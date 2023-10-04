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    Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.

    5528 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Не признав Карабах, армяне сами загнали себя в ловушку

    Хитрая «многовекторная» политика рано или поздно лишает тебя всех союзников. Даже тех, кто горой за тебя стоял веками. Или же эти союзники будут поддерживать тебя только на словах, как Франция. Или использовать в собственных геополитических интересах, как США.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговоры о Евросоюзе «от Лиссабона до Луганска» будут забыты

    Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.

    11 комментариев
    4 октября 2023, 13:43

    В МИД решили проработать ответ на запрет ЕС на въезд автомобилей из России

    Спикер МИД Захарова заявила о проработке ответа на запрет ЕС на въезд автомобилей из России

    Tекст: Александра Юдина

    Москва не оставит без реакции решение нескольких стран Евросоюза объявить запрет на въезд автомобилей из России, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в данный момент профильные ведомства прорабатывают ответ, проверяют контакты с целью проработки реакции на такое, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что без должной реакции действия этих стран ЕС не останутся.

    Также дипломат отметила, что Москва по гуманитарным соображениям сохраняет безвизовый режим для украинцев, в отличие от киевского режима, который ввел визы для россиян.

    «Российская сторона неоднократно заявляла, что не будет идти тем же путем, уподобляться киевскому режиму и отыгрываться на простых людях», – подчеркнула она.

    Кроме того, представитель МИД заявила, что летом 2022 года Киев принял решение о введении визового режима для россиян, расторгнув в одностороннем порядке двустороннее межправительственное соглашение о безвизовых поездках, при том, что между Россией и Украиной никогда не существовало визового режима.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сравнил с нацизмом запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

    1 октября 2023, 17:23
    Политолог счел противоречивыми итоги парламентских выборов в Словакии

    Политолог Трухачев: Итоги словацких выборов противоречивы для России

    Политолог счел противоречивыми итоги парламентских выборов в Словакии
    @ M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Победа русофилов на парламентских выборах в Словакии – это неприятный сигнал для ЕС и НАТО. России же необходимо наращивать работу со словацким обществом, треть которого настроена к нам положительно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в Словакии на парламентских выборах победу одержала русофильская партия.

    «Партия Роберта Фицо очевидно выиграла выборы, и это говорит о том, что в парламент страны прошла действительно русофильская словацкая партия. Для России это хороший итог. С другой стороны, их голосов явно не хватит, чтобы сформировать правительство. Велика вероятность, что правящую коалицию составят представители партий, ориентированных на ЕС и НАТО, а Фицо, несмотря на первое место, останется в оппозиции», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «С этой точки зрения можно ожидать, что новое правительство вряд ли существенно сменит политический курс, по крайней мере, его основы, связанные с ориентацией на Запад, поддержку Украины и противостояние с Россией. Вместе с тем может смягчиться тональность их риторики», – отметил он.

    «Прошедшие выборы показали, что треть словацкого общества, если считать проголосовавших за партию Фицо и за две партии националистов-русофилов и евроскептиков, недовольна нынешней политикой страны и выступает за смену курса. Это именно та основа, та часть общества, с которой Россия должна работать», – полагает эксперт.

    «Словакия – это славянская страна, где есть запрос на отношения с Россией. Безусловно, не стоит преувеличивать, что словаки в абсолютном своем большинстве русофилы, но и не русофобы. Страна является родственной нам по языку, там до сих пор помнят русский язык. Кроме того, в Словакии есть православные верующие, причем из числа коренного населения. С этим активом необходимо работать, обращать внимание на эту страну, чтобы в будущем пожинать большие плоды», – убежден Трухачев.

    «Результаты парламентских выборов получились не благодаря России, а вопреки. Поскольку мы со словацким обществом практически никак не работали. Сиюминутных преимуществ России это не принесет, но сигнал в ЕС и НАТО послан», – полагает собеседник.

    Ранее Вадим Трухачев в колонке для газеты ВЗГЛЯД отмечал, что Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. «Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО», – отмечал он.

    Накануне в Словакии состоялись парламентские выборы. После обработки данных с 98,13% участков лидирует партия экс-премьера страны Роберта Фицо Smer (Smer – socialna demokracia, «Курс – социальная демократия»), сообщает статистическое управление страны.

