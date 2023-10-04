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В РПЦ захотели изучить шоу «Грешницы на перевоспитании» на предмет фарса
Русская православная церковь изучает телешоу «Грешницы на перевоспитании» на предмет пародии, сказал источник в РПЦ. По сюжету на шоу восемь девушек, привыкших жить на содержании, месяц живут в монастыре, соблюдая устав.
РПЦ изучает шоу, после рассмотрения церковь сформирует позицию, разговоры о покаянии на телешоу – это «очень сложная история», нуждающаяся в профессионализме и глубоких знаниях, сказал источник «Газеты.Ru».
По его словам, идея о встраивании такого шоу в стандартный формат, подобный кулинарным и политическим шоу, это «самое плохое, что можно сделать».
«На первое – как приготовить суп, на второе – как раскаяться в монастыре», – указал собеседник.
По его словам, есть удачные примеры шоу, такие как «12» на телеканале СПАС, эта передача посвящена преодолению алкоголизма.
Источник добавил, что создатели «Грешниц» не обращались за советом в РПЦ, церковь всегда поддерживала попытки говорить о покаянии в новых творческих форматах. Без сотрудничества такие шоу могут превратиться в фарс и пародию, заключил он.
Шоу «Грешницы на перевоспитании» начало выходить в начале сентября, участницы месяц живут в монастыре без кредиток и связей с внешним миром, без брендовой одежды, маникюра и косметики. Они должны жить и работать наравне с обитательницами монастыря, соблюдая устав.