Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.0 комментариев
Финляндия решила запретить въезд российским автомобилям
МИД: Финляндия запретит въезд российским автомобилям с 16 сентября
Власти Финляндии приняли решение запретить въезд в страну зарегистрированных в России легковых автомобилей с 16 сентября, сообщила глава финского МИД Элина Валтонен.
По ее словам, Финляндия вводит запрет на въезд в полночь, это означает, что въезд в страну зарегистрированным в России автомобилям будет запрещен, передает ТАСС.
При этом конфисковывать находящиеся в стране автомобили с российской регистрацией в Финляндии не будут.
Однако, автомобили с российскими номерами должны быть вывезены из Финляндии до 16 марта 2024 года.
Напомним, 12 сентября в МИД Финляндии заявили об отсутствии запрета на въезд авто из России.