    Smer набирает 23,42% голосов избирателей. Второе место занимает Progresivne Slovensko («Прогрессивная Словакия») с 16,75%, третьей идет партия Hlas – socialna demokracia («Голос – социальная демократия») с 15,07%. Эксперты предсказывают создание правительственной коалиции социал-демократами.

    Всего в парламент проходят семь политических сил. В выборах приняли участие 67,9% из 4,3 млн избирателей страны с населением 5,449 млн человек.

    Напомним, экзитпол предсказывал победу Progresivne Slovensko, но Smer вышла в лидеры сразу после начала подсчета голосов избирателей. На Западе Фицо, который критикует поставки оружия Украине, изображают «агентом Кремля», СМИ заявляют об угрозе прихода к власти «дружественных» России партий.

    Коментарии (9)
    2 октября 2023, 14:48
    Бербок предсказала Евросоюз в границах «от Лиссабона до Луганска»

    Бербок: Евросоюз скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска

    Бербок предсказала Евросоюз в границах «от Лиссабона до Луганска»
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе выездного заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран – членов ЕС, которое проходит в Киеве в понедельник, заявила, что Евросоюз скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

    «Будущее Украины находится в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией отреагировала на заявление Бербок. «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», – написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, идею создания интеграционного пространства «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока в начале 2010-х предлагало российское руководство. Глава МИД Сергей Лавров летом говорил, что надежды на создание единого безопасного пространства от Лиссабона до Владивостока не оправдались.

    Заседание глав внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского союза впервые в истории проходит за пределами содружества – в Киеве. При этом некоторые главы МИД на встречу не поехали.

    Добавим также, Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская область вернулись в состав России по итогам референдумов 23–27 сентября 2022 года.

    Коментарии (51)
    3 октября 2023, 05:44
    Запрет экспорта подержанных автомобилей в Россию обвалил японский рынок

    Reuters: Запрет экспорта подержанных автомобилей в Россию обвалил рынок Японии

    Tекст: Антон Никитин

    Введенный правительством Японии запрет на продажу подержанных автомобилей в Россию обвалил цены на японском рынке, ориентированные на российский импорт японские компании потеряли 70% бизнеса, сообщает Reuters.

    Остановив экспорт в Россию всех автомобилей, кроме малолитражных, правительство Японии отрезало прибыльный канал торговли подержанными Toyota, Honda и Nissan для сети брокеров и небольших портов, передает ПРАЙМ.

    Несколько десятилетий Япония была ведущим экспортером подержанных транспортных средств, поскольку по внутренним правилам купить новый автомобиль в Японии выгоднее, чем обслуживать машину с пробегом. Традиционным рынком сбыта была России, покупавшая более четверти японского экспорта.

    За январь-август 2023-го в Россию успели ввезти более 150 тыс. японских автомобилей с пробегом. Средняя цена ввозимой японской машины достигала 8 тыс. долларов. Суммарная стоимость импорта при сохранении тренда могла бы приблизиться к 2 млрд долларов. По данным российского Автостата, за тот же период в России было продано 607 тыс. новых автомобилей преимущественно российских и китайских марок.

    С введением запрета предложение на внутреннем рынке Японии значительно выросло, и цены поползли вниз, ориентированные на российский импорт японские компании потеряли 70% бизнеса. Фирмы, которые успели переключиться на другие регионы для поставок (Новая Зеландия, Юго-Восточная Азия и юг Африки), без России лишились от 50 до 20% оборота.

    Напомним, 18 июля стало известно, что Япония запрещает экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра. В начале августа Япония расширила ограничения на поставки автомобилей в Россию.

    Коментарии (10)
    2 октября 2023, 10:59
    В Европе встревожились из-за инфекции у раненых боевиков ВСУ

    FT: Раненые солдаты ВСУ заражены инфекциями, устойчивыми к лечению антибиотиками

    Tекст: Ольга Никитина

    У раненых солдат вооруженных сил Украины, которые поступили на лечение в европейские страны, обнаружили устойчивые к антибиотикам инфекции, пишут британские СМИ.

    Газета Financial Times рассказывает о случае, который произошел в начале года в одном из американских военных госпиталей в Германии. Врачи, по информации издания, обследовали раненого украинского военнослужащего и «сделали тревожное открытие». Оказалось, что инфекция, обнаруженная у украинца, была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что подобные случаи на территории Германии и в других частях Европы участились с начала конфликта на Украине. Предполагается, что пациент мог заразиться в украинском госпитале или в местах пребывания беженцев с Украины в других странах.

