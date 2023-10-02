Лавров сравнил с нацизмом запрет на въезд в ЕС российских авто

Лавров сравнил с нацизмом запрет ряда стран ЕС на въезд российских авто

Tекст: Валерия Городецкая

По итогам встречи международного дискуссионного клуба «Валдай» Лавров, комментируя запрет ряда стран ЕС на въезд российских авто, заявил, что это «проявление того, что принято называть нацизмом», передает РИА «Новости».

«Меня поразило, с какой скоростью с европейцев, со всех практически, слетела внешняя благообразность, которой они прикрывались последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики», – сказал он.

Ранее о запрете въезда авто с российскими номерами объявили Болгария, Финляндия и Норвегия, Латвия, Литва и Эстония, Польша и Германия, и другие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ограничения въезда абсурдными.