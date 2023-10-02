Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
Лавров сравнил с нацизмом запрет на въезд в ЕС российских авто
Лавров сравнил с нацизмом запрет ряда стран ЕС на въезд российских авто
Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров сравнил с нацизмом запрет на въезд автомобилей с российскими номерами, введенный рядом стран Евросоюза (ЕС).
По итогам встречи международного дискуссионного клуба «Валдай» Лавров, комментируя запрет ряда стран ЕС на въезд российских авто, заявил, что это «проявление того, что принято называть нацизмом», передает РИА «Новости».
«Меня поразило, с какой скоростью с европейцев, со всех практически, слетела внешняя благообразность, которой они прикрывались последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики», – сказал он.
Ранее о запрете въезда авто с российскими номерами объявили Болгария, Финляндия и Норвегия, Латвия, Литва и Эстония, Польша и Германия, и другие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ограничения въезда абсурдными.