    В конце сентября сообщалось, что госпиталь США, расположенный в Германии, «тихо начал» принимать раненных в боях на Украине солдат.

    Коментарии (7)
    3 октября 2023, 10:19
    Отечественный электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов в России
    Отечественный электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов в России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Автокомпания «Кама» сообщила о получении 36 тыс. предзаказов на отечественный электромобиль «Атом», к производству которого планируется приступить в середине 2025 года.

    Как сообщили РИА «Новости» в компании, бронирование электрокаров из первой партии завершено.

    В компании отметили, что предварительное бронирование также давало уникальный ключ, открывающий доступ в личный кабинет пользователя.

    Электромобиль, как сообщает «Кама», сможет разгоняться до 100 километров в час за 7 секунд, запас хода составит 500 километров в зависимости от модели. Габариты у авто будут компактными, уровень комфорта будет соответствовать С/D-классу. Над дизайном работало итальянское дизайн-бюро.

    Электрокары «Атом» будут производиться на заводе «Москвич».

    Коментарии (35)
    3 октября 2023, 13:37
    Европе посулили проблемы от мощной украинской диаспоры

    Политолог Кот: Идея решить проблемы за счет украинцев хорошим для ЕС не закончится

    Европе посулили проблемы от мощной украинской диаспоры
    @ NURPHOTO/REURETS

    Tекст: Ольга Никитина

    Желание Европейского союза решить собственные демографические проблемы за счет беженцев с Украины не закончится для ЕС ничем хорошим, считает политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

    Кот в эфире радио Sputnik отметил, что украинцы «как генетический материал вполне устраивают страны Европы». По его словам, США и Европа сейчас выступают как «потрошители» Украины, однако сами они «будут выпотрошены теми, кого породили».

    Сейчас украинцы в Европе ведут себя тихо, они белые и пушистые, отметил политолог, выразив уверенность, что впечатление это обманчиво. После того как граждане Украины обживутся в Европе, обзаведутся связями и влиянием, у них появится там своя мощная диаспора, как это произошло в Канаде, считает Кот.

    После этого, продолжил политолог, украинцы начнут «качать права» и «лезть в управление», что в свою очередь приведет к уличным протестам и беспорядкам. Кот в заключение отметил, что радоваться в этом вопросе Европе нечему.

    Так политолог прокомментировал сообщение французского издания Le Monde о том, что страны, принимающие беженцев с Украины, могут попытаться с их помощью решить свои демографические проблемы.

    Коментарии (7)
    3 октября 2023, 22:16
    ЕС собрался начать переговоры с Киевом по вступлению Украины в Евросоюз

    Politico заявила о намерении ЕС начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в Евросоюз

    ЕС собрался начать переговоры с Киевом по вступлению Украины в Евросоюз
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз собирается дать Киеву «зеленый свет» на начало официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС, сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

    Как заявили дипломаты, до конца 2023 года в ЕС намерены дать Киеву «зеленый свет» на переговоры. «Официальное объявление ожидается уже в декабре», – приводит РИА «Новости» текст Politico.

    В ноябре Еврокомиссия представит доклад о том, насколько Украина и другие страны, желающие вступить в ЕС, соответствуют требованиям. Источник заявил, что «отдельное государство не сможет противиться стремлению» к таким переговорам. Однако, если Киев не успеет выполнить требования ЕС, добро на переговоры могут дать, даже не согласовав их юридические рамки, передает «Интерфакс»

    «Рабочее предположение действительно заключается в том, что к декабрю Европейский совет примет решение начать переговоры», – заявил один из источников. Другой пояснил, что цель – в декабре политически договориться о начале переговоров, а юридическое решение о приеме Украины может быть принято к началу 2024 года. Третий дипломат утверждает, что Киев продемонстрировал прогресс в выполнении требований ЕС, проблемной в краткосрочной перспективе остается область, касающаяся меньшинств, пишет «Московский комсомолец».

    Напомним, 1 сентября стало известно, что ЕК в октябре намерена представить план по расширению Евросоюза. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в Евросоюз, европейская дипломатия должна заставить украинское общество работать для этого.

