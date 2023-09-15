Финляндия решила запретить въезд российским автомобилям

МИД: Финляндия запретит въезд российским автомобилям с 16 сентября

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, Финляндия вводит запрет на въезд в полночь, это означает, что въезд в страну зарегистрированным в России автомобилям будет запрещен, передает ТАСС.

При этом конфисковывать находящиеся в стране автомобили с российской регистрацией в Финляндии не будут.

Однако, автомобили с российскими номерами должны быть вывезены из Финляндии до 16 марта 2024 года.

Напомним, 12 сентября в МИД Финляндии заявили об отсутствии запрета на въезд авто из России.