Германии призвали ЕС добиваться перемирия на Украине на фоне снижения поддержки США

    В Германии призвали ЕС добиваться перемирия на Украине
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейские лидеры на фоне снижения поддержки Украины с американской стороны должны как можно скорее предпринимать шаги для прекращения огня и заключения перемирия, заявила депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт.

    Вагенкнехт считает, что в Брюсселе делают «сомнительные» выводы из ситуации с отказом Конгресса США выделить Украине новый транш помощи. Она назвала «невероятными» заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля, который пообещал выделять киевскому режиму 5 млрд евро в год на закупку истребителей и ракет.

    По мнению политика, ЕС следует отказаться от миллиардных поставок оружия киевскому режиму и перестать брать за США расходы в этом «марионеточном» конфликте. «ЕС должен, наконец, подумать о нуждах своих граждан и добиваться немедленного прекращения огня», – передает ТАСС сообщение Вагенкнехт, опубликованное в соцсетях.

    Политик считает, что Германии не следует тратить средства на наращивание вооружений на Украине. По ее оценке, это будет лишь способствовать продолжению конфликта, который и без того наносит Германии «огромный ущерб» и который «можно и нужно было давно закончить».

    В отличие от США, сказала Вагенкнехт, европейские страны выделяют огромные средства на размещение украинских беженцев. Украине, продолжила политик, «нужно не больше оружия, а мир». Она высказалась за то, чтобы в этой стране начался процесс восстановления, и отметила, что инвестировать в это было бы гораздо разумнее.

    Напомним, Конгресс США утвердил проект временного бюджета, исключив из документа помощь Украине. Тем не менее администрация США намерена объявить о новом транше помощи киевскому режиму.

    Коментарии (14)
    2 октября 2023, 19:56
    Российско-азербайджанский патруль обстреляли в Нагорном Карабахе

    Минобороны: Неизвестный обстрелял российско-азербайджанский патруль в Нагорном Карабахе

    Российско-азербайджанский патруль обстреляли в Нагорном Карабахе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Неизвестный обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль в Степанакерте (Ханкенди), пострадавших нет, ведется разбирательство, сообщили в Министерстве обороны России.

    Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня: неизвестный из снайперского оружия обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль в Степанакерте, пострадавших нет, передает РИА «Новости».

    В Минобороны сообщили, что командование российских миротворцев и представители азербайджанской стороны и Карабаха проводят разбирательство по данному факту.

    Ранее у поселка Джанятаг в Нагорном Карабахе обстрелу подвергся автомобиль с миротворцами из России, они погибли.

    Прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по двум эпизодам гибели шести российских миротворцев в Карабахе.

    Также сообщалось о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил российскому лидеру Владимиру Путину об отстранении ряда военных по делу о гибели миротворцев.

    Коментарии (9)
    2 октября 2023, 00:53
    Боррель призвал заставить украинское общество работать ради вступления в ЕС

    Глава дипломатии ЕС Боррель: Европейская дипломатия должна заставить украинское общество работать для вступления в ЕС

    Боррель призвал заставить украинское общество работать ради вступления в ЕС
    @ Zhang Cheng/XinHua/<br>Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в Евросоюз, европейская дипломатия должна заставить украинское общество работать для этого, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Глава дипломатии ЕС в своем выступлении перед сотрудниками миссии Евросоюза в Киеве заявил, что страны сообщества поддерживают Украину на двух фронтах – на войне и в том, чтобы она стала членом Европейского союза. Первое он назвал ужасным боем, а второй – трудным, передает ТАСС.

    По его словам, во втором случае «люди не гибнут, но все равно это будет трудно». Он призвал сотрудников миссии Евросоюза «сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для этого».

    Боррель подчеркнул, что это серьезное обещание Евросоюза, оно не может быть пустым. В то же время он признал, что это не произойдет ни завтра, ни послезавтра. «Но мы хотим, чтобы это произошло раньше, а не позже, поскольку это самая лучшая гарантия безопасности Украины», – заявил глава внешнеполитической службы ЕС.

    По словам главы дипломатии ЕС, Украина «всегда балансировала между двух империй» и сейчас «склоняется к европейским ценностям».

    Боррель также отметил, что 2 октября в Киеве пройдет неформальная встреча глав внешнеполитических ведомства входящих в ЕС стран, которая, по словам дипломата, будет «носить неформальный характер, поэтому от нее не надо ждать практических решений».

    Напомним, 20 сентября глава МИД России Сергей Лавров указал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предлагает принять Украину в Евросоюз вне очереди, в то время как Сербии и Турции приходится ждать своей очереди десятилетиями. Напомним, 1 сентября стало известно, что ЕК в октябре намерена представить план по расширению Евросоюза.

    Коментарии (21)
    3 октября 2023, 19:40
    Экс-руководители Карабаха задержаны и доставлены в Баку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян задержаны азербайджанской Службой госбезопасности, пишут азербайджанские агентства.

    Спецслужбы Азербайджана задержали Гукасяна, Саакяна, Арутюняна и экс-спикера парламента НКР Давида Ишханяна, передает ТАСС со ссылкой на агентство APA. Уточняется, что их уже доставили в азербайджанскую столицу.

    Ранее в Азербайджане арестовали бывшего главу правительства (НКР) Рубена Варданяна.

    Напомним, 28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования.

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