    Коментарии (21)
    4 октября 2023, 01:37
    Глава Евросовета назвал возможный год вступления Украины в ЕС

    Глава Евросовета Мишель не исключил вступления Украины в ЕС в 2030 году

    Глава Евросовета назвал возможный год вступления Украины в ЕС
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина может стать членом ЕС в 2030 году, если «обе стороны сделают свою домашнюю работу», заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

    Мишелю был задан вопрос, говорил ли он об Украине, когда призвал ЕС быть готовым к принятию новых членов уже к 2030 году. Мишель ответил: «Да». Он подчеркнул при этом, что страны, которые хотят вступить в ЕС, «должны проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюдать юридические условия».

    По его словам, в ЕС необходимо «четко понимать», чего «хотят достичь вместе», на что готовы «тратить деньги» и «каковы приоритеты». Мишель призвал «ускорить процессы принятия решений», передает ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.

    Он рассчитывает, что в 2030 году в ЕС «будет больше членов, чем сегодня». Мишель выразил уверенность, что «процветающая и безопасная Украина – в европейских интересах». По его мнению, украинское «сопротивление России показало, что Украина принадлежит ЕС». «И в скором времени, а не когда-нибудь», – сказал он.

    Мишель считает, что принятие Украины в ЕС позволит объединению доказать, что Евросоюз «способен на геополитические действия». При этом он признал, что в случае расширения ЕС реформировать бюджет сообщества будет не так просто. «Но мы не можем больше терять времени», – сказал он.

    Напомним, СМИ со ссылкой на дипломатические источники заявили, что Евросоюз собирается дать Киеву «зеленый свет» на начало официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС. Указывается, что «официальное объявление ожидается уже в декабре».

    Коментарии (15)
    2 октября 2023, 00:53
    Боррель призвал заставить украинское общество работать ради вступления в ЕС

    Глава дипломатии ЕС Боррель: Европейская дипломатия должна заставить украинское общество работать для вступления в ЕС

    Боррель призвал заставить украинское общество работать ради вступления в ЕС
    @ Zhang Cheng/XinHua/<br>Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в Евросоюз, европейская дипломатия должна заставить украинское общество работать для этого, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Глава дипломатии ЕС в своем выступлении перед сотрудниками миссии Евросоюза в Киеве заявил, что страны сообщества поддерживают Украину на двух фронтах – на войне и в том, чтобы она стала членом Европейского союза. Первое он назвал ужасным боем, а второй – трудным, передает ТАСС.

    По его словам, во втором случае «люди не гибнут, но все равно это будет трудно». Он призвал сотрудников миссии Евросоюза «сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для этого».

    Боррель подчеркнул, что это серьезное обещание Евросоюза, оно не может быть пустым. В то же время он признал, что это не произойдет ни завтра, ни послезавтра. «Но мы хотим, чтобы это произошло раньше, а не позже, поскольку это самая лучшая гарантия безопасности Украины», – заявил глава внешнеполитической службы ЕС.

    По словам главы дипломатии ЕС, Украина «всегда балансировала между двух империй» и сейчас «склоняется к европейским ценностям».

    Боррель также отметил, что 2 октября в Киеве пройдет неформальная встреча глав внешнеполитических ведомства входящих в ЕС стран, которая, по словам дипломата, будет «носить неформальный характер, поэтому от нее не надо ждать практических решений».

    Напомним, 20 сентября глава МИД России Сергей Лавров указал, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предлагает принять Украину в Евросоюз вне очереди, в то время как Сербии и Турции приходится ждать своей очереди десятилетиями. Напомним, 1 сентября стало известно, что ЕК в октябре намерена представить план по расширению Евросоюза.

    Коментарии (21)
    3 октября 2023, 03:41
    Захарова сыронизировала над словами Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска»

    Дипломат Захарова сыронизировала о «намерении» главы МИД Германии Бербок пригласить Россию в Евросоюз

    Захарова сыронизировала над словами Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предположила, что слова главы МИД Германии Анналены Бербок о будущих границах Евросоюза «от Лиссабона до Луганска» означают вступление России в сообщество.

    Комментируя заявления Бербок, Захарова предположила в своем Telegram-канале, что «мы вступаем в ЕС».

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также предположила, что главы МИД Германии забыла добавить о необходимости «развернуться на 360 градусов». Таким образом Захарова напомнила февральское высказывание Бербок, когда она выразила надежду на кардинальное изменение политики Москвы по Украине «на 360 градусов», имея в виду разворот на 180.

    В понедельник глава МИД Германии заявила в Киеве, что Евросоюз скоро якобы будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

    Коментарии (0)
    2 октября 2023, 10:31
    Российским автомобилям запретили въезд в Болгарию

    Tекст: Ольга Никитина

    На территории Болгарии к концу понедельника начнет действовать запрет на въезд автомобилей с российскими номерами, сообщил глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов.

    Златанов сообщил, что соответствующая работа велась «очень активно» с четверга, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «24 часа».

    Запрет затронет не только легковые, но и грузовые авто.

    Директор погранполиции республики не смог назвать число российских автомобилей, которые въезжают в страну каждый месяц, однако уточнил, что их «не так много».

    «Железный занавес» для российских автомобилей ранее опустили и другие европейские страны. Так, аналогичные меры приняты в Финляндии и Норвегии, Латвии, Литве и Эстонии, Польше и Германии. В некоторых из них занимаются конфискацией российских авто на границе.

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    2 октября 2023, 11:58
    Политолог: Словакия проявила европейскую усталость от Украины

    Политолог Корнилов: Победа Фицо в Словакии подчеркнула усталость Европы от поддержки Украины

    Политолог: Словакия проявила европейскую усталость от Украины
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для того, чтобы Словакия смогла остановить процесс передачи военной помощи Украине, Фицо предстоит сформировать правящую коалицию. Процесс кажется непростым, но вполне реализуемым, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в Словакии отвергли возможность продолжения оказания военной помощи Украине.

    «Победа партии Фицо на выборах в Словакии – важное событие. Фактически, его успех наглядно продемонстрировал тенденцию усталости западных стран от бесконечной поддержки Украины. Правда, не стоит ожидать, что это перерастет в пересмотр позиций целого ряда европейских государств. Все-таки многие члены ЕС зависимы от внешних дотаций», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Тем не менее, победа Фицо сильно подогреет дискуссию о верности выбранного Брюсселем пути. Причем противников у текущего внешнеполитического курса ЕС много даже в таких странах, как Франция и Германия. Вполне возможно, что со временем в Европе сумеют выработать более здравую позицию по отношению к текущему конфликту», – подчеркивает он.

    «Если Фицо всерьез намерен осуществить задуманное, ему предстоит создать правящую коалицию. Это будет непростой процесс, состоящий из долгих споров и поиска компромиссов по наиболее важным вопросам. Тем не менее, думаю, ему удастся сгладить противоречия между партиями и перейти к внедрению изменений в стране», – акцентирует эксперт.

    «В первую очередь, Фицо существенно снизит уровень финансовой поддержки Украины. В конечном счете, это одно из его ключевых обещаний. Однако на общее количество помощи ВСУ это не повлияет. Все же США и другие страны ЕС отдают офису Зеленского куда большие деньги», – отмечает собеседник.

    «Что касается дальнейших отношений России и Словакии, думаю, мы можем рассчитывать на тот вариант диалога, который выстроил с Москвой Виктор Орбан. Нельзя забывать, что Братислава является членом Евросоюза, и обойти многие ограничения, накладываемые ЕС, для нее не представляется возможным», – резюмирует Корнилов.

    Ранее в Словакии отвергли возможность продолжения оказания военной помощи Украине. Об этом заявил лидер победившей на выборах партии «Направление – социальная демократия» экс-премьер республики Роберт Фицо. Он подчеркнул, что страна готова поддерживать офис Зеленского в гуманитарном плане.

    «Наш взгляд на вооружение Украины вы знаете. Я очень сожалею, что главной темой, с вашей точки зрения, выборов в Словакии было то, будем ли мы посылать оружие или нет», – отметил он. По его словам, у Братиславы есть другие серьезные проблемы, решение которых и является приоритетом руководства государства.

    Фицо заявил, что его партия вне зависимости от итогов переговоров по формированию правительства приложит максимум усилий для скорейшего начала диалога о заключении перемирия и завершения конфликта на Украине. По его словам, подобные действия будут предприниматься на уровне ЕС.

    Между тем, заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова отметила, что прошедшие в стране выборы сопровождались «беспрецедентной дезинформацией». Об этом сообщает ТАСС. Она отметила, что партия «Прогрессивная Словакия», занявшая второе место, столкнулась с сильнейшей расправой.

    «Мы наблюдали высокий уровень наполнения информационного пространства материалами утраправых и иных источников», – подчеркнула Юрова. В то же время, в западной прессе победа Фицо вызвала опасения. Так, издание The New York Times пишет, что смена власти в Братиславе не только усилит давление на Украину, но и создаст серьезнейшие проблемы для всего Европейского Союза.

    Ранее политолог Вадим Трухачев назвал итоги прошедших в Словакии выборов «противоречивыми» для России.

    Коментарии (2)
    3 октября 2023, 10:02
    Politico призвала Киев смириться с ослаблением поддержки со стороны Запада

    Politico: Киев должен смириться с тем, что поддержка Киева со стороны Запада ослабла

    Tекст: Александра Юдина

    Поддержка Киева со стороны западных стран ослабла как никогда, однако Украине необходимо с этим смириться, следует из аналитического материала газеты Politico.

    По данным издания, единый фронт поддержки Киева со стороны Запада дает как никогда много трещин, однако Украине не остается ничего другого, кроме как стиснуть зубы и терпеть, передает ТАСС.

    Также в статье указано, что заявления Соединенных Штатов и Европы о том, что они будут поддерживать Украину вопреки всему, стали «звучать несерьезно».

    Газета оставляет открытым вопрос о том, будет ли продолжаться поддержка Украины со стороны ЕС, этот вопрос в данный момент прорабатывается.

    «Его утверждение может затянуться, поскольку бюджет должны согласовать все 27 стран – участниц ЕС, среди которых нет единства по поводу помощи Киеву», – подчеркивает Politico.

    В воскресенье Конгресс США утвердил проект временного бюджета без помощи Украине. Американские СМИ назвали это ударом для Байдена и европейских союзников.

    Коментарии (3)
    2 октября 2023, 08:35
    Стало известно о лазейке в законе для возвращения водительских прав

    «Коммерсант»: Водители с помощью лазейки в законе возвращают права после лишения за езду «под лекарствами»

    Tекст: Ольга Никитина

    Верховный суд России со ссылкой на решение Конституционного суда, запретившего наказывать водителей за управление автомобилем под воздействием сильнодействующих препаратов, отменил несколько решений о лишении прав в связи с приемом сильнодействующих анальгетиков и препаратов для лечения эпилепсии.

    Издание сообщает, что Конституционный суд запретил практику лишения водительских прав при выявлении следов ненаркотических и непсихотропных препаратов (например, фенобарбитала, входит в валокордин). В решении суда говорится, что в КоАП формально нет нормы, позволяющей наказывать водителей за лекарства, пишет «Коммерсант».

    В настоящее время Минздрав готовит отдельный список ненаркотических лекарств, которые влияют на скорость реакции. В него планируется включить анестетики, противоэпилептические, снотворные и седативные препараты.

    Как ожидается, добавляет издание, практика, связанная с лишением водительских прав за управление автомобилем под воздействием данных препаратов, вернется после принятия соответствующего закона и перечня. При этом сроки не называются.

    Между тем автомобилисты пользуются временным запретом, чтобы вернуть права, которых они лишились за прием лекарств. По данным издания, в картотеке ВС есть серия вынесенных за последнее время однотипных постановлений на эту тему.

    Ранее Верховный суд России запретил штрафовать автовладельцев, которые пьяными сидят в припаркованной машине.

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    2 октября 2023, 12:51
    Глава МИД Венгрии не поехал на встречу в Киев

    Глава МИД Венгрии Сийярто не поехал на организованную ЕС встречу в Киев

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не примет участия в неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в Киеве, сообщил пресс-секретарь МИД республики Мате Пацолай.

    Пацолай уточнил, что на совещание в столицу Украины отправился замгоссекретаря Жолт Банфорд, передает ТАСС.

    Спикер внешнеполитического ведомства Венгрии отметил, что не только его страна не представлена на этой встрече на уровне министра иностранных дел.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что заседание глав внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского союза впервые в истории состоится за пределами содружества, оно пройдет в Киеве